Binance-Milliarden-Hack: Größter Krypto-Diebstahl der Geschichte?

Die Kryptobörse Binance ist Ziel eines mutmaßlichen Hackerangriffs geworden. Der Schaden wird auf 6,3 Milliarden Dollar geschätzt. Das Unternehmen will alle Verluste ersetzen.

Die weltweit größte Kryptobörse Binance setzt nach einem mutmaßlichen Hackerangriff alle Ein- und Auszahlungen aus. Laut dem Unternehmen sind Werte in Höhe von 5,6 Milliarden Euro betroffen. 30.10.2026 | 0:20 min

Ein Sicherheitsvorfall bei der weltgrößten Kryptowährungsbörse Binance hat einen geschätzten Schaden von 6,3 Milliarden Dollar verursacht. Nach Einschätzung von Analysten könnte dies der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte sein.

Binance teilte am Freitag mit, es habe mit Partnern zusammengearbeitet, um die betroffenen Vermögenswerte einzufrieren. Bisher seien etwa drei Milliarden Dollar ausfindig gemacht worden. Binance-Mitbegründerin Yi He sagte, das Unternehmen werde "alle Verluste aus dem Hackerangriff" ersetzen.

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Ersten Ermittlungen zufolge begann der Vorfall möglicherweise mit dem gehackten Laptop eines Ingenieurs. Dies soll einem Angreifer ermöglicht haben, sich Zugang zu einem der Systeme zu verschaffen und unberechtigte Abhebungen vorzunehmen.

Experten vermuten nordkoreanische Hacker dahinter

Eine auf Blockchain-Daten spezialisierte US-Analysefirma vermutet nordkoreanische Hacker hinter dem Milliarden-Diebstahl. Die Attacke werde der Gruppe TraderTraitor zugeschrieben, teilte das Unternehmen TRM Labs in einem Blogbeitrag mit. Diese Einschätzung treffe man auf Basis umfassender Datenanalysen mit großer Sicherheit.

Ein Angreifer hat rund 6,36 Milliarden Dollar aus Binance-Wallets auf zehn Blockchains abgezogen, das meiste davon in etwa 20 Minuten. „ Blogbeitrag von TRM Labs

Die diplomatischen Vertretungen Nordkoreas in Genf und Peking reagierten zunächst nicht auf Bitten der Nachrichtenagentur Reuters um eine Stellungnahme.

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Kurse von Kryptowährungen fallen

Die Märkte reagierten im frühen asiatischen Handel umgehend. Der Bitcoin fiel um mehr als drei Prozent auf ein Sechs-Wochen-Tief von 76.368 US-Dollar und der Ether um mehr als drei Prozent auf ein Zwei-Monatstief von 2.178 US-Dollar.

Der BNB-Token, mit dem Gebühren bei Binance bezahlt werden können, fiel in den vergangenen 24 Stunden um fünf Prozent. Die Aktien der Kryptobörse Coinbase Global gaben um 4,8 Prozent nach, während die des Bitcoin-Käufers Strategy im erweiterten US-Handel um fast sechs Prozent einbrachen.

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Binance: Gelder sind sicher

"Die Gelder der Nutzer sind sicher", teilte Binance in einer Erklärung mit. "Als Vorsichtsmaßnahme werden alle Ein- und Auszahlungen vorübergehend ausgesetzt, während unsere Sicherheitsteams die Systeme überprüfen, die Wallet-Infrastruktur sichern und die betroffenen Vermögenswerte mit der engen Unterstützung unserer Partner aus Strafverfolgung und der Branche zurückverfolgen."

Binance betreibt nach eigenen Angaben einen Sicherheitsfonds für Nutzer. Dabei handelt es sich um eine vollständig in Bitcoin gehaltene Reserve, die das Vermögen der Nutzer im Falle von Cyberattacken schützen soll.

Der Stablecoin-Emittent Tether teilte mit, er habe entsprechende Vermögenswerte im Wert von fast 1,57 Milliarden Dollar eingefroren, während Circle mehr als 800 Millionen Dollar sperrte. Das US-Präsident Donald Trump und seiner Familie nahestehende Krypto-Unternehmen World Liberty Financial teilte mit, es habe mit dem Krypto-Verwahrer BitGo zusammengearbeitet, um gestohlene Gelder festzusetzen.

Quelle: Reuters