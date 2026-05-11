Update am Abend: Digitale Beute, Gen Z und G20-Gipfel in den USA

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manchmal kann es so einfach sein: Einer Hackergruppe genügte für den möglicherweise größten Krypto-Diebstahl der Geschichte offenbar schon ein einziger kompromittierter Laptop. Deutschland diskutiert vor den angekündigten Gen-Z-Protesten, wie gefährlich diese werden könnten. Und in den USA werden die großen diplomatischen Krisen der Gegenwart sichtbar.

Hackerangriff auf weltweit größte Kryptobörse Binance

Das ist passiert: Binance, die weltweit größte Börse für Digitalwährungen, wurde von Hackern attackiert. Diese haben offenbar innerhalb weniger Minuten Milliarden erbeutet. Am Ende stand eine Gesamtsumme von rund 6,3 Milliarden Dollar (ca. 5,63 Milliarden Euro). Nach Einschätzung von Analysten könnte dies der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte sein.

Binance, die weltweit größte Börse für Digitalwährungen, wurde von Hackern attackiert. Diese haben offenbar innerhalb weniger Minuten Milliarden erbeutet. Am Ende stand eine Gesamtsumme von rund 6,3 Milliarden Dollar (ca. 5,63 Milliarden Euro). Nach Einschätzung von Analysten könnte dies der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte sein. Das ist der Hintergrund: Hinter dem Angriff stecken der Analysefirma TRM Labs zufolge nordkoreanische Hacker der Gruppe "TraderTraitor". Ein Teil der Werte wurde von Binance und seinen Partnerunternehmen laut einer Mitteilung eingefroren. Der Betreiber der Börse versucht zu beruhigen: Die Bestände der Nutzer seien "sicher", alle Verluste sollen ausgeglichen werden.

Hinter dem Angriff stecken der Analysefirma TRM Labs zufolge nordkoreanische Hacker der Gruppe "TraderTraitor". Ein Teil der Werte wurde von Binance und seinen Partnerunternehmen laut einer Mitteilung eingefroren. Der Betreiber der Börse versucht zu beruhigen: Die Bestände der Nutzer seien "sicher", alle Verluste sollen ausgeglichen werden. Das sagt der Cybersecurity-Experte Thomas Boele: Erste Erkenntnisse deuteten auf einen erstaunlich gewöhnlichen Einstieg hin - den kompromittierten Laptop eines Entwicklungs-Ingenieurs. "Die Schwachstelle war nicht die Blockchain, sondern der Rechner eines Mitarbeiters mit weitreichenden Zugriffsrechten. Unternehmen müssen diese Geräte wie Kronjuwelen schützen", sagt der Experte vom Unternehmen Check Point. Die Verteidigung gegen Angriffe müsse zudem schnell sein: "Was nicht sofort eingefroren wird, ist kaum zurückzuholen."

heute Xpress, 30.10.2026, 08:30 Uhr 30.10.2026 | 0:20 min

Deutschland erwartet Gen-Z-Proteste

Das ist passiert: Für morgen sind bundesweit in mehr als 30 Städten Demonstrationen der "Gen Z" angemeldet. Junge Menschen wollen unter anderem für bessere Bildung und ein bezahlbares Leben auf die Straße gehen. Auch die derzeit ausgesetzte Wehrpflicht, der Schutz der Grundrechte gegen staatliche Überwachung, ein konsequenter Klimaschutz und eine gerechte Lastenverteilung zwischen den Generationen sollen zum Thema gemacht werden.

Für morgen sind bundesweit in mehr als 30 Städten Demonstrationen der "Gen Z" angemeldet. Junge Menschen wollen unter anderem für bessere Bildung und ein bezahlbares Leben auf die Straße gehen. Auch die derzeit ausgesetzte Wehrpflicht, der Schutz der Grundrechte gegen staatliche Überwachung, ein konsequenter Klimaschutz und eine gerechte Lastenverteilung zwischen den Generationen sollen zum Thema gemacht werden. Das ist der Hintergrund: Sicherheitsbehörden warnen vor einer Unterwanderung der Proteste durch Extremisten wie zuletzt in Frankreich. Die Organisatoren von "Gen Z regelt" haben vorab klargestellt, dass sie Gewalt ablehnen. Sie verstehen sich als unabhängiger, überparteilicher und loser Zusammenschluss junger Menschen, die sich "für unsere Jugend und für unsere Zukunft" stark machen.

Sicherheitsbehörden warnen vor einer Unterwanderung der Proteste durch Extremisten wie zuletzt in Frankreich. Die Organisatoren von "Gen Z regelt" haben vorab klargestellt, dass sie Gewalt ablehnen. Sie verstehen sich als unabhängiger, überparteilicher und loser Zusammenschluss junger Menschen, die sich "für unsere Jugend und für unsere Zukunft" stark machen. Das sagt die Protestforscherin Sabrina Zajak: Sie kritisiert den "exzessiven Fokus" auf Warnungen vor möglicher Gewalt bei den angekündigten Demos. Das könne einerseits den Effekt haben, dass Jugendliche verunsichert seien, andererseits Gewaltbereite aus anderen Gruppen anlocken. Im ZDF-Morgenmagazin erklärte sie zudem, dass sich die Protestkultur in Deutschland grundsätzlich von der französischen unterscheide.

heute in Deutschland, 30.10.2026, ab 14 Uhr 30.10.2026 | 2:04 min

Diplomatich heikles Treffen der G20-Außenminister

Das ist passiert: Im US-amerikanischen Atlanta beginnt heute das Treffen der G20-Außenminister. Zentrale Themen dürften erneut die Sperrung der Straße von Hormus und die Blockade des Schwarzen Meeres sein, also der Iran-Krieg und der Ukraine-Krieg mit ihren weitreichenden Folgen.

Im US-amerikanischen Atlanta beginnt heute das Treffen der G20-Außenminister. Zentrale Themen dürften erneut die Sperrung der Straße von Hormus und die Blockade des Schwarzen Meeres sein, also der Iran-Krieg und der Ukraine-Krieg mit ihren weitreichenden Folgen. Das ist der Hintergrund: Schon vor dem Treffen sorgten diplomatische Konflikte für Aufruhr: Wie groß darf die Delegation des russischen Außenministers Sergej Lawrow sein? Wird es ein gemeinsames "Familienfoto" aller Minister geben? Warum kommen zu dem Gipfel diesmal nur 19 Länder? Mein Kollege Andreas Kynast begleitet den deutschen Außenminister Johann Wadephul und hat Antworten.

Was Wadephul selbst von dem Gipfel erwartet, erklärt er heute Abend im heute journal, ab 22 Uhr live im TV und im Stream.

ZDFheute Xpress, 30.10.2026, 06:30 Uhr 30.10.2026 | 1:50 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Ratgeber: Geld sinnvoll anlegen

Zum heutigen Weltspartag stellt sich die Frage: Ist klassisches Sparen noch zeitgemäß? Wer das Ersparte am Kapitalmarkt anlegt, kann auf höhere Renditen hoffen. Meine Kollegin Deborah Gettmann hat Antworten auf die wichtigsten Fragen:

ZDFheute, 30.10.2026, 07:03 Uhr 30.10.2026 | 2:05 min

Sport

Fußball: Morgen steht das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (erste Bilder im Free-TV im aktuellen sportstudio: online ab 22:30 Uhr, im TV ab 23 Uhr). Hinter den Münchnern liegen turbulente Tage, wie mein Kollege Maik Rosner nachzeichnet. Können sie den Fokus rechtzeitig wieder auf das Wesentliche richten?

Den achten Spieltag eröffnen heute ab 20:30 Uhr Aufsteiger Elversberg und der FSV Mainz 05. Mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie nichts!

Youth Olympic Games 2026: 50 deutsche Talente, 25 Sportarten und eine historische Premiere in Afrika. Paula Schröder hat für Sie alle Infos zur olympischen Nachwuchsveranstaltung zusammengetragen. Wir übertragen die Eröffnungsfeier morgen ab 19:25 Uhr live im Stream. Vorher gibt es schon Beachvolleyball.

ZDFsportstudio, 20.10.2026, 17:12 Uhr 20.10.2026 | 2:15 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Ein Reuters-Reporter fragt US-Präsident Donald Trump nach seinen Wahlkampfauftritten. Der unterbricht ihn und beschimpft den Journalisten als "kranken Typen":

ZDFheute, 30.10.2026, 12:01 Uhr 30.10.2026 | 1:03 min

Ein Lichtblick

Sensation im All: Mit einem eigenen Suchcode hat Astronom Matthew Holman den möglichen neuen Zwergplaneten "ED138" gefunden. Sein Team zeichnete die Umlaufbahn über mehr als zehn Jahre nach.

ZDFheute Xpress, 30.10.2026, 08:26 Uhr 30.10.2026 | 0:33 min

Zum Hören

"heute journal - der Podcast": Israel hat gewählt und es gibt keinen klaren Sieger. Findet ein Lager eine Mehrheit? Ist eine Minderheitsregierung realistisch? Oder steht Israel doch vor einer Neuwahl? Hanna Zimmermann spricht darüber mit dem Nahost-Experten Eckart Woertz und mit Thomas Reichart, dem ZDF-Korrespondenten in Israel.

29.10.2026 | 38:09 min

"Militär & Macht": Midterms, lokale Waffenruhe und Gespräche ohne Kiew. Sara Bildau spricht mit dem Militärökonom Marcus M. Keupp darüber, welche Folgen die aktuellen Entwicklungen für die Ukraine haben und haben könnten. Außerdem dabei sind die ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh und Sebastian Ehm.

Streaming-Tipps für den Abend

"Die Düsteren": Auf einer Nordseeinsel bedrohen düstere Doppelgänger die Bewohner. Während Soma nach ihrer eigenen unbekannten Herkunft sucht, wird ihre Vergangenheit zum Schlüssel des Geheimnisses. (Mystery-Serie, 6 Folgen à circa 40 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1: "Die Insel" 03.10.2026 | 41:20 min

"Hell's Border - Gangs und Gewalt der Karibik": Eine Insel, zwei Welten. Während Haiti von Gewalt und Armut geprägt ist, suchen viele Menschen Schutz in der Dominikanischen Republik. Doch dort droht ihnen jederzeit die Abschiebung. Die ZDFinfo-Doku führt an eine offiziell geschlossene Grenze, an der Schleuser, Bestechung und Angst zum Alltag gehören. (43 Min.)

30.10.2026 | 43:12 min

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