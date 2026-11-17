Strecke am Hauptbahnhof gesperrt:Prag: Viele Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Zügen
In Prag sind beim Zusammenstoß zweier Personenzüge mehrere Menschen schwer verletzt worden. Die Strecke nahe dem Hauptbahnhof wurde gesperrt.
In der tschechischen Hauptstadt Prag sind zwei Personenzüge zusammengestoßen. Dabei wurden Dutzende Menschen verletzt, mehrere davon schwer. Das teilte ein Sprecher der Rettungskräfte der Agentur CTK mit.
Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es zu der Kollision in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs auf einer Brücke über die vielbefahrene Seifert-Straße. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Betrieb auf der wichtigen Strecke in der Hauptstadt wurde vorübergehend eingestellt.
Video der tschechischen Polizei
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Ursache für Unglück bislang unbekannt
Fernverkehrszüge wurden in andere Bahnhöfe umgeleitet. Von dort können Reisende auf die U-Bahn ausweichen.
Nach ersten Informationen geschah der Unfall gegen sieben Uhr morgens mit niedriger Geschwindigkeit. Warum sich die Züge auf demselben Gleis begegnen konnten, war zunächst unklar. Der eine kam aus Mlada Boleslav, der andere war gerade in Richtung Milovice abgefahren.
Verkehrsminister Ivan Bednarik sprach von einem "sehr ernsten Ereignis", dessen Ursachen und Umstände untersucht würden. Die Aufräumarbeiten dürften mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
Wegen Feiertag weniger Reisende als üblich
Der 17. November ist in Tschechien ein Feiertag. Daher dürften die Züge weniger ausgelastet gewesen sein. Am "Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie" wird zum einen an die Samtene Revolution, die demokratische Wende von 1989, erinnert, zum anderen an die blutige Niederschlagung einer Studentendemonstration durch die nationalsozialistischen Besatzer 1939.
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