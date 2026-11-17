In Prag sind beim Zusammenstoß zweier Personenzüge mehrere Menschen schwer verletzt worden. Die Strecke nahe dem Hauptbahnhof wurde gesperrt.

Bei einem Zugunglück in Prag sind Dienstagmorgen in der Nähe des Hauptbahnhofes zwei Züge zusammengestoßen. Ersten Meldungen zufolge wurden Dutzende Menschen verletzt. 17.11.2026 | 0:16 min

In der tschechischen Hauptstadt Prag sind zwei Personenzüge zusammengestoßen. Dabei wurden Dutzende Menschen verletzt, mehrere davon schwer. Das teilte ein Sprecher der Rettungskräfte der Agentur CTK mit.

Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es zu der Kollision in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs auf einer Brücke über die vielbefahrene Seifert-Straße. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Betrieb auf der wichtigen Strecke in der Hauptstadt wurde vorübergehend eingestellt.

Video der tschechischen Polizei Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Ursache für Unglück bislang unbekannt

Fernverkehrszüge wurden in andere Bahnhöfe umgeleitet. Von dort können Reisende auf die U-Bahn ausweichen.

Nach ersten Informationen geschah der Unfall gegen sieben Uhr morgens mit niedriger Geschwindigkeit. Warum sich die Züge auf demselben Gleis begegnen konnten, war zunächst unklar. Der eine kam aus Mlada Boleslav, der andere war gerade in Richtung Milovice abgefahren.

Verkehrsminister Ivan Bednarik sprach von einem "sehr ernsten Ereignis", dessen Ursachen und Umstände untersucht würden. Die Aufräumarbeiten dürften mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Wegen Feiertag weniger Reisende als üblich

Der 17. November ist in Tschechien ein Feiertag. Daher dürften die Züge weniger ausgelastet gewesen sein. Am "Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie" wird zum einen an die Samtene Revolution, die demokratische Wende von 1989, erinnert, zum anderen an die blutige Niederschlagung einer Studentendemonstration durch die nationalsozialistischen Besatzer 1939.

In Prag konnte ein siebenjähriger Junge Anfang September in letzter Sekunde aus dem Gleisbett gerettet werden. Der Junge war in sein Handy vertieft, als er ins Leere trat. 04.09.2026 | 0:38 min

Quelle: dpa