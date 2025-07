Mit ihren fünf Kindern wird sie aus dem iranischen Shiraz abgeschoben, nimmt nur ihre Handtasche mit. So erzählt es die Witwe gegenüber der investigativen Rechercheplattform "Zan Times" in Kabul, ein Zusammenschluss von Journalistinnen, die regelmäßig über Frauenrechte in Afghanistan berichten.

Lage für aus Iran abgeschobene Afghanen dramatisch

Nun also harte Abschiebepolitik - bis zu 30.000 Afghanen werden täglich abgeschoben und stranden so wie Sahar mit ihren fünf Kindern am Grenzübergang "Islam Qala" in Afghanistan. Esfandiyar Nikzad ist Lokaljournalist in Kabul, war vor ein paar Tagen dort und sagt gegenüber ZDFheute: