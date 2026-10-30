Experte zum Fall Eralp: "Das hat ein bisschen Praktikantenniveau"

Berliner Linke unter Druck:Experte zu Eralp: "Das hat ein bisschen Praktikantenniveau"
Wie geht es mit der Berliner Linken nach der Kommunikationspanne um Elif Eralp weiter? Ein Experte sieht die Chance für eine stabile Koalition mit SPD und Grünen schwer beschädigt.
Die Kommentare der Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp über Sorgen vor Palästina-Aktivisten im Umfeld ihrer Partei erschweren die Koalitionsbildung in der Hauptstadt.
Für den Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel sind die Chancen für ein Rot-Grün-Rotes Bündnis in Berlin nun deutlich reduziert. "Weil deutlich geworden ist, wie tief die Vernetzungen sind, wie groß die Angst ist - und zwar nicht vor irgendwelchen Mächten, sondern vor Leuten aus der eigenen Partei und dem Umfeld der eigenen Partei", sagte Schroeder dem ZDF.
"Die Basis für das Regieren mit der SPD und den Grünen ist in höchstem Maße gefährdet, weil großes Misstrauen existiert." In beiden Parteien habe es von Anfang an Stimmen gegeben, die vor dem Eingehen eines Bündnisses gewarnt hatten und die sich jetzt bestätigt sehen könnten, sagte Schroeder. "Wir wissen immer noch nicht, wie groß diese Struktur, der Einfluss, die Reichweite und damit auch die Form des Mitregierens (…) ist."
Experte wirft Eralp "Kapitulation" vor
Die öffentlich gewordenen Aussagen von Eralp seien "eine Art Kapitulation", so Schroeder - "dass sie eben nicht die Souveränität hat, diese Kräfte in die Position zu verweisen, wo sie hingehören. Nämlich außerhalb der Partei."
Zum Kommunikationschaos rund um das "Spiegel"-Interview zeigt sich der Experte Schroeder nicht überrascht und sagt mit Blick auf die Linke in Berlin:
Damit einher gehe eine "Belastbarkeit, die unter robusten Verhältnissen nicht sehr ausgeprägt ist", sagte Schroeder.
Was passiert beim Linken-Parteitag am Samstag?
Die Linke habe ein starkes Wahlergebnis eingefahren. "Es sind große Erwartungen, die an diese Partei gerichtet sind", so Schroeder und verweist auf angekündigte politische Projekte wie geplante Vergesellschaftung privater Wohnungskonzerne.
Für den anstehenden Parteitag der Berliner Linken am Samstag rechnet Schroeder zwar mit "Formen der Selbstkritik", aber am Ende werde der Wille zur Macht nach vorne gestellt. "Wenn der Druck von außen sehr groß ist, schließen sich die Reihen im Inneren."
Eralp verweist auf Rat von Sicherheitsbehörden
Eralp selbst hat sich am Donnerstagabend in einem Instagram-Video gegen Kritik verteidigt.
Sie sorge sich um ihre Faimile. "Und natürlich nehme ich den professionellen Rat von Behörden sehr ernst und wäge dafür meine Worte genau ab." Diese Abwägung sei jetzt veröffentlicht und damit bewusst die Bitte ihres Teams ignoriert worden.
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