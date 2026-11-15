  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Tschechien: Massenproteste in Prag gegen Rundfunkreform

"Hände weg von den Medien":Tschechien: Massenproteste gegen Rundfunkreform

|

Tschechiens Regierung will den öffentlichen Rundfunk künftig aus dem Haushalt finanzieren und Gelder kürzen. In Prag protestierten laut Veranstaltern über 200.000 Menschen dagegen.

15.11.2026, Tschechien, Prag: Teilnehmetr stehen mit Schildern und Fahnen bei einer Großdemonstration gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren.

In Tschechiens Hauptstadt Prag haben am Sonntag Tausende gegen eine Medienreform protestiert. Die Regierung will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk künftig aus dem Staatshaushalt finanzieren.

15.11.2026 | 0:20 min

Zehntausende Menschen haben am Sonntag in Tschechien gegen Pläne der Regierung zur Abschaffung der Rundfunkgebühr und Finanzierung des öffentlichen Rundfunks aus dem Staatshaushalt demonstriert. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der Organisation "Eine Million Augenblicke für Demokratie" und versammelten sich auf der Letna-Ebene in der Hauptstadt Prag. Die Veranstalter sprachen von mindestens 200.000 bis 250.000 Teilnehmern.

Viele Teilnehmer trugen aus Zeitungspapier gefaltete Spitzhüte als Hommage an die Zeichentrickfigur Vecernícek, die im tschechischen Fernsehen seit Jahrzehnten Gute-Nacht-Geschichten für Kinder ankündigt.

Protestierende: "Hände weg von den Medien"

Kritiker warnen, dass die rechte Regierung unter dem Ministerpräsidenten und Milliardär Andrej Babis die öffentlich-rechtlichen Medien mit der Reform unter ihre Kontrolle bringen könnte. Die Verlagerung der Finanzierung in den Staatshaushalt untergrabe die Bindung der Sender an die Beitragszahler und mache die Anstalten anfällig für politischen Druck.

Demonstration gegen Rundfunkreform

Auch vor drei Wochen haben in Tschechien Zehntausende gegen die geplante Staatsfinanzierung des Rundfunks demonstriert.

26.10.2026 | 0:15 min

Die Demonstranten hielten Schilder mit Texten wie "Hände weg von den Medien" und "Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit" hoch. Auf einer anderen Papptafel war zu lesen: "Babis will ein Staatsfernsehen? Dann soll er nach Osten gehen."

Regierung will Mittel für Sender kürzen

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die bisherige monatliche Rundfunkgebühr von 205 Kronen (rund 8,50 Euro) pro Haushalt gestrichen werden soll. Die Vorlage hat eine erste parlamentarische Hürde genommen und steht vor weiteren Beratungen.

Außerdem sollen die Mittel um 15 Prozent gekürzt werden. Das nominale Budget des Fernsehens würde dadurch auf das Niveau von 2008 und das des Hörfunks auf den Stand von 2005 sinken. Dies sei den Medien zufolge wirtschaftlich nicht machbar. Babis erklärte, die Regierung löse lediglich das Versprechen ein, die Bürger finanziell zu entlasten.

Studentenprotest in Prag

Fernseh- und Radioschaffende in Tschechien verteidigen die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien. Die neue, rechtspopulistische Regierung will die Finanzierung des Rundfunks umstellen und kürzen.

30.04.2026 | 2:21 min

Oppositionsparteien verglichen die Vorschläge hingegen mit Veränderungen in Ungarn unter dem früheren Ministerpräsidenten Viktor Orban, der ein System regierungsnaher Medien aufgebaut hatte.

Beschäftigte streiken, EU-Kommission beobachtet

Die Beschäftigten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Hörfunks in Tschechien hatten den Streit über die Reform Anfang November mit einem eintägigen Streik zugespitzt. Dieser führte zu Einschränkungen im Sendebetrieb sowie zu Protesten, die von Künstlern und Studenten unterstützt wurden.

Die EU-Kommission beobachtet die Entwicklung in Tschechien nach früheren Angaben. Mit dem europäischen Medienfreiheitsgesetz haben sich die Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet, den unabhängigen Betrieb öffentlich-rechtlicher Medien sicherzustellen.

Quelle: dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 15.11.2026 um 15:27 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Tschechien

Mehr zu Medien und Pressefreiheit

  1. Junge Menschen protestieren dicht gedrängt auf einer Demonstration. Sie halten Schilder und Transparente hoch.

    Streit um Reform:Tschechien ringt um Rundfunk-Finanzierung

    Christian von Rechenberg und Linus Schnieders, Wien
    mit Video2:21
  2. Mikrofone stehen im Jakob-Kaiser-Haus bei den Sondierungsgesprächen von Union und SPD nach der Bundestagswahl.

    Reporter ohne Grenzen:Deutschland rutscht bei Pressefreiheit weiter ab

    mit Video1:44
  3. Menschen gehen am 30. Juli 2025 über den Campus der UCLA in Los Angeles, Kalifornien.

    Neue Regeln ab Mitte September :USA verschärfen Visa-Regeln für Journalisten und Studierende

    mit Video0:28
  4. Das Helmut-Schmidt-Haus in Hamburg, in dem sich der Zeit Verlag befindet.

    Beschluss teils rechtswidrig:Wie die "Zeit"-Ermittlungen den Block-Prozess beeinflussen

    von Anna-Katharina König und Samuel Kirsch
    mit Video0:30