Der Deutsche Wetterdienst warnt im Südwesten vor Dauerregen. Örtlich könnte binnen weniger Tage eine Monatsmenge fallen. Auf exponierten Berggipfeln drohen Orkanböen.

Örtlich so viel Regen wie in einem Monat

So wird das Wetter. 16.11.2026 | 1:13 min

Monatelang war es zu trocken, nun regnet es ergiebig. Teilweise fällt die übliche Niederschlagsmenge für den gesamten Monat binnen weniger Tage, wie der Meteorologe Adrian Leyser Sturm vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt. Hinzu kommt reichlich Wind, auf exponierten Berggipfeln weht er in Orkanstärke.

Bis Ende der Woche rechnet der DWD vor allem in den mittleren und südlichen Landesteilen mit verbreitet 40 bis 60 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. In den Staulagen der Mittelgebirge könnten es 60 bis 90 Liter, vereinzelt sogar um 100 Liter werden.

Hier warnt der DWD vor Regen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Unwetterwarnungen vor allem für Baden-Württemberg

Am Dienstagmittag gab der DWD zwei Unwetterwarnungen für Teile des Südwestens Deutschlands heraus. Insbesondere Baden-Württemberg ist betroffen. Es müsse mit ergiebigem Dauerregen und auf den Höhen mit orkanartigen Böen gerechnet werden. In exponierten Lagen könne es zu Orkanböen kommen.

Für Jan Rytir aus der ZDF-Wetterredaktion hat das schlechte Wetter auch eine gute Seite:

Kurz gesagt: Endlich kommt der Regen, den die Böden, Flüsse und Seen dringend brauchen. „ Jan Rytir, ZDF-Wetterredaktion

"Eine größere Hochwassergefahr besteht aufgrund der überwiegend niedrigen Pegelstände derzeit nicht", sagt Rytir. "Allerdings kann es lokal zu Überschwemmungen an kleineren Bächen kommen - insgesamt ist aber nichts Katastrophales zu erwarten."

Viel Regen erwartet: Das Wetter am Mittwoch, den 18.11.2026. Quelle: ZDF

Sturmböen können Äste abbrechen und Bäume entwurzeln

Auch mit entwurzelten Bäumen müsse man mancherorts rechnen: "Die Kombination aus den ergiebigen Niederschlägen und den dadurch zunehmend durchnässten Böden kann in Verbindung mit Böen von bis zu 80 km/h in tieferen Lagen und bis zu 130 km/h in Hochlagen dazu führen, dass vereinzelt auch Bäume entwurzelt werden", so Rytir.

Auch der DWD verweist auf den starken Südwest- bis Westwind; insbesondere die Südhälfte Deutschlands müsse sich auf Böen um 70 Stundenkilometer einstellen. "Vor allem bei Schauern und Gewittern sowie im Bergland sind örtlich auch Sturmböen bis 85 Stundenkilometer möglich", sagt der Meteorologe Leyser Sturm. Größere Äste könnten abbrechen, geschwächte Bäume in vom Regen aufgeweichten Böden umstürzen.

Das Wetter von Donnerstag (19.11.2026) bis Samstag (21.11.2026). Quelle: ZDF

Schnee in den Bergen am Wochenende

Bei den Temperaturen ist das Land zweigeteilt: Im Norden halte sich teilweise etwas kältere Luft, ansonsten bringe der Südwestwind milde Meeresluft. Bis 15 Grad werden es am Mittwoch im Südwesten, im Norden bleibt es bei neun Grad.

Zum Wochenende werde es voraussichtlich kälter, sagt der DWD vorher. Im Bergland schneit es dann und auf den Straßen besteht bei Nachtfrost Glättegefahr.

Karten zu Extremwetter : In diesen Regionen wird vor Unwettern gewarnt Wo warnt der DWD vor Gewittern? Unsere sich live aktualisierenden Karten zeigen, ob auch Ihre Region aktuell von Unwetter und starkem Regen betroffen ist. von Robert Meyer mit Video 1:13 Grafiken

Quelle: dpa, ZDF