Margot Friedländer: Gedenkfeier für Holocaust-Überlebende

In Berlin wird die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer mit einer Gedenkfeier geehrt. Bei der von ihrer Stiftung ausgerichteten Veranstaltung in der Philharmonie hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schirmherr der Stiftung, die Gedenkrede.

Zu der Gedenkfeier sind unter anderem auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Altkanzler Olaf Scholz eingeladen. Friedländer war am 9. Mai im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben.

Friedländer 1944 ins KZ Theresienstadt deportiert

Margot Friedländer stammte aus einer jüdischen Familie. 1944 wurde sie von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, das im Mai 1945 befreit wurde. Sie überlebte als Einzige ihrer direkten Familie die Schoah . Ihr jüngerer Bruder Ralph und ihre Mutter Auguste Bendheim wurden 1943 in Auschwitz ermordet, ihr Vater Arthur und ihre Tante Lina bereits 1942.

Nach der Befreiung ging sie mit ihrem Mann Adolf Friedländer ins Exil in die USA. "Wir hatten beide dasselbe erlebt, wir hatten beide dieselben Schmerzen, wir brauchten nicht darüber zu sprechen", erzählte sie später. Ihr Mann starb 1997.

Friedländer: "Ich spreche für die, die es nicht geschafft haben"

Nach mehr als sechs Jahrzehnten in New York kehrte sie im Alter von 88 Jahren schließlich in ihre Heimat Berlin zurück. Seither sprach sie auf unzähligen Veranstaltungen über ihr Leben. Tausenden von Schülerinnen und Schülern erzählte sie von ihren Erfahrungen im NS-Deutschland und ihrem Kampf um das Überleben.