G20-Treffen: Eine schreckliche Familie

Zum G20-Außenministertreffen darf Russlands Außenminister Lawrow in die USA reisen. Die Delegation eines anderen Landes ist nicht erwünscht.

Am Treffen der G20-Außenminister in Atlanta nimmt Russland teil. Damit sei klar, "dass dieses Treffen mal wieder im Zeichen des Kriegs gegen die Ukraine stehen wird", so ZDF-Korrespondent Kynast. 30.10.2026 | 1:50 min

Sie wolle es "milde ausdrücken", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die für alles Mögliche berüchtigt ist, aber nicht für eine milde Ausdrucksweise.

Es ging um das jährliche Treffen der Außenminister der G20-Staaten und Sacharowa gelang es tatsächlich, ihren Ärger in eine für ihre Verhältnisse zurückhaltende Floskel zu verpacken:

Wir beobachten besorgniserregende Tendenzen. „ Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums

Schon vor Wochen habe Russland seine Teilnehmerliste an die US-amerikanischen Gastgeber geschickt, aber immer noch keine Zusage erhalten. Zwar steht fest, dass Außenminister Sergej Lawrow nach Atlanta reisen wird. Aber wie groß seine Delegation sein darf, wussten die Russen vergangene Woche noch nicht.

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Familienfoto mit Lawrow?

Überhaupt ist kurz vor Beginn des G20-Treffens weitgehend unklar, wie die Teilnehmer mit Lawrow und seinen Begleitern umgehen werden. So findet sich auf der offiziellen Tagesordnung überraschend der Programmpunkt "Familienfoto".

Dabei haben es vor allem die westlichen Außenminister seit Russlands Überfall auf die Ukraine konsequent vermieden, sich Schulter an Schulter mit dem russischen Familienmitglied ablichten zu lassen.

Während es Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) beim Treffen der G20-Finanzminister noch abgelehnt hatte, sich gemeinsam mit dem Vertreter Russlands auf ein Gruppenfoto zu stellen, erhebt Außenminister Johann Wadephul (CDU) keine Einwände. Bei solchen Treffen sei es "automatisch so, dass es Fotos gibt", so Wadephul:

Das Entscheidende ist aber nicht das Foto, sondern das, was wir miteinander besprechen. Es gibt keine Normalität zwischen Deutschland und Russland. „ Johann Wadephul, CDU

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Auch um diese zwei Krisen soll es gehen

Die europäischen G20-Mitglieder haben sich vor ihrer Reise nach Atlanta nicht nur untereinander abgestimmt, sondern zum ersten Mal auch mit wichtigen Staaten des Mittleren Ostens.

Dabei verabredeten die Europäer mit Saudi-Arabien und der Türkei, dass sie vor allem zwei Krisen ansprechen wollen, unter denen sie gemeinsam leiden: Die Sperrung der Straße von Hormus und die Blockade des Schwarzen Meeres.

Russland und der Iran müssen endlich aufhören, Handelswege in Geiselhaft zu nehmen und damit Wirtschaftskrisen und Hunger zu provozieren. „ Johann Wadephul, Außenminister

Überschattet wird das Treffen von der Ausladung Südafrikas. Die USA haben sich im vergangenen Jahr so heillos mit dem Gründungsmitglied der G20 überworfen, dass keine Delegation aus Pretoria einreisen darf. Zu keinem Treffen, keinem großen und keinem kleinen. Für den gesamten Zeitraum der US-Präsidentschaft.

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Kritik am Gastgeber USA

Aber auch wegen des Umgangs seines Landes mit Russland muss Außenminister Marco Rubio mit Kritik seiner Gäste rechen. Dass Präsident Donald Trump die Energie-Sanktionen ohne Rücksprache und ohne Gegenleistung gelockert hat, stößt vor allem in Europa, Kanada, Australien und Japan auf Kritik. Dass Washington gleichzeitig den Druck auf die Ukraine erhöht, sorgt regelrecht für Empörung.

Das politische Geschenk, das der US-Präsident der Putin-Regierung gemacht hat, dürfte einer der Gründe sein, aus denen Lawrows Sprecherin ihre Kritik an Washington so überraschend "milde ausgedrückt" hat. Gut möglich, dass sich Lawrow und Rubio an einigen, vermutlich hitzigen Stellen der Diskussion auf derselben Seite wiederfinden.

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Besuch im Football-Stadion

Dennoch will Rubio versuchen, dem Treffen der schrecklich zerstrittenen G20-Familie zumindest einen familiären Abschluss zu bescheren. Am Samstag, kurz bevor die Gäste wieder in ihre Flugzeuge steigen, sind sie eingeladen zur vielleicht amerikanischsten aller Sportarten: Football. Im Mercedes-Benz-Stadion empfangen die Georgia Bulldogs die Florida Gators.

Für die Gastmannschaft soll mit der Rückennummer 25 ein gewisser Anthony Rubio auflaufen. Er ist Marco Rubios Sohn.

Andreas Kynast ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.