Update am Morgen: Haushaltsdebatte - Eigenlob (und Eigentor)

Beispiel Afghanistan : Statt 88 Millionen Euro für die Unterstützung von Projekten für Frauen und Mädchen könnten so in diesem Jahr nur noch 20 Millionen aus Deutschland fließen. Es muss priorisiert werden - wo ist Deutschland am meisten betroffen? Der Fokus liegt dann offenbar auf der Ukraine, dem Nahen Osten (besonders: Gaza), Syrien und dem Sudan . Was das für Millionen Menschen bedeutet, für Flüchtlingsbewegungen, für Krisenprävention ist nicht absehbar.