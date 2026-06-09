Platz eins im Glücksatlas 2026:Was die Erfurter so zufrieden macht
von Daniela Sonntag, Erfurt
Die Thüringer Landeshauptstadt liegt im diesjährigen Glücksatlas auf Platz eins. Was macht die Erfurter so zufrieden? Das ZDF hat sich dort umgehört.
Die mittelalterliche Krämerbrücke mit ihren Wasserterrassen an der Gera, die Fachwerk-Kulisse am Domplatz und das jüdische Weltkulturerbe mittendrin: Viele Erfurter finden, dass sie in einer der schönsten Städte Deutschlands leben. Nun ist die Landeshauptstadt von Thüringen im Glücksatlas auf den ersten Rang gesprungen - weil dort eine besonders hohe Anzahl hochzufriedener Menschen lebt. Was macht die Menschen so glücklich? Wir haben in Erfurt nachgefragt.
Erfurt sei überschaubar und vor allem historisch, meint Julia Schilling. "Also hier ist alles greifbar, wir haben eine supertolle Innenstadt, die ganz alt ist". Und auch Student Kael stimmt ihr zu. Erfurt, findet er, sei eine kleine,entspannte Stadt mit viel Flair.
Kaum Schäden in Erfurt im Zweiten Weltkrieg
Die Stadt mit rund 215.000 Einwohnern hat im Zweiten Weltkrieg kaum Schäden davongetragen, die historischen Strukturen blieben, und so ist Erfurt insgesamt sehr kompakt. Stau gibt es, aber nicht so oft und nicht so lange wie in anderen Großstädten. Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU) fasst es so zusammen:
In der Innenstadt sind alle Highlights von den Sehenswürdigkeiten bis zu den Einkaufsmeilen fußläufig erreichbar, man ist schnell überall. "Ein bisschen wie im Märchen", findet Student Kael und ist mit seiner Uni-Stadt sehr glücklich.
Erfurt: Vergleichsweise moderate Mieten
Das könnte auch daran liegen, dass Erfurt im Vergleich noch durchschnittlich moderate Mieten hat. Die Plattenbaugebiete der DDR sind mittlerweile durchsaniert und relativ günstig. Und auch im Altbau lassen sich noch Schnäppchen finden. "Erfurt ist nicht unbedingt das teuerste Pflaster", sagt uns ein Erfurter. Obwohl die Wohnungssuche auch in Erfurt dauern kann, weil es wenig Leerstand gibt.
Auch die Studie zum Glücksatlas bestätigt das und führt die Wohnkosten als einen wichtigen Zufriedenheitsgrund an. Insbesondere, weil auch die wirtschaftliche Lage gut ist. Erfurt sei zwar von den Einkommen her nicht zu vergleichen mit anderen Großstädten, sagt Professor Bernd Raffelhüschen, der Leiter der Studie. Aber "mit Erfurter Einkommen Erfurter Mieten zu zahlen, fällt deutlich leichter als mit Münchner Einkommen Münchner Mieten".
Viel Grün in und um Thüringens Hauptstadt
Wer also einmal hier wohnt, geht ungern. Aus seiner Familie seien alle geblieben, erklärt Dieter Kreis. Auch als Rentner habe die Stadt für ihn alles, was man braucht, von Arzt bis Supermarkt. Und neben dem vielen Grün in Erfurt sei man auch "ruckzuck im Thüringer Wald".
Und so sind die Erfurter eben besonders zufrieden, auch mit dem Umfeld: Für Britta Krämer ist der eigene Garten in der Stadt ihr Glück. In Erfurt, sagt sie, "ist man einfach an einer Stelle, wo man normalerweise in den Urlaub hinfahren würde".
Daniela Sonntag berichtet aus dem ZDF-Studio in Erfurt.
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