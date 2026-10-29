heute journal - der Podcast: Israel: Wahl ohne Gewinner?

Israel hat gewählt und es gibt keinen klaren Sieger. Weder das Lager von Benjamin Netanjahu noch das Bündnis seines Herausforderers Gadi Eisenkot kommt auf eine Mehrheit in der Knesset. Plötzlich hängt viel an den arabischen Parteien, die so stark sind wie lange nicht. Werden sie zum Königsmacher? Findet ein Lager eine Mehrheit? Ist eine Minderheitsregierung realistisch? Oder steht Israel doch vor einer Neuwahl? Was bedeutet die Wahl für die krisengebeutelte Region, für die dortigen Konflikte und den Krieg gegen Hamas und Iran?

Hanna Zimmermann spricht darüber mit Nahost-Experte Prof. Eckart Woertz, Direktor des GIGA Instituts für Nahost-Studien, und mit Thomas Reichart, ZDF-Korrespondent in Israel. Er ist in den vergangenen Wochen quer durchs Land gereist.

An der Wahl zur Knesset, dem israelischen Parlament, haben sich außergewöhnlich viele Menschen beteiligt. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,7 Prozent – der höchste Wert seit 1999.

Doch einen klaren Sieger gibt es bislang nicht. Weder das Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch das Oppositionsbündnis um Gadi Eisenkot haben eine absolute Mehrheit erreicht.

Überraschend stark schnitten die arabischen Parteien ab. Sie kommen nach letzten Zahlen wohl auf 19 Sitze – fast doppelt so viele wie zuvor. Damit könnten sie zum Königsmacher werden: Ohne ihre Unterstützung dürfte weder Netanjahu noch Eisenkot eine Regierung bilden können.

Das amtliche Ergebnis soll am 4. November feststehen. Danach kommt die Knesset am 10. November zusammen. Staatspräsident Herzog beauftragt dann die Person mit den besten Chancen, eine Regierung zu bilden. Dafür braucht es mindestens 61 der 120 Sitze.

Scheitern alle Versuche, kann sich das Parlament auflösen. Dann gäbe es üblicherweise innerhalb von 90 Tagen Neuwahlen – wie schon zwischen 2019 und 2022, als die Israelis fünfmal wählten.

Bis eine neue Regierung steht, bleibt Netanjahu Chef einer Übergangsregierung.

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