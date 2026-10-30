Experte zum Fall Eralp: "Das hat ein bisschen Praktikantenniveau"

Wie geht es mit der Berliner Linken nach der Kommunikationspanne um Elif Eralp weiter? Ein Experte sieht die Chance für eine stabile Koalition mit SPD und Grünen schwer beschädigt.

Berlins Linken-Fraktionschefin Elif Eralp hat laut "Spiegel" Angst vor einem Hamas-Sympathisanten. Der Mann hat Kontakte zu Mitgliedern ihrer Partei und war auf einer Wahlparty der Linken. 30.10.2026 | 2:41 min

Die Kommentare der Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp über Sorgen vor Palästina-Aktivisten im Umfeld ihrer Partei erschweren die Koalitionsbildung in der Hauptstadt.

Für den Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel sind die Chancen für ein Rot-Grün-Rotes Bündnis in Berlin nun deutlich reduziert. "Weil deutlich geworden ist, wie tief die Vernetzungen sind, wie groß die Angst ist - und zwar nicht vor irgendwelchen Mächten, sondern vor Leuten aus der eigenen Partei und dem Umfeld der eigenen Partei", sagte Schroeder dem ZDF.

Die Bedingungen für ein tragfähiges Bündnis sind außerordentlich schlecht. „ Wolfgang Schroeder, Politikwissenschaftler

"Die Basis für das Regieren mit der SPD und den Grünen ist in höchstem Maße gefährdet, weil großes Misstrauen existiert." In beiden Parteien habe es von Anfang an Stimmen gegeben, die vor dem Eingehen eines Bündnisses gewarnt hatten und die sich jetzt bestätigt sehen könnten, sagte Schroeder. "Wir wissen immer noch nicht, wie groß diese Struktur, der Einfluss, die Reichweite und damit auch die Form des Mitregierens (…) ist."

Die Berliner SPD kritisiert Eralp nach einem Spiegel-Bericht. Die Debatte könnte Gespräche über eine mögliche rot-grün-rote Koalition erschweren. ZDF-Korrespondent Stephan Merseburger berichtet. 29.10.2026 | 1:27 min

Experte wirft Eralp "Kapitulation" vor

Die öffentlich gewordenen Aussagen von Eralp seien "eine Art Kapitulation", so Schroeder - "dass sie eben nicht die Souveränität hat, diese Kräfte in die Position zu verweisen, wo sie hingehören. Nämlich außerhalb der Partei."

Zum Kommunikationschaos rund um das "Spiegel"-Interview zeigt sich der Experte Schroeder nicht überrascht und sagt mit Blick auf die Linke in Berlin:

Das war von Anfang an klar, da sind keine erfahrenen Kräfte am Werk. Das hat ein bisschen Praktikantenniveau. „ Wolfgang Schroeder, Politikwissenschaftler

Damit einher gehe eine "Belastbarkeit, die unter robusten Verhältnissen nicht sehr ausgeprägt ist", sagte Schroeder.

Es gebe "einen gewissen Grund zur Sorge“, sagt Extremismus-Experte Peter Neumann. Die Hamas sei eine verbotene Terrororganisation. Laut Spiegel sorge sich Eralp um ihre Familie. 30.10.2026 | 4:08 min

Was passiert beim Linken-Parteitag am Samstag?

Die Linke habe ein starkes Wahlergebnis eingefahren. "Es sind große Erwartungen, die an diese Partei gerichtet sind", so Schroeder und verweist auf angekündigte politische Projekte wie geplante Vergesellschaftung privater Wohnungskonzerne.

Für den anstehenden Parteitag der Berliner Linken am Samstag rechnet Schroeder zwar mit "Formen der Selbstkritik", aber am Ende werde der Wille zur Macht nach vorne gestellt. "Wenn der Druck von außen sehr groß ist, schließen sich die Reihen im Inneren."

29.10.2026 | 12:27 min

Eralp verweist auf Rat von Sicherheitsbehörden

Eralp selbst hat sich am Donnerstagabend in einem Instagram-Video gegen Kritik verteidigt.

Wie viele andere Politikerinnen auch tausche ich mich dabei auch mit den Sicherheitsbehörden aus zu deren Einschätzung zur aktuellen Bedrohungslage. „ Elif Eralp auf Instagram

Sie sorge sich um ihre Faimile. "Und natürlich nehme ich den professionellen Rat von Behörden sehr ernst und wäge dafür meine Worte genau ab." Diese Abwägung sei jetzt veröffentlicht und damit bewusst die Bitte ihres Teams ignoriert worden.

Altbundespräsident bei "illner" : Joachim Gauck: Rot-Grün-Rot soll es einfach mal versuchen Zähneknirschend spricht sich Joachim Gauck für eine Linken-geführte Koalition in Berlin aus. Der Altbundespräsident sorgt sich eher vor einer AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. von Torben Schröder mit Video 63:07

Quelle: ZDF, dpa