US-Staatsanwältin veröffentlicht Video von Angriff bei Gala

US-Staatsanwältin Pirro hat ein neues Video zum Angriff auf das Dinner mit Donald Trump veröffentlicht. Es zeigt den mutmaßlichen Schützen unter anderem einen Tag vor dem Vorfall.

Sicherheitsbeamte sichern das Gebäude in Washington nach Schüssen bei einem Gala-Dinner mit Donald Trump. Quelle: AP | Tom Brenner

Nach dem Schusswaffenangriff beim traditionellen Korrespondenten-Dinner in den USA hat die Staatsanwältin für die US-Hauptstadt Washington neues Videomaterial des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht. Ein Ausschnitt des rund sechsminütigen Videos zeige, wie der Verdächtige "auf einen Sicherheitsbeamten schießt", erklärte Staatsanwältin Jeanine Pirro auf der Plattform X. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Sicherheitsbeamte von eigenen Leuten getroffen worden sei, betonte sie.

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Was die Videoaufnahmen zeigen

Das Video umfasst Aufnahmen verschiedener Tage: Zunächst ist zu sehen, wie ein Mann am Freitagabend (Ortszeit) vergangener Woche einen Flur in dem Hotel entlanggeht, in dem am darauffolgenden Abend das Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse stattfand. Man sieht zudem, wie er sich in einem Fitnessraum des Hotels umschaut. Pirro spricht davon, dass er das Hotel am Tag vor dem Vorfall ausgekundschaftet habe.

Die Aufnahmen vom Samstagabend zeigen dann, wie der Angreifer bewaffnet durch eine Sicherheitsschleuse in dem Hotel rennt. Mehrere Sicherheitsbeamte zücken daraufhin ihre Waffen und richten sie in Richtung des davonrennenden Täters.

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Zum Ende der Aufnahmen hin wird die Szene noch einmal mit verringerter Wiedergabegeschwindigkeit gezeigt. Mit dieser Einstellung ist zu sehen, dass der Angreifer seine Waffe unmittelbar nach dem Passieren der Sicherheitsschleuse nach rechts richtet, wo Sicherheitsbeamte stehen. Man sieht auch, wie ein Polizist seine Waffe auf den Angreifer richtet und Schüsse in dessen Richtung abzufeuern scheint.

Mutmaßlicher Täter wegen versuchten Mordes angeklagt

Die Schüsse im Washingtoner Hilton-Hotel waren am Samstagabend während der Teilnahme von US-Präsident Donald Trump an der Veranstaltung in einem Kontrollbereich außerhalb des Festsaals gefallen.

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Der US-Präsident und seine Frau Melania wurden rasch von Sicherheitskräften abgeschirmt und in Sicherheit gebracht. Auch Vize-Präsident JD Vance und alle anderen beteiligten Kabinettsmitglieder blieben unversehrt. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einer Kugel getroffen, wegen seiner Schutzweste aber nicht schwerer verletzt.

Der 31-jährige mutmaßliche Täter ist am Montag unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

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Quelle: AFP, dpa