Sicherheitsbeamter getroffen:Schüsse bei Presse-Dinner mit Trump

Bei dem traditionellen Korrespondenten-Dinner in Washington ist es am Samstagabend zu einem Schusswaffenangriff gekommen. US-Präsident Donald Trump, der vor Ort war, blieb unverletzt. Donald Trump, seine Frau Melania und weitere Regierungsmitglieder wurden vom Secret Service abgeschirmt und aus dem Gebäude gebracht. Der mutmaßliche Täter feuerte im Bereich einer Sicherheitsschleuse Schüsse ab. Ein Sicherheitsbeamter wurde in seine Schutzweste getroffen, blieb aber unverletzt. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Kurz nach dem Vorfall sagte Trump auf einer Pressekonferenz, dass der Schütze mehrere Waffen bei sich gehabt haben soll und ein “Möchtegern-Mörder” sei. Die Sicherheitsbehörden gehen von einem Einzeltäter aus.