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Donald Trump im Visier: Überblick über Sicherheitsvorfälle

US-Präsident als Ziel von Angriffen:Donald Trump im Visier: Überblick über Sicherheitsvorfälle

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Bei einem Presse-Dinner mit Donald Trump in Washington sind Schüsse gefallen. Der US-Präsident war schon mehrmals das Ziel von Angriffen. Die Sicherheitsvorfälle im Überblick.

US-Geheimdienstmitarbeiter umringen US-Präsident Donald Trump, dritter von links.

Bei einem Presse-Dinner mit US-Präsident Trump in Washington fielen in einer Hotel-Lobby Schüsse. Ein Mann stürmte durch die Sicherheitsschleuse und wurde überwältigt. Trump blieb unversehrt.

26.04.2026 | 1:28 min

Bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump in einem Hotel in Washington D.C. sind Schüsse gefallen. Ein schwer bewaffneter Mann wollte sich Zutritt zum White House Correspondents' Dinner verschaffen, rannte durch die Sicherheitsschleuse - und wurde gerade noch von Einsatzkräften gestoppt.

Neben Trump waren auch First Lady Melania und etliche Kabinettsmitglieder anwesend. Von den Gästen wurde niemand verletzt, ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einer Kugel getroffen und durch seine Schutzweste gerettet.

Schaltgespräch mit Elmar Theveßen und Moderation.

In Washington kam es bei einem Presse-Dinner mit US-Präsident Trump zu Schüssen. Welche Folgen dieser vereitelte Angriff hat, berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

26.04.2026 | 1:13 min

Trump ist nicht zum ersten Mal Ziel von Angriffen. Seit seiner zweiten Präsidentschaftskandidatur hat es in Zusammenhang mit dem US-Präsidenten bereits drei Sicherheitsvorfälle mit Waffen gegeben. Zwei davon werden als versuchte Attentate eingestuft, bei einem sind die Hintergründe unklar.

Ein Überblick über die Vorfälle:

Mar-a-Lago: Sicherheitskräfte erschießen einen Bewaffneten

22. Februar 2026: US-Sicherheitskräfte erschießen einen Bewaffneten in der Nähe von Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida, der unbefugt in den Sicherheitsbereich eingedrungen ist.

Trump hält sich zu diesem Zeitpunkt nicht dort auf. Der Mann soll eine Schrotflinte und einen Brennstoffkanister bei sich gehabt haben. Zum möglichen Motiv sagen die Ermittler zunächst nichts. Die Bundespolizei FBI leitet die Ermittlungen.

Mar-a-Lago Club

In Trumps Residenz Mar-a-Lago hat der Secret Service einen bewaffneten Eindringling erschossen. Trump hielt sich nicht im Anwesen auf.

22.02.2026 | 0:48 min

Versuchtes Attentat auf Trumps Golfplatz in Florida

15. September 2024: Der Secret Service schießt auf Trumps Golfplatz im Bundesstaat Florida auf einen bewaffneten Mann, der sich in den Büschen versteckt hat. Der Verdächtige selbst feuert keine Kugel ab, flieht und wird wenig später festgenommen.

Ungefähr eine Woche später veröffentlicht die Staatsanwaltschaft einen Brief, den er vor seiner Tat geschrieben haben soll. Wegen des versuchten Attentats wird der Mann im Februar 2026 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Gericht in Florida

Der Amerikaner Ryan Routh ist in Florida zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll im September 2024 ein Attentat auf Donald Trump vorbereitet haben, das der Secret Service verhinderte.

04.02.2026 | 0:30 min

Wahlkampf: Trump wird durch Schützen am rechten Ohr verletzt

13. Juli 2024: Ein Schütze schießt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania von einem nahegelegenen Dach auf Trump und verletzt ihn am rechten Ohr. Ein Besucher kommt ums Leben, zwei weitere werden verletzt. Der Täter wird von Sicherheitskräften getötet.

Die Infokarte zeigt den Ort des Attentats auf Donald Trump in Butler, Pennsylvania.

Im Abschlussbericht eines Ausschusses des US-Senats ist von gravierenden Mängeln bei der Koordination und der Kommunikation zwischen Secret Service und den staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden die Rede. Der Secret Service ist in den USA für den Schutz des Präsidenten und von ranghohen Politikern inklusive Präsidentschaftskandidaten zuständig.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in den heute-Nachrichten am 26.04.2026 ab 17:00 Uhr.
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