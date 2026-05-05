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Ausland

Washington: Secret Service meldet Schüsse nahe Weißem Haus

Washington D.C.:Secret Service: Person nahe Weißem Haus angeschossen

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In Washington hat es laut dem Secret Service Schüsse gegeben. Eine Person sei getroffen worden. Das Weiße Haus wurde offenbar sicherheitshalber gesperrt.

Das Weiße Haus in Washington.

Laut dem Secret Service kam es südlich des Weißen Hauses zu einem Schusswaffenvorfall. Einsatzkräfte sollen dort einen Menschen angeschossen haben. Der Zustand der Person ist bisher ungeklärt.

04.05.2026 | 0:29 min

Bei einem Schusswaffenvorfall in der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington haben Einsatzkräfte nach Angaben des Secret Service einen Menschen angeschossen. Der Zustand der Person sei derzeit unbekannt, teilte die für den Personenschutz ranghoher Politiker zuständige Sicherheitsbehörde mit.

X-Post des Secret Service

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Der Vorfall habe sich südlich des Weißen Hauses ereignet. "Bitte meiden Sie den Bereich, da Rettungskräfte im Einsatz sind", hieß es weiter. "Der Vorfall resultierte aus einer Konfrontation zwischen einer bewaffneten Person und der Secret Service Police", hieß es in einer weiteren Mitteilung.

Journalisten aus dem Weißen Haus berichteten, dass sie in das Zimmer gebracht worden seien, in dem für gewöhnlich Pressekonferenzen abgehalten werden.

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Quelle: dpa, AP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Person nahe Weißem Haus angeschossen" am 04.05.2026 um 23:10 Uhr.
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