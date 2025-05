Memo-Studie: Gefährliche Lücken im historischen Wissen

ZDFheute: Was war ausschlaggebend, sich damit auseinanderzusetzen, wie es um das kritische Geschichtsbewusstsein und die Erinnerungskultur in Deutschland bestellt ist?

... hat die Gedenkanstoß Memo-Studie gemeinsam mit seinem Team geleitet. Er ist Professor für Politische Psychologie am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung und am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt der Universität Bielefeld. Seine aktuellen Forschungsthemen sind unter anderem sozialpsychologische Aspekte von Erinnerungskultur, gesellschaftlichem Wandel und Zusammenhalt.

Rees: Das Interesse an Geschichte ist weiterhin hoch, knapp die Hälfte der Befragten gibt an, sich eher stark oder sehr stark dafür zu interessieren. Es tun sich aber auch systematische Wissenslücken auf. Nur ein Drittel kann beispielsweise erklären, was im NS-Kontext unter dem Begriff "Euthanasie" zu verstehen ist. Wir haben es an vielen Stellen nur noch mit gefühltem historischem Wissen zu tun, das nicht mit tatsächlichem Faktenwissen hinterlegt ist.