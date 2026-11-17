Wählerisches Essverhalten:Picky Eating: Wenn Kinder Lebensmittel verweigern
von Maximilian Geschke
Viele Kinder lehnen bestimmte Lebensmittel ab und wollen nichts Neues probieren. Vor welchen Herausforderungen Eltern stehen und wann wählerisches Essen zum Gesundheitsrisiko wird.
Keine Zwiebeln in der Soße, bloß nichts Grünes - und Fisch kommt gar nicht erst auf den Teller: Viele Eltern kennen solche Situationen. Selbst Lebensmittel, die zuvor gerne gegessen wurden, werden plötzlich abgelehnt. Das kann gemeinsame Mahlzeiten zur Geduldsprobe machen und die Sorge wecken, dass das Kind nicht genügend Nährstoffe erhält. Wann ist wählerisches Essen noch normal und wann wird es problematisch?
Was Picky Eating bedeutet
Picky Eating beschreibt umgangssprachlich wählerisches oder selektives Essverhalten, ohne dass dabei eine medizinische Krankheit vorliegt. Betroffene akzeptieren häufig nur eine begrenzte Auswahl an Lebensmitteln, lehnen unbekannte Speisen ab oder meiden bestimmte Geschmacksrichtungen, Gerüche und Konsistenzen.
Ein solches Verhalten kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Eine einheitliche wissenschaftliche Definition für die Bezeichnung Picky Eating gibt es bislang nicht, erklärt Ricarda Schmidt, die an der Universität Leipzig zu Essstörungen forscht.
Bei manchen Kindern bleibt ein eingeschränktes Essverhalten bis ins Erwachsenenalter bestehen. Warum das so ist, lässt sich laut Schmidt bislang nicht eindeutig erklären.
Warum gerade Kinder bestimmte Lebensmittel ablehnen
Im Alter zwischen zwei und sechs Jahren reagieren Kinder besonders zurückhaltend auf unbekannte Speisen. Diese Vorsicht gehört zur normalen Entwicklung und könnte ursprünglich vor schädlichen Lebensmitteln geschützt haben.
Gleichzeitig entwickeln Kinder eigene Geschmacksvorlieben und werden selbstständiger. Manche reagieren empfindlich auf bestimmte Geschmäcker, Gerüche oder Konsistenzen. So kann ein Kind zum Beispiel gekochte Paprika wegen ihrer weichen Beschaffenheit ablehnen, während es rohe gerne isst.
Auch Veranlagung, frühere Erfahrungen und das familiäre Umfeld beeinflussen das Essverhalten. Es ist deshalb nicht allein eine Frage der Erziehung.
Wann einseitige Ernährung zum Risiko wird
Eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl ist nicht automatisch ungesund. Entscheidend ist, dass der Körper ausreichend Energie und Nährstoffe erhält.
Studien zeigen, dass einige Kinder, die wählerisch essen, weniger Eisen, Zink und Ballaststoffe zu sich nehmen als andere Kinder. Daraus entsteht jedoch nicht zwangsläufig ein Nährstoffmangel.
Verliert ein Kind deutlich an Gewicht, wächst nicht altersgerecht oder schränkt seine Lebensmittelauswahl zunehmend ein, ist eine kinderärztliche Abklärung sinnvoll.
So können Eltern ihre Kinder unterstützen
Im Umgang mit wählerischem Essverhalten bei Kindern ist Geduld gefragt. Druck und Zwang können die Ablehnung bestimmter Lebensmittel verstärken. Kinder sollten neue Lebensmittel deshalb in ihrem eigenen Tempo und möglichst ohne negative Erfahrungen kennenlernen können.
Tipps für den Umgang mit Picky Eatern
ARFID: Wenn wählerisches Essen zur Essstörung wird
Während Picky Eating zunächst ein Essverhalten beschreibt, verbirgt sich hinter der Abkürzung ARFID eine eigenständige Essstörung, die sogenannte Avoidant Restrictive Food Intake Disorder.
Für die Diagnose ARFID muss eine erhebliche Folge des Essverhaltens vorliegen, etwa Gewichtsverlust, Nährstoffmangel oder starke soziale Einschränkungen. Andere Erkrankungen als mögliche Ursache dafür sollten ausgeschlossen werden.
- Körperliche Veränderungen: Das Kind verliert deutlich an Gewicht oder wächst nicht altersgerecht.
- Einseitige Ernährung: Ganze Lebensmittelgruppen werden dauerhaft gemieden oder die Auswahl nimmt weiter ab.
- Starke Abwehrreaktionen: Bestimmte Speisen lösen regelmäßig Würgereiz oder ausgeprägte Ängste aus.
- Belastungen im Alltag: Gemeinsame Mahlzeiten oder soziale Aktivitäten werden wegen des Essverhaltens vermieden.
Wer bei Verdacht auf ARFID weiterhilft
Bei einem Verdacht auf ARFID kann man sich zunächst an die Hausarzt- oder Kinderarztpraxis wenden. Informationen und Möglichkeiten zum Austausch finden Betroffene und Angehörige bei der ARFID Initiative DACH. Weitere Informationen bieten Forschungseinrichtungen wie die Universitätsmedizin Leipzig und die Universität Konstanz, die sich mit der Diagnostik und Behandlung von ARFID beschäftigen.
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