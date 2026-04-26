Im Rahmen eines Dinners von Donald Trump und Pressevertretern sind in Washington Schüsse gefallen. Was ist bislang zu dem Vorfall bekannt? Und was ist noch unklar?

Schüsse bei Trump-Dinner: Was wir wissen - und was nicht

Nach Schüssen vor einem Trump-Dinner: Sicherheitsbeamte sichern das Gebäude in Washington. Quelle: AP | Tom Brenner

Bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtpresse mit US-Präsident Donald Trump in einem Hotel in Washington D.C. ist ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht. Was genau ist passiert?

Was ist zu den Schüssen bekannt?

Der Vorfall ereignete sich während des sogenannten Korrespondenten-Dinners des Weißen Hauses.

Bei der Veranstaltung in einem Hotel in Washington D.C. waren Trump, diverse Kabinettsmitglieder, Vizepräsident JD Vance sowie zahlreiche Journalisten und andere Gäste.

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Während der Präsident auf der Bühne saß, waren plötzlich Knallgeräusche zu hören - erst im Nachhinein wurde klar, dass es sich dabei um Schüsse handelte.

Im Saal brach daraufhin Chaos aus, schwer bewaffnete Sicherheitskräfte stürmten den Raum. Der Präsident, First Lady Melania Trump und weitere Regierungsmitglieder wurden Sekunden nach dem Vorfall von der Bühne geführt und in Sicherheit gebracht.

Das Gala-Dinner wurde nach dem Vorfall abgebrochen und soll zu einem späteren Zeitpunkt - laut Trump innerhalb von 30 Tagen - nachgeholt werden.

Was sagt Trump?

Laut Trump wurden keine Regierungsmitglieder verletzt, allerdings sei ein Sicherheitsbeamter angeschossen worden. Dank seiner schusssicheren Weste gehe es dem Mann den Umständen entsprechend gut, sagte Trump.

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Sowohl der Präsident als auch die Sicherheitsbehörden teilten später mit, der Angreifer sei durch die Sicherheitsschleuse im Vorraum des Hotels gestürmt, bevor er von Beamten überwältigt und zu Boden gebracht worden sei.

Was ist über den Angreifer bekannt?

Nach Polizeiangaben sei der Angreifer selbst nicht angeschossen worden.

Der Behörde zufolge hatte der Mann eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich.

Laut Polizeiangaben sei der mutmaßliche Täter anscheinend ein Hotelgast , der allein gehandelt habe. Weitere Verdächtige gebe es nicht.

Schüsse bei Presse-Veranstaltung mit Trump: Polizei in Washington Quelle: AP

Was ist bislang nicht bekannt?

Unklar war zunächst, wie viele Schüsse von wem abgegeben wurden.

Offiziell bestätigte Informationen zur Identität des Täters gibt es bislang nicht. Trump deutete lediglich an, dass es sich um einen "sehr kranken Mann" aus Kalifornien handle.

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Das konkrete Ziel des Angreifers blieb zunächst ebenfalls unklar. Trump gab zu verstehen, dass der Täter es womöglich auf ihn abgesehen hatte.

Auch das Tatmotiv ist noch völlig offen. Trump entgegnete auf Nachfrage eines Journalisten bloß, dass er nicht von einem Zusammenhang mit dem Iran-Krieg ausgehe.

Quelle: dpa