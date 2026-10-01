AI-Influencer Jean Phil auf Instagram: Betrug mit Memecoins?

Mit absurden Schattenbox-Einlagen ist Jean Phil zur Internet-Sensation geworden. Während die Videos der KI-Figur viral gehen, wird der Hype monetarisiert - und Vorwürfe laut.

Blonder Bob, perfekt gezwirbelter Schnurrbart, KI-generiert: Videos von Jean Phil beim Schattenboxen sind auf Instagram viral gegangen. Quelle: Instagram Screenshot (30.09.2026) / @jean_philantrope

Als am 18. September sein erstes Video erscheint, ist Jean Phil noch unbekannt. Heute, keine zwei Wochen später, ist er eine virale Sensation. Allein auf Instagram haben seine Videos mehr als 75 Millionen Aufrufe. Auch Instagram selbst ist begeistert. "You're a vibe", kommentiert die Plattform unter diesem Video:

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Dabei ist der Schattenboxer mit dem skurrilen Look kein klassischer Influencer. Einerseits ist Jean Phil ein fiktiver Charakter, geschaffen mit Künstlicher Intelligenz. Details wie der unnatürlich schwankende, immer wieder verschwimmende Baum im Hintergrund des oben verlinkten Videos verraten den Einsatz von KI.

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Andererseits ist der Hype nicht so harmlos wie die Videos. Andere Influencer warnen vor Jean Phil. Die Macher von Jean Phil sollen den Hype gezielt nutzen, um mit sogenannten Memecoins Kasse zu machen.

Was ist dran an diesen Vorwüfen? Wie funktionieren Memecoins? Und wie werden sie von Experten bewertet? ZDFheute hat mit mehreren Experten über den Fall gesprochen und liefert Kontext.

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Was sind Memecoins überhaupt?

"Eine einheitliche Definition im juristischen Sinne gibt es nicht", erklärt Philipp Maume, Professor für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht an der TU München. "Gemeint sind damit Kryptowährungen, die auf Internet-Memes basieren, also viralen Bildern, Geschichten oder Trends."

Im Gegensatz zu anderen Anlageformen wie Aktien haben Memecoins weder einen Nutzen noch reale Gegenwerte. Christoph Kreiterling, Professor an der Hochschule Trier mit Forschungsschwerpunkt Trusted Digital Finance, vergleicht Memecoins mit "digitalen Sammelkarten".

Du hast dann eine digitale Sammelkarte von einem Ferrari, aber keinen Anspruch darauf, einen Ferrari zu besitzen. „ Christoph Kreiterling, Hochschule Trier

Der Wert von Memecoins hängt damit stark von der Aufmerksamkeit und dem allgemeinen Interesse ab: "Während eines Hypes können Kurse steigen - danach aber auch sehr schnell wieder kollabieren", sagt Maume.

Zu den bekanntesten Memecoins gehört der sogenannte Trump-Coin ($TRUMP). Nach seiner Herausgabe stieg der Kurs kurzzeitig auf mehr als 70 US-Dollar, stürzte aber rasch ab. Aktuell ist der Coin etwa zwei US-Dollar wert. Für Lizenzgebühren im Zusammenhang mit dem Coin kassierte US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr mehr als 600 Millionen US-Dollar.

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Wie bewerten Experten Memecoins aus Anlegersicht?

Philipp Maume warnt ausdrücklich davor, Geld in Memecoins zu investieren:

Aus verbraucherschützender Sicht sind Meme Coins eine absolute Vollkatastrophe. „ Philipp Maume, TU München

"Wer Memecoins kauft, muss sich darüber im Klaren sein, dass dahinter keine Werte stehen - und der Hype innerhalb kürzester Zeit vorbei sein kann und das investierte Geld verloren ist", sagt Maume.

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Auch Niels Nauhauser, Leiter der Abteilung Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, rät mit Nachdruck von "derartigen Spekulationsobjekten" ab. "Es gibt dort weder Zinsen noch Dividenden. Es gibt nur die Hoffnung, dass der Preis nach dem Erwerb weiter steigt", sagt Nauhauser.

Nauhauser warnt auch davor, sich von vermeintlich großen Zahlen beeindrucken zu lassen. "Viele schauen vielleicht auf die Marktkapitalisierung und denken: Da stecken Hunderte Millionen US-Dollar drinnen, da bin ich auf der sicheren Seite." Bei Memecoins habe die Marktkapitalisierung - also die Zahl aller Coins multipliziert mit dem aktuellen Kurs - aber keinerlei Aussagekraft.

In dem Moment, wo Verkaufsdruck entsteht, kann die Marktkapitalisierung bei Meme Coins völlig in sich zusammenbrechen und sogar gegen Null gehen. „ Niels Nauhauser, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Auch wenn Nauhauser davon ausgeht, dass die meisten Anleger wissen, worauf sie sich einlassen - ein gesellschaftliches Problem sieht er in Memecoins trotzdem. "Am Ende wird dort systematisch Vermögen umverteilt: Von denen, die diese Coins kaufen, hin zu den Initiatoren." Deshalb fordert er von der Politik auch eine strengere Regulierung.

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Wie sind Memecoins bislang reguliert?

Memecoins werden in der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) nicht ausdrücklich als eigene Kategorie genannt. "Sie zählen in der Regel zu den sogenannten sonstigen Kryptowerten", erklärt Kreiterling, der vor seiner Professur in Trier als Referatsleiter für finanztechnologische Innovationen bei der Bundesfinanzaufsicht (Bafin) an der Verordnung mitgearbeitet hat.

MiCAR schafft EU-weit einheitliche Regeln für Kryptowerte und Kryptodienstleister und greift dabei zentrale Prinzipien des Kapitalmarktrechts auf.

Maume weist dabei aber auf ein anderes Problem hin: "Das Internet ist nun einmal das Internet - und wenn ein Hype beispielsweise in den USA spielt und ein Memecoin auf dort registrierten Plattformen gehandelt wird, begebe ich mich als Europäer eben auf ein hochgradig riskantes Spielfeld." Das gelte insbesondere jetzt, wo das Weiße Haus kein Interesse an einem regulierten Markt zeige - sondern der US-Präsident selbst von Memecoins profitiere.

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Wie wird mit Memecoins betrogen - und was wird Jean Phil vorgeworfen?

Der KI-Experte Jeremy Carrasco sieht im Hype um Jean Phil und dem dazugehörigen Memecoin $JEANPHIL Anzeichen für ein "Pump and Dump"-Schema. Dabei kann es sich um eine illegale Form der Marktmanipulation und des Anlagebetrugs handeln.

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Beim "Pump and Dump" geht es zunächst um das "künstliche Aufblähen" eines Markts, erklärt Kapitalmarktrechts-Experte Philipp Maume. Das Prinzip:

Die Initiatoren erschaffen oder kaufen große Mengen eines praktisch wertlosen Assets - zum Beispiel bis dahin unbekannte Memecoins. Anschließend kreieren sie einen Hype ("Pump"), etwa durch virale Videos. Wird das Asset daraufhin von Fans und Followern gekauft, steigt sein Wert - wodurch weitere Menschen einsteigen, weil sie Angst haben, den Hype zu verpassen. Verkaufen die Initiatoren ihre großen Bestände abrupt ("Dump"), streichen sie die Gewinne ein. Der Kurs des Assets kollabiert - weshalb andere Anleger auf (fast) wertlosen Anteilen sitzen bleiben.

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Um von Marktmanipulation oder Betrug zu sprechen zu können, sei allerdings entscheidend, dass die Initiatoren diese Entwicklung von Anfang an geplant hätten, sagt Maume. "Hinter einem Kurseinbruch kann Betrug stehen. Oder ein Hype ist einfach vorbei - auch ohne manipulative Absicht."

Wer steckt hinter der Figur Jean Phil?

Wer hinter Jean Phil und Nachahmern wie Archibald Brown steckt, ist nicht unabhängig bestätigt.

Was wir wissen: Der Instagram-Account von Jean Phil ist bereits seit Juni 2025 auf der Plattform registriert. Laut der öffentlich einsehbaren Konto-Informationen hat er seit der Registrierung sechsmal den Benutzernamen gewechselt. Dort steht auch, dass der Account aus Belgien betrieben wird.

Auf älteren Screenshots ist zudem zu sehen, wie Jean Phil in der Account-Beschreibung auf Instagram auf den Memecoin $JEANPHIL verweist - samt Link zur Plattform Pump.fun, auf der praktisch jeder eigene Kryptowährungen erstellen und handeln kann. Mittlerweile ist der Hinweis verschwunden.

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Auch der X-Account @JeanPhilMadame verwies zu Beginn des Hypes auf $JEANPHIL - und versprach: "Ich werde niemals Preiszielvorgaben bekanntgeben, Renditen versprechen oder irreführende Werbung betreiben. Von hier aus schreiben wir gemeinsam die Geschichte."

Treffen die "Pump and Dump"-Vorwürfe auf Jean Phil zu?

Die von ZDFheute befragten Experten wollen dazu kein abschließendes Urteil fällen. Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale sagt: "Aus ökonomischer Sicht frage ich natürlich: Was soll es denn sonst sein? Insider produzieren ein knappes Gut, hypen es, erhöhen so den Wert - und werden es irgendwann verkaufen und die Gewinne einstreichen."

Die Frage sei aber, ob es auch juristisch betrachtet Marktmanipulation und Betrug sein könne. Und hier haben sowohl Nauhauser als auch Philipp Maume und Christoph Kreiterling Zweifel.

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Fakt ist: Der Kursverlust hat bei $JEANPHIL längst eingesetzt. Von einer Marktkapitalisierung von mehr als zwölf Millionen US-Dollar in der Spitze sind noch etwas mehr als drei Millionen US-Dollar geblieben.

Zum "Dump" des Erstellers, also dem plötzlichen Verkauf aller Anteile, ist es bis zum 1. Oktober (Stand: 13 Uhr) aber noch nicht gekommen. Der Initiator des Meme-Tokens $JEANPHIL, "JeanPhilMadame", hält seine 13,6 Millionen Anteile mit einem Marktwert von etwa 43.000 US-Dollar noch.

Die Experten in diesem Beitrag

Christoph Kreiterling ... ... ist Professor für Technikfolgenabschätzung mit Forschungsschwerpunkt Trusted Digital Finance an der Hochschule Trier. Davor hat er zwölf Jahre lang für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gearbeitet und war dort unter anderem stellvertretender Referatsleiter im Referat für finanztechnologische Innovationen. Er hat in koordinierender Funktion an der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte mitgearbeitet. Philipp Maume ... ... ist Professor für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht an der Technischen Universität München. Er forscht unter anderem zum Recht der Finanztechnologie mit besonderem Schwerpunkt auf Blockchain-Technologien. In diesem Bereich war er auch als Gutachter für die Bundesregierung und das Europäische Parlament tätig. Niels Nauhauser ... ... ist Leiter der Abteilung Altersvorsorge, Banken, Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sowie Finanzexperte und (Ko-)Autor mehrerer Finanzratgeber. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg informiert, berät und unterstützt Verbraucher als gemeinnütziger Verein in Fragen des privaten Konsums.