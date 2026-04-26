Schüsse bei Dinner mit Trump: Spitzenpolitiker äußern Bestürzung

Staats- und Regierungschefs weltweit verurteilen den Angriff bei dem Presse-Dinner mit US-Präsident Trump scharf. Bundeskanzler Merz spricht von einem "Anschlagsversuch".

In Washington sind bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump Schüsse gefallen. Trump wurde in Sicherheit gebracht, der Schütze konnte gefasst werden. 26.04.2026 | 1:28 min

Nach den Schüssen während eines Gala-Dinners in Washington mit US-Präsident Donald Trump äußern internationale Spitzenpolitiker ihre Bestürzung. "Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie. Wir entscheiden mit Mehrheiten, nicht mit der Waffe", schrieb etwa Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Plattform X.

Er verurteile den Anschlagsversuch in Washington und sei "froh, dass Präsident Trump, First Lady Melania Trump und alle Anwesenden in Sicherheit sind".

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Nach den Schüssen in Washington wurde ein 31-jähriger Mann festgenommen. USA-Korrespondent David Sauer berichtet, was über den mutmaßlichen Attentäter bisher bekannt ist. 26.04.2026 | 0:58 min

Macron sichert Trump "uneingeschränkte Unterstützung" zu

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte den Angriff inakzeptabel. "Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz. Ich versichere Donald Trump meine uneingeschränkte Unterstützung", schrieb er auf der Plattform X.

Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni sprach Trump und allen Anwesenden ihre Anteilnahme aus. "Kein politischer Hass darf in unseren Demokratien Platz finden", schrieb sie in einem Post.

Wir werden nicht zulassen, dass Fanatismus die Orte der freien Debatte und der Information vergiftet. „ Georgia Meloni, Ministerpräsidentin von Italien

Die Verteidigung der Kultur der Auseinandersetzung müsse das unüberwindbare Bollwerk gegen jede Tendenz zur Intoleranz bleiben, "um die Werte zu bewahren, auf denen unsere Nationen gegründet wurden".

Beim Presse-Dinner in Washington fallen Schüsse. Trump blieb unverletzt und wurde in Sicherheit gebracht. Ein Beamter wurde an der Schutzweste getroffen, der Täter festgenommen. 26.04.2026 | 16:02 min

Starmer verurteilt Angriff in Washington aufs Schärfste

Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf X, dass es eine riesige Erleichterung sei, dass Trump, seine Frau, First Lady Melania Trump, und alle Anwesenden in Sicherheit seien.

Jeder Angriff auf demokratische Institutionen oder auf die Pressefreiheit muss aufs Schärfste verurteilt werden. „ Keir Starmer, Premierminister von Großbritannien

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb, dass Gewalt in der Politik niemals Platz habe. Sie danke Polizei und Sicherheitskräften, die durch ihr schnelles Handeln die Sicherheit der Gäste gewährleistet hätten.

In Washington sind bei einem Gala-Dinner mit Trump in einer Hotel-Lobby mehrere Schüsse gefallen. ZDF-Reporterin Fränzi Meyer berichtet über die Situation danach. 26.04.2026 | 0:59 min

Ähnlich äußerte sich EU-Ratspräsident António Costa. Er nannte die Ereignisse auf X zutiefst beunruhigend. Politische Gewalt habe im öffentlichen Leben keinen Platz und müsse entschieden abgelehnt werden.

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Sánchez: "Gewalt ist niemals der richtige Weg"

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez teilte mit: "Gewalt ist niemals der richtige Weg. Die Menschheit kommt nur durch Demokratie, Zusammenleben und Frieden voran." Auch Indiens Premier Narendra Modi verurteilte den Angriff scharf. Er sei erleichtert, dass Trump, die First Lady und US-Vizepräsident JD Vance unverletzt sind.

Ich wünsche ihnen weiterhin alles Gute und dass sie in Sicherheit bleiben. „ Narendra Modi, Premierminister von Indien

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schrieb, er und seine Frau seien schockiert über das versuchte Attentat auf Trump. Sie seien erleichtert, dass die Trumps wohlauf seien und wünschten dem bei dem Vorfall angeschossenen Sicherheitsbeamten eine schnelle Genesung.

Quelle: dpa, ZDF