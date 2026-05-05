Update am Morgen: Warum ist Jens Spahn eigentlich noch im Amt?

Guten Morgen,

heute Nachmittag werden Sie wahrscheinlich eine Eilmeldung auf Ihrem Handy lesen: Jens Spahn als Unionsfraktionschef wiedergewählt. Seine Wahl in der Fraktion von CDU und CSU gilt als sicher.

Vor genau einem Jahr wurde Spahn zum ersten Mal Fraktionschef, erhielt 91,3 Prozent. Intern rechnen nicht wenige damit, dass sein Ergebnis heute sogar besser ausfallen wird. Nur: Warum eigentlich?

Spahns Name wird für immer mit teuren Maskeneinkäufen zu Beginn der Corona-Pandemie verbunden sein. Ein Krisenstab berechnete damals, wie viele Masken für die kommenden Monate gebraucht würden. Ergebnis: 275 Millionen. Doch Spahn habe das Zwanzigfache bestellt, bemängeln seine Kritiker.

Der Bund trat von vielen Kaufverträgen der Maskenlieferanten zurück. Das kostete den Steuerzahler fast 400 Millionen Euro. Ein Verfahren gegen Spahn wurde im März 2026 eingestellt.

Aus dem Archiv: Kritik an Spahn, weil er in der Pandemie viel zu viele Masken gekauft hat. 29.06.2025 | 4:28 min

2025 vermurkste Spahn die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf als Richterin am Bundesverfassungsgericht. Er unterschätzte den Widerstand in den eigenen Reihen, konnte seine Zusagen gegenüber der SPD nicht einhalten. Eine veritable Krise für die Koalition - Spahn galt als angezählt.

Dass Spahn heute trotzdem wiedergewählt werden dürfte, hat etwas damit zu tun, dass er ein guter Netzwerker ist. Er hört in die Fraktion rein, trifft sich mit Kritikern und bringt seine Truppen hinter sich - allen Skandalen zum Trotz.

Herzliche Grüße aus Berlin

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Iran-Krieg passiert ist

Experten sehen Iran auf Eskalationskurs: Iran hat nach eigenen Angaben zwei Raketen auf ein US-Militärschiff abgefeuert. Experten sehen darin einen Bruch der Waffenruhe. Der Raketenbeschuss sei als Eskalation der iranischen Revolutionsgarden zu werten, so Nahost-Experte Hans-Jakob Schindler.

Iran sieht keine militärische Lösung für Straße von Hormus: Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärt, es gebe für die Krise in der Straße von Hormus keine militärische Lösung. Die Gespräche unter Vermittlung Pakistans machten Fortschritte. Zugleich warnte er die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate davor, sich von "Übelwollenden in einen Sumpf" ziehen zu lassen.

Merz fordert Iran zu Verhandlungen nach Angriffen auf: Nach iranischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Vereinigten Arabischen Emirate forderte Kanzler Friedrich Merz die Staatsführung in Teheran auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Islamische Republik müsse aufhören, "die Region und die Welt zur Geisel zu nehmen", so der CDU-Chef auf X.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland hat für den 8. und 9. Mai eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg verkündet. Präsident Selenskyj reagierte prompt und erklärte, schon ab Mittwoch würden die Waffen schweigen:

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 05.05.2026, ab 00:00 Uhr 05.05.2026 | 0:47 min

Demonstration für gleichberechtigte Teilhabe: Am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung demonstrieren in Berlin mehrere Organisationen für eine gleichberechtigte Teilhabe. Dabei soll auch eine Petition an Abgeordnete des Bundestags übergeben werden. Darin wird gefordert, eine Pflicht zur Barrierefreiheit gesetzlich zu verankern.

Dritter Castor-Transport: Anti-Atomkraft-Initiativen erwarten am Abend den dritten Transport von hochradioaktivem Atommüll aus dem Forschungszentrum Jülich ins Zwischenlager Ahaus. Eine offizielle Bestätigung für den geplanten Transport durch Nordrhein-Westfalen gibt es nicht. Atomkraftgegner planen dennoch an mehreren Stellen Proteste gegen den Castor-Transport.

EU trifft sich zu Gipfel mit Armenien: Spitzenvertreter der EU und Armeniens wollen bei einem Gipfeltreffen in Eriwan eine engere Zusammenarbeit vereinbaren. Bei der ersten Zusammenkunft dieser Art geht es unter anderem um Projekte in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitales.

Ausführlich informiert

In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei gab es nach Angaben der Stadt zwei Tote und mehrere Verletzte. Das Motiv des Täters bleibt weiterhin unklar. Das heute journal update ordnete ein (Stand 00:00 Uhr):

Bei einer mutmaßlichen Amokfahrt steuerte ein Autofahrer in Leipzig in eine Fußgängerzone. Zwei Menschen starben, mehrere wurden verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. 05.05.2026 | 1:47 min

Sport

Tischtennis: Die WM feiert in London ihren 100. Geburtstag und hat eine rasante Entwicklung genommen. Pünktlich zum Jubiläum scheint die Dominanz der Chinesen zu schwinden.

ZDFheute, 04.05.2026, 22:08 Uhr 04.05.2026 | 2:07 min

Fußball: Der FC Arsenal will heute Abend nach 20 Jahren wieder in ein Champions-League-Finale einziehen. Doch besonders Antoine Griezmann von Gegner Atletico Madrid hat etwas dagegen:

Gesagt

Die Tatsache als solche kann eigentlich in Europa niemanden wirklich überraschen. „ Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister

Der angekündigte Abzug von rund 5.000 US-Soldaten aus Deutschland reduziere "nicht wirklich die Abschreckungsfähigkeit", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gestern Abend im heute journal. Ihn besorge viel mehr der erwartete Verzicht der USA auf die Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern in Deutschland. Wenn sie nicht kämen, wäre das "sehr schade und nachteilig für uns".

heute journal, 04.05.2026, 21:45 Uhr 04.05.2026 | 7:02 min

Das sollten Sie sich mal ansehen

ZDFheute, 04.05.2026, 17:58 Uhr 04.05.2026 | 0:54 min

Enten watscheln mit ihren Küken über die Straßen Warschaus und halten den Verkehr auf - während die Autofahrer geduldig warten. Das Ziel der Tiere ist die Weichsel, die mitten durch die polnische Hauptstadt fließt.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 04.05.2026 | 1:52 min

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So wird das Wetter heute

Am Dienstagvormittag regnet es im Nordosten, am Nachmittag kommt Regen mit Gewittern im Südwesten und in der Mitte von Deutschland auf. An den Küsten und im Südosten bleibt es bei Sonnenschein meist trocken. Die Temperatur steigt auf 12 bis 27 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher