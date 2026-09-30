Clans und Politik: Generalstaatsanwältin warnt vor Kontakten

Debatte um Kontakte der Linken zu Clans:Generalstaatsanwältin: Kriminelle suchen Kontakt zur Politik
Auf der Wahlparty der Berliner Linken war auch ein Clan-Oberhaupt. Laut Generalstaatsanwältin Koppers sucht die Organisierte Kriminalität immer wieder Kontakt zur Politik.
Berlins Generalstaatsanwältin Margarete Koppers hat davor gewarnt, Versuche der Einflussnahme durch Mitglieder der Organisierten Kriminalität zu unterschätzen. Es sei eine typische Vorgehensweise, "Kontakt zur Politik, zu wichtigen Funktionsträgern in der Gesellschaft zu suchen, um ihre Interessen durchzusetzen", sagte Koppers der Deutschen Presse-Agentur.
Mit Blick auf Kritik an der Linken nach ihrem Wahlsieg bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl sagte die Juristin:
Koppers fordert klare Grenzen bei Antisemitismus
Die Linke sieht sich dem Vorwurf von zu viel Nähe zu mutmaßlichen Angehörigen krimineller Clanstrukturen ausgesetzt. Zudem kämpft die Partei gegen den Vorwurf des Antisemitismus. Teile der Landespartei stehen wegen ihrer Positionen zu Israel und Palästina und zum Antisemitismus schon seit längerem immer wieder in der Kritik.
Auch bei diesem Thema sieht Generalstaatsanwältin Koppers eine rote Linie. Wenige Monate nachdem sie die Behördenleitung im Jahr 2018 übernommen hatte, hat sie die Funktion des Antisemitismusbeauftragten geschaffen. "Wir pflegen seither einen sehr engen Kontakt zur jüdischen Gemeinde und Community in Berlin", erklärte Koppers.
"Deshalb kennen wir die Sorgen und Nöte der Juden und Jüdinnen in der Stadt und können nur unterstreichen, wie wichtig es ist, dass hier klare rote Linien gezogen werden. Ich bin sehr gespannt, mit welchen Ergebnissen die Gespräche zwischen den drei möglichen Koalitionären hierzu geführt werden", so die Chefin der Berliner Staatsanwaltschaften, deren Amtszeit Ende November nach rund acht Jahren endet.
Clan-Mitglieder auf Wahlparty
Die Linke war bei der Berlin-Wahl am 20. September mit Abstand stärkste Kraft geworden, will mit Grünen und SPD eine Koalition schmieden und mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp die Regierende Bürgermeisterin stellen.
Für Wirbel hatte gesorgt, dass nach ihrem Sieg auf einer Wahlparty der Linken Neukölln das Oberhaupt eines arabischstämmigen und zum Teil kriminellen Clans dabei war. Nach einem "Tagesspiegel"-Bericht sollen auch zwei mutmaßliche Angehörige eines anderen Clans auf der Party gewesen sein. Die Partei setze sich für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ein, sagte die Co-Bezirksvorsitzende Jorinde Schulz der dpa.
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