Viele Kinder lehnen bestimmte Lebensmittel ab und wollen nichts Neues probieren. Vor welchen Herausforderungen Eltern stehen und wann wählerisches Essen zum Gesundheitsrisiko wird.

Wenn Kinder bestimmte Lebensmittel verweigern, stoßen Eltern häufig an ihre Grenzen. Quelle: Imago / Depositphotos

Keine Zwiebeln in der Soße, bloß nichts Grünes - und Fisch kommt gar nicht erst auf den Teller: Viele Eltern kennen solche Situationen. Selbst Lebensmittel, die zuvor gerne gegessen wurden, werden plötzlich abgelehnt. Das kann gemeinsame Mahlzeiten zur Geduldsprobe machen und die Sorge wecken, dass das Kind nicht genügend Nährstoffe erhält. Wann ist wählerisches Essen noch normal und wann wird es problematisch?

Was Picky Eating bedeutet

Picky Eating beschreibt umgangssprachlich wählerisches oder selektives Essverhalten, ohne dass dabei eine medizinische Krankheit vorliegt. Betroffene akzeptieren häufig nur eine begrenzte Auswahl an Lebensmitteln, lehnen unbekannte Speisen ab oder meiden bestimmte Geschmacksrichtungen, Gerüche und Konsistenzen.

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Ein solches Verhalten kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Eine einheitliche wissenschaftliche Definition für die Bezeichnung Picky Eating gibt es bislang nicht, erklärt Ricarda Schmidt, die an der Universität Leipzig zu Essstörungen forscht.

Wählerisches Essverhalten ist im Kleinkindalter weit verbreitet und bessert sich bei vielen Kindern mit dem Schulalter von selbst. „ Dr. Ricarda Schmidt, Psychologin

Bei manchen Kindern bleibt ein eingeschränktes Essverhalten bis ins Erwachsenenalter bestehen. Warum das so ist, lässt sich laut Schmidt bislang nicht eindeutig erklären.

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Warum gerade Kinder bestimmte Lebensmittel ablehnen

Im Alter zwischen zwei und sechs Jahren reagieren Kinder besonders zurückhaltend auf unbekannte Speisen. Diese Vorsicht gehört zur normalen Entwicklung und könnte ursprünglich vor schädlichen Lebensmitteln geschützt haben.

Gleichzeitig entwickeln Kinder eigene Geschmacksvorlieben und werden selbstständiger. Manche reagieren empfindlich auf bestimmte Geschmäcker, Gerüche oder Konsistenzen. So kann ein Kind zum Beispiel gekochte Paprika wegen ihrer weichen Beschaffenheit ablehnen, während es rohe gerne isst.

Auch Veranlagung, frühere Erfahrungen und das familiäre Umfeld beeinflussen das Essverhalten. Es ist deshalb nicht allein eine Frage der Erziehung.

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Wann einseitige Ernährung zum Risiko wird

Eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl ist nicht automatisch ungesund. Entscheidend ist, dass der Körper ausreichend Energie und Nährstoffe erhält. ​​

Studien zeigen, dass einige Kinder, die wählerisch essen, weniger Eisen, Zink und Ballaststoffe zu sich nehmen als andere Kinder. Daraus entsteht jedoch nicht zwangsläufig ein Nährstoffmangel.

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Verliert ein Kind deutlich an Gewicht, wächst nicht altersgerecht oder schränkt seine Lebensmittelauswahl zunehmend ein, ist eine kinderärztliche Abklärung sinnvoll.

So können Eltern ihre Kinder unterstützen

Im Umgang mit wählerischem Essverhalten bei Kindern ist Geduld gefragt. Druck und Zwang können die Ablehnung bestimmter Lebensmittel verstärken. Kinder sollten neue Lebensmittel deshalb in ihrem eigenen Tempo und möglichst ohne negative Erfahrungen kennenlernen können.

Tipps für den Umgang mit Picky Eatern

Neue Lebensmittel ohne Druck anbieten Unbekannte Speisen wiederholt und in kleinen Mengen anbieten. Kinder nicht zum Probieren oder Aufessen zwingen. Abgelehnte Lebensmittel sollten weiterhin auf den Tisch kommen. Lebensmittel gemeinsam entdecken Kinder beim Einkaufen und Kochen einbeziehen. Unterschiedliche Zubereitungsformen zusammen ausprobieren. Auch Riechen, Fühlen und Anschauen kann helfen, Neugier auf den Geschmack von Lebensmitteln zu wecken. Mahlzeiten entspannt gestalten Gemeinsam essen, selbst Vorbild sein und vertraute Lebensmittel auch bei Ablehnung weiterhin anbieten. Druck, Strafen oder Belohnungen sollte man beim Essen vermeiden.

ARFID: Wenn wählerisches Essen zur Essstörung wird

Während Picky Eating zunächst ein Essverhalten beschreibt, verbirgt sich hinter der Abkürzung ARFID eine eigenständige Essstörung, die sogenannte Avoidant Restrictive Food Intake Disorder.

Bei Picky Eating ist das Essverhalten zwar eingeschränkt, führt aber nicht zu den schwerwiegenden Beeinträchtigungen, die für eine ARFID-Diagnose entscheidend sind. „ Dr. Ricarda Schmidt, Psychologin

Für die Diagnose ARFID muss eine erhebliche Folge des Essverhaltens vorliegen, etwa Gewichtsverlust, Nährstoffmangel oder starke soziale Einschränkungen. Andere Erkrankungen als mögliche Ursache dafür sollten ausgeschlossen werden.

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Wann Eltern ärztlichen Rat suchen sollten



Körperliche Veränderungen: Das Kind verliert deutlich an Gewicht oder wächst nicht altersgerecht.

Einseitige Ernährung: Ganze Lebensmittelgruppen werden dauerhaft gemieden oder die Auswahl nimmt weiter ab.

Starke Abwehrreaktionen: Bestimmte Speisen lösen regelmäßig Würgereiz oder ausgeprägte Ängste aus.

Belastungen im Alltag: Gemeinsame Mahlzeiten oder soziale Aktivitäten werden wegen des Essverhaltens vermieden. Folgende Warnsignale sollten bei stark eingeschränktem Essverhalten Anlass für eine ärztliche Abklärung sein:

Wer bei Verdacht auf ARFID weiterhilft

Bei einem Verdacht auf ARFID kann man sich zunächst an die Hausarzt- oder Kinderarztpraxis wenden. Informationen und Möglichkeiten zum Austausch finden Betroffene und Angehörige bei der ARFID Initiative DACH. Weitere Informationen bieten Forschungseinrichtungen wie die Universitätsmedizin Leipzig und die Universität Konstanz, die sich mit der Diagnostik und Behandlung von ARFID beschäftigen.

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