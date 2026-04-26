Schüsse bei Dinner mit Trump: Spitzenpolitiker äußern Bestürzung

Presse-Gala mit US-Präsident Trump:Angriff bei Dinner: Spitzenpolitiker äußern Bestürzung
Staats- und Regierungschefs weltweit verurteilen den Angriff bei dem Presse-Dinner mit US-Präsident Trump scharf. Bundeskanzler Merz spricht von einem "Anschlagsversuch".
Nach den Schüssen während eines Gala-Dinners in Washington mit US-Präsident Donald Trump äußern internationale Spitzenpolitiker ihre Bestürzung. "Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie. Wir entscheiden mit Mehrheiten, nicht mit der Waffe", schrieb etwa Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Plattform X.
Er verurteile den Anschlagsversuch in Washington und sei "froh, dass Präsident Trump, First Lady Melania Trump und alle Anwesenden in Sicherheit sind".
Mitteilung von Bundeskanzler Merz
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Macron sichert Trump "uneingeschränkte Unterstützung" zu
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte den Angriff inakzeptabel. "Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz. Ich versichere Donald Trump meine uneingeschränkte Unterstützung", schrieb er auf der Plattform X.
Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni sprach Trump und allen Anwesenden ihre Anteilnahme aus. "Kein politischer Hass darf in unseren Demokratien Platz finden", schrieb sie in einem Post.
Die Verteidigung der Kultur der Auseinandersetzung müsse das unüberwindbare Bollwerk gegen jede Tendenz zur Intoleranz bleiben, "um die Werte zu bewahren, auf denen unsere Nationen gegründet wurden".
Starmer verurteilt Angriff in Washington aufs Schärfste
Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf X, dass es eine riesige Erleichterung sei, dass Trump, seine Frau, First Lady Melania Trump, und alle Anwesenden in Sicherheit seien.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb, dass Gewalt in der Politik niemals Platz habe. Sie danke Polizei und Sicherheitskräften, die durch ihr schnelles Handeln die Sicherheit der Gäste gewährleistet hätten.
Ähnlich äußerte sich EU-Ratspräsident António Costa. Er nannte die Ereignisse auf X zutiefst beunruhigend. Politische Gewalt habe im öffentlichen Leben keinen Platz und müsse entschieden abgelehnt werden.
Mitteilung von Ursula von der Leyen
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Sánchez: "Gewalt ist niemals der richtige Weg"
Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez teilte mit: "Gewalt ist niemals der richtige Weg. Die Menschheit kommt nur durch Demokratie, Zusammenleben und Frieden voran." Auch Indiens Premier Narendra Modi verurteilte den Angriff scharf. Er sei erleichtert, dass Trump, die First Lady und US-Vizepräsident JD Vance unverletzt sind.
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schrieb, er und seine Frau seien schockiert über das versuchte Attentat auf Trump. Sie seien erleichtert, dass die Trumps wohlauf seien und wünschten dem bei dem Vorfall angeschossenen Sicherheitsbeamten eine schnelle Genesung.
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