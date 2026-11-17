Wo sind die Menschen in Deutschland am glücklichsten - und warum sinkt die Zufriedenheit? Der Glücksatlas zeigt, wie Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Sorgen viele belasten.

Glücksatlas und mehr - was am Dienstag wichtig wird. 16.11.2026 | 0:57 min

Wechsel an der Tabellenspitze der Glücklichen: Die Bayern sind laut SKL-Glücksatlas die zufriedensten Menschen in Deutschland - und lösen damit den bisherigen Spitzenreiter Hamburg ab. Auf Platz zwei folgt Nordrhein-Westfalen, das um zwei Plätze gestiegen ist. Das sind die Platzierungen:

Wo die Deutschen am zufriedensten sind ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Deutsche weniger zufrieden als im Vorjahr

Insgesamt ging die Lebenszufriedenheit der Deutschen im Durchschnitt zurück, wenn auch nur leicht von 7,09 auf 7,00. Die Skala der Befragung geht von null bis zehn - so viele Punkte geben die Deutschen ihrem persönlichen Glücksgefühl, wenn sie folgende Frage beantworten müssen: "Wenn Sie einmal alles in allem nehmen: Wie zufrieden sind Sie insgesamt zurzeit mit Ihrem Leben? Null bedeutet 'überhaupt nicht zufrieden', zehn bedeutet 'völlig zufrieden'."

Befragt wurden für den diesjährigen Glücksatlas vom Institut für Demoskopie Allensbach von Juli 2025 bis Juni 2026 insgesamt 12.461 Menschen in Deutschland zu ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit.

Hohe Lebenshaltungskosten belasten die Zufriedenheit

Verantwortlich für den leichten Rückgang sind demnach hohe Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheit. Das betrifft laut Angaben vor allen Dingen junge Menschen und größere Familien sowie Alleinerziehende.

Hinzu kommt: Große Lebensereignisse, die Vorfreude und damit Zufriedenheit auslösen können, werden seltener. 2026 gibt es 15,4 Prozent weniger Geburten und 6,6 Prozent weniger Hochzeiten als 2020. "Damit werden auch Anlässe für positive Zukunftserwartungen seltener, die schon heute das Lebensglück steigern können", so die Forschenden. Zudem dürfte auch das schwindende Vertrauen in die Zukunft eine Rolle spielen: Nur noch 27,5 Prozent der Deutschen rechnen damit, im kommenden Jahr glücklicher zu sein als heute.

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Warum Bayern vorn liegt und der Norden zurückfällt

Bayerns Spitzenplatz lasse sich teilweise durch gute Lebensbedingungen erklären, so die Forschenden: hohe Einkommen, niedrige Arbeitslosigkeit und geringe Kriminalität. Außerhalb des Großraums München seien zudem die Lebenshaltungskosten vielerorts noch vergleichsweise moderat.

Auffällig ist der Glücksrückgang im Norden: In Hamburg sinkt die Zufriedenheit besonders bei Menschen mit niedrigen Einkommen und bei Jüngeren. In Schleswig-Holstein sind vor allem Senioren und ebenfalls Menschen mit niedrigen Einkommen betroffen.

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Anteil besonders zufriedener Menschen sinkt

Grundsätzlich liegt der Rückgang demnach weniger an einer wachsenden Zahl Unzufriedener: Ihr Anteil steigt nur von acht auf neun Prozent.

Entscheidend sei, dass der Anteil der Hochzufriedenen von 48 auf 44 Prozent sinke. "Immer mehr Deutsche sind mit ihrem Leben mäßig zufrieden", sagt Bernd Raffelhüschen, wissenschaftlicher Leiter des SKL-Glücksatlas. "Das liegt daran, dass der Anteil der Hochzufriedenen sinkt, während die Zahl der Unzufriedenen kaum zunimmt."

Quelle: KNA