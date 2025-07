Frauen-EM: Impuls für den Frauenfußball in der Schweiz

Lia Wälti zählt zu den bekanntesten Fußballerinnen in der Schweiz. Der Schweizerische Fußballverband will mehr Frauen und Mädchen für den Sport begeistern.

Pia Sundhage hat als Nationaltrainerin schon eine Menge erlebt. In den USA genoss die schwedische Weltenbummlerin bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 die gesellschaftliche Akzeptanz von Stars wie Megan Rapinoe, in ihrer Heimat strahlte sie bei der EM 2013 über die Vorbildrolle von Lotta Schelin und in Brasilien bekam sie vor der WM 2023 zu spüren, was Marta den Menschen bedeutet.

Zu wenig Geld in der Liga

Ein weiterer Boom oder wenigstens ein Boost für den Frauenfußball? Drei Jahre nach der EM in England erhoffen sich alle Beteiligten genau das vom Turnier in der Schweiz.

Young Boys Bern geht voran

Das sei aber eine Ausnahme, erzählt Marisa Wunderlin als Trainerin vom FC St. Gallen. "Es fehlt in der Schweiz noch an vielem, zum Beispiel an besserer Unterstützung, am totalen Glauben der Klubs an uns oder an Akzeptanz."