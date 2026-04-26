US-Präsident als Ziel von Angriffen:Donald Trump im Visier: Überblick über Sicherheitsvorfälle
Bei einem Presse-Dinner mit Donald Trump in Washington sind Schüsse gefallen. Der US-Präsident war schon mehrmals das Ziel von Angriffen. Die Sicherheitsvorfälle im Überblick.
Bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump in einem Hotel in Washington D.C. sind Schüsse gefallen. Ein schwer bewaffneter Mann wollte sich Zutritt zum White House Correspondents' Dinner verschaffen, rannte durch die Sicherheitsschleuse - und wurde gerade noch von Einsatzkräften gestoppt.
Neben Trump waren auch First Lady Melania und etliche Kabinettsmitglieder anwesend. Von den Gästen wurde niemand verletzt, ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einer Kugel getroffen und durch seine Schutzweste gerettet.
Trump ist nicht zum ersten Mal Ziel von Angriffen. Seit seiner zweiten Präsidentschaftskandidatur hat es in Zusammenhang mit dem US-Präsidenten bereits drei Sicherheitsvorfälle mit Waffen gegeben. Zwei davon werden als versuchte Attentate eingestuft, bei einem sind die Hintergründe unklar.
Ein Überblick über die Vorfälle:
Mar-a-Lago: Sicherheitskräfte erschießen einen Bewaffneten
22. Februar 2026: US-Sicherheitskräfte erschießen einen Bewaffneten in der Nähe von Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida, der unbefugt in den Sicherheitsbereich eingedrungen ist.
Trump hält sich zu diesem Zeitpunkt nicht dort auf. Der Mann soll eine Schrotflinte und einen Brennstoffkanister bei sich gehabt haben. Zum möglichen Motiv sagen die Ermittler zunächst nichts. Die Bundespolizei FBI leitet die Ermittlungen.
Versuchtes Attentat auf Trumps Golfplatz in Florida
15. September 2024: Der Secret Service schießt auf Trumps Golfplatz im Bundesstaat Florida auf einen bewaffneten Mann, der sich in den Büschen versteckt hat. Der Verdächtige selbst feuert keine Kugel ab, flieht und wird wenig später festgenommen.
Ungefähr eine Woche später veröffentlicht die Staatsanwaltschaft einen Brief, den er vor seiner Tat geschrieben haben soll. Wegen des versuchten Attentats wird der Mann im Februar 2026 zu lebenslanger Haft verurteilt.
Wahlkampf: Trump wird durch Schützen am rechten Ohr verletzt
13. Juli 2024: Ein Schütze schießt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania von einem nahegelegenen Dach auf Trump und verletzt ihn am rechten Ohr. Ein Besucher kommt ums Leben, zwei weitere werden verletzt. Der Täter wird von Sicherheitskräften getötet.
Im Abschlussbericht eines Ausschusses des US-Senats ist von gravierenden Mängeln bei der Koordination und der Kommunikation zwischen Secret Service und den staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden die Rede. Der Secret Service ist in den USA für den Schutz des Präsidenten und von ranghohen Politikern inklusive Präsidentschaftskandidaten zuständig.
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