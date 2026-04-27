Schüsse bei Trump-Gala: Anklage wegen Mordversuchs erhoben

Nach den Schüssen bei einer Gala-Veranstaltung mit Donald Trump in Washington wird dem Verdächtigen versuchter Mord an dem US-Präsidenten vorgeworfen. Ein Gericht erhob Anklage.

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Nach den Schüssen bei einer Gala in Washington wird dem Angreifer ein Mordversuch am US-Präsidenten Donald Trump zur Last gelegt. Das erklärte das zuständige Gericht am Montag bei einer Anhörung des Angeklagten.

Wie erwartet kamen zudem zwei weitere Anklagepunkte hinzu: die Verwendung einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie der tätliche Angriff auf einen Bundesbeamten unter Einsatz einer gefährlichen Waffe.

Zu einem Motiv äußerten sich die Ermittler bisher nicht. Einer der beiden Pflichtverteidiger, Tezira Abe, wies darauf hin, dass er Angeklagte nicht vorbestraft sei und derzeit als unschuldig gelte. Das Gericht gab einem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, den Angeklagten in Haft zu behalten.

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Verdächtiger konnte überwältigt werden

Der Verdächtige, laut Medienberichten ein 31 Jahre alter Mann aus Kalifornien, war beim traditionellen Korrespondenten-Dinners in der US-Hauptstadt am Samstagabend (Ortszeit) schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service gestürmt, ehe er von Beamten gestoppt wurde. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einem Schuss getroffen, wegen seiner Schutzweste aber nicht schwerer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich ein Stockwerk über dem Zugang zum Veranstaltungssaal im Washingtoner Hilton-Hotel.

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Sicherheitsleute brachten Trump, seine Frau und Regierungsmitglieder rasch aus dem Raum, andere Gäste suchten Schutz unter Tischen und auf dem Boden. Im Saal selbst wurde niemand verletzt.

Nach Behördenangaben war der Verdächtige mit einem Gewehr, einer Pistole und Messern bewaffnet. Sollte der Festgenommene wegen versuchten Mordes an Trump schuldig gesprochen werden, droht ihm lebenslange Haft.

Quelle: AFP, dpa, AP