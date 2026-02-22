Bewaffneter Mann an Trumps Residenz in Florida getötet

Der US-Geheimdienst hat einen bewaffneten Mann erschossen, der in den Sicherheitsbereich von Mar-a-Lago eingedrungen war. US-Präsident Donald Trump befindet sich in Washington D.C.

Blick auf den Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, am 8. November 2024, aufgenommen vom gegenüberliegenden Ufer in West Palm Beach, Florida. (Archiv) Quelle: AFP

Der US-Secret-Service hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen Mann erschossen, der unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von US-Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte. Der Vorfall habe sich am Club Mar-a-Lago in West Palm Beach ereignet, teilte die für den Personenschutz zuständige Behörde weiter mit.

Trump hielt sich in Washington auf

Trump, der häufig am Wochenende zu seinem Privatclub nach Palm Beach fliegt, hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht dort auf. Auch die Präsidentengattin Melania befand sich im Weißen Haus.

Der Mann aus North Carolina sei zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen und wurde vor wenigen Tagen von seiner Familie als vermisst gemeldet. Laut Secret Service, wurde der Mann “am nördlichen Tor des Anwesens von Mar-a-Lago beobachtet, er trug etwas das wie ein Schusswaffe aussah und einen Benzinkanister.” Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann von North Carolina aus nach Süden fuhr, wobei er sich unterwegs die Schusswaffe beschaffte, sagte Anthony Guglielmi, Sprecher des Secret Service. Die Verpackung der Waffe sei in seinem Fahrzeug gefunden worden, so Guglielmi.

Der Mann fuhr durch das Nordtor, als gerade ein anderes Fahrzeug ausfuhr, und wurde von Agenten des Secret Service gestellt, so Guglielmi. Die Agenten stellten den bewaffneten Mann, wobei er tödlich verletzt wurde. Die Ermittler arbeiten an der Erstellung eines psychologischen Profils; das Motiv ist noch unklar.

Mehr in Kürze.