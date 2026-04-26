US-Präsident Donald Trump wurde von einer Veranstaltung am Samstag evakuiert. Ein mutmaßlicher Schütze sei festgenommen worden, so Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Trump wird bei einer Presse-Veranstaltung in Washington, D.C. evakuiert, nachdem mehrere Knalllaute zu hören waren. Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

US-Präsident Donald Trump ist nach einem Sicherheitsvorfall bei einer Abendveranstaltung in Washington evakuiert worden. Während des White House Correspondents Dinner stürmte nach mehreren lauten Knallgeräuschen der Sicherheitsdienst den Raum.

Ein Sicherheitsbeamter sei bei dem Vorfall angeschossen worden, wegen seiner Schutzweste aber wohlauf, erklärte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus kurz nach dem Vorfall. Bei dem mutmaßlichen Schützen handele es sich um einen Mann aus Kalifornien. Die Wohnung des Mannes werde durchsucht. Der Präsident mutmaßte, dass es sich um einen Einzeltäter handele.

Der Mann sei vor Ort festgenommen worden, erklärte Trump. Der Secret Service habe schnell reagiert - "das war eine sehr schöne Sache zu sehen."

ZDF-Informationen: Schüsse waren außerhalb des Saals

Nach ZDF-Informationen fielen die Schüsse außerhalb des Veranstaltungssaals. Anwesende im Raum suchten Deckung unter den Tischen. Rund um das Washington Hilton-Hotel, in dem die Veranstaltung stattfindet, sind Helikopter und Polizei-Sirenen zu hören.

Bei seiner Rede im Weißen Haus kritisierte Trump die Sicherheitsvorkehrungen im Hilton-Hotel in Washington, in dem die Veranstaltung stattgefunden hatte. Aus diesem Grund müssten Veranstaltungen im neuen Ballsaal im Weißen Haus abgehalten werden, da der Raum sicherer sei. Bei dem Ballsaal handelt es sich um ein umstrittenes Projekt des Präsidenten.

Veranstaltung war Premiere für Trump

Der Präsident, First Lady Melania und weitere Regierungsmitglieder waren binnen Sekunden von der Bühne evakuiert worden. Auf Fernsehaufnahmen waren schwer bewaffnete Sicherheitskräfte zu sehen.

Es war das erste Mal, dass Trump als Präsident an dem traditionellen Dinner der White House Correspondents Association (WHCA) teilnahm. Die Journalisten-Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den traditionsreichen Gala-Abend seit mehr als 100 Jahren.

Bei seiner Pressekonferenz erklärte der Präsident, die Veranstaltung sei ein Event für die Meinungsfreiheit gewesen. "Wir lassen uns von niemandem canceln", so Trump weiter. Der US-Präsident bedankte sich bei den Medien für ihre Berichterstattung.