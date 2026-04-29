So arbeiten ZDF-Korrespondenten auch in unklaren Lagen

Nach den Schüssen bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Trump sind viele Fragen offen. Im ZDF-Podcast erklären unsere Korrespondenten, wie sie berichten - auch in unklaren Lagen.

Am Wochenende hatte es Schüsse bei einer Gala mit US-Präsident Donald Trump gegeben. Wie berichten Journalisten in solchen Situationen mit unklarer Informationslage? 29.04.2026 | 59:01 min

Auch Tage nach dem versuchten Attentat beim Correspondents' Dinner in Washington sind viele Fragen unbeantwortet: etwa, warum es dem 31-Jährigen möglich war, schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service zu stürmen.

Journalisten mussten "nicht mal einen Ausweis zeigen"

"Anscheinend hat es mit den Sicherheitsvorkehrungen da nicht gut funktioniert", sagt ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf im auslandsjournal-Podcast "Der Trump Effekt". "Kollegen erzählen, dass sie nicht mal einen Ausweis zeigen mussten, um dort Zutritt zu bekommen."

Nach Schüssen bei einer Gala in Washington ist ein 31-Jähriger wegen versuchten Mordes an US-Präsident Trump angeklagt. Er schwieg vor Gericht und sitzt in Untersuchungshaft. 28.04.2026 | 0:26 min

In der neuen Podcast-Folge geht es um die Nachwehen des Angriffs und wie Journalisten auch in unübersichtlichen Nachrichtenlagen den Überblick behalten. Ulf Röller, ZDF-Studioleiter in Brüssel und früher in Washington, sagt:

Die gesamte journalistische Hauptstadtelite lag da mehr oder weniger unter dem Tisch. „ Ulf Röller, ZDF-Studioleiter in Brüssel

Röller weiter: "Aber du hast überall die Handys gesehen, die hochgehalten wurden. Es ist ein professioneller Reflex, dass man sagt, auch wenn man unter Lebensgefahr ist, bleibt man Journalist."

Nach den Schüssen beim Presse-Dinner von US-Präsident Trump in Washington stellt sich die Frage: Welche Folgen hat dieser vereitelte Anschlag für die USA? Elmar Theveßen mit seiner Einschätzung. 26.04.2026 | 1:18 min

Erste Schaltgespräche im ZDF noch in der Nacht

Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washington, berichtet, er sei an dem Tag gerade auf einer Drehreise in Atlanta gewesen: "Wir Korrespondenten waren nicht vor Ort bei dem Dinner dabei, weil wir alles andere zu tun hatten, als an einem Dinner teilzunehmen."

Dennoch habe ein Team in Washington die Live-Bilder verfolgt. Noch mitten in der Nacht amerikanischer Zeit gab es die ersten Schaltgespräche. Theveßen flog unverzüglich zurück in die Hauptstadt.

Trump beschimpft Presse als "Feinde des Volkes"

US-Präsident Donald Trump verunglimpft die Medien seit Jahren als "Fake News", bezeichnet sie als "Feinde des Volkes". Die Lage für Journalisten sei vielerorts auf der Welt schwieriger geworden, sagen die drei Podcast-Hosts.

In Washington sind bei einem Gala-Dinner mit Trump in einer Hotel-Lobby mehrere Schüsse gefallen. ZDF-Reporterin Fränzi Meyer berichtete unmittelbar danach über die Situation vor Ort. 26.04.2026 | 0:59 min

Dem wollen sie mit Transparenz begegnen und erklären in der aktuellen Folge, wie sie arbeiten: "Ich bin als Journalistin unabhängig", sagt Katrin Eigendorf. "Ich darf mich nie gemein machen mit einer Seite. Auch nicht, wenn die Seite mir sympathisch ist oder schwach ist."

Ulf Röller: "So nah wie möglich an der Realität sein"

Ulf Röller wünscht sich vom Publikum gleichzeitiges Ver- und Misstrauen: "Vertrauen Sie mir, dass ich es wirklich ehrlich meine und so nah wie möglich an der Realität sein will, wie ich sie wahrnehme. Und misstrauen Sie mir - ich kann völlig danebenliegen."

Theveßen ergänzt: "Wir kommen morgens zur Arbeit mit dem festen Willen, am Ende des Tages in den Hauptnachrichtensendungen die verlässlichsten Informationen zu liefern, die man irgendwo finden kann. Das schließt aber Irrtum und das schließt Fehler eben nicht aus."

Den ganzen Podcast gibt es auf ZDFheute und überall, wo es Podcasts gibt.

Jan Fritsche ist Redakteur und Reporter der ZDF-Sendung auslandsjournal.