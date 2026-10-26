Vergesellschaftungen: Eralp hält Pläne für verfassungswidrig

Streit um Vergesellschaftungen in Berlin:Eralp hält Dobrindts Pläne für verfassungswidrig
Die Bundesregierung will Vergesellschaftungen erschweren. Linken-Politikerin Elif Eralp sieht darin eine Maßnahme gegen Berliner Mieter und hält die Pläne für verfassungswidrig.
Die Berliner Spitzenkandidatin der Linken, Elif Eralp, hat das geplante Investitionsschutzgesetz der Bundesregierung scharf kritisiert. Im ZDF-Morgenmagazin sagte sie:
Eckpunkte für Investitionsschutzgesetz
Das Bundesinnenministerium hatte am Sonntag Eckpunkte für das geplante Gesetz der Bundesregierung vorgelegt. Es soll drei zentrale Vorgaben enthalten:
- Bei Verstaatlichungen sollen Entschädigungen ausschließlich zum Verkehrswert möglich sein. Dieser müsse durch ein Wertgutachten ermittelt werden.
- Die Entschädigung soll unmittelbar in Geld erfolgen.
- Eine Vergesellschaftung soll nur möglich sein, wenn ihre Notwendigkeit ausdrücklich nachgewiesen wird. Zuvor müssten Maßnahmen wie Investitionen in den Wohnungsbau oder dessen Förderung vollständig ausgeschöpft worden sein.
Die Bundesregierung werde damit deutlich machen, "dass willkürlicher linker Vergesellschaftungs-Fetisch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist", sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) der "Bild"-Zeitung.
Eralp hält geplante Hürden für verfassungswidrig
Hintergrund für das Gesetzesvorhaben sind Pläne einer möglichen rot-grün-roten Regierung in Berlin, große Wohnungsbauunternehmen mit mehr als 10.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Dafür sollen bis zu 16 Milliarden Euro als Entschädigungssumme bereitgestellt werden.
Wenn der Verkehrswert der Wohnungen so hoch angesetzt werde, wie von Dobrindt vorgeschlagen, dann sei das ein Versuch, die Vergesellschaftung zu verhindern und Artikel 15 des Grundgesetzes auszuhöhlen, betonte Eralp im ZDF. Laut Artikel 15 können "Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel" durch ein Gesetz, das auch die Entschädigung regelt, in Gemeineigentum überführt werden.
Die Berliner wollten, dass die Mietenkrise angepackt werde, betonte Eralp.
Eralp verteidigt Entschädigung unter dem Verkehrswert
Eralp verteidigte das Konzept der Vergesellschaftungen als gerecht, bei dem für Wohnungen nur ein Teil des Verkehrswertes an die Eigentümer bezahlt werden soll.
Wenn Wohnungen in Allgemeineigentum überführt würden, sollte das "nicht der Profitlogik unterliegen".
Vergesellschaftungen hälfen den Berliner Mietern langfristig, sagte die Linken-Spitzenkandidatin. "Weil wir schaffen, wenn eine Wohnung wieder an den Markt geht in dem Bereich der vergesellschafteten Wohnungen, dann geht das eben nicht mehr zu Angebotsmieten zu 20 Euro netto kalt und mehr. Sondern es geht dann nur noch bezahlbar auf den Mietmarkt zurück."
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