Update am Abend: Flut-Folgen, Pflege-Preise und Wetter-Wucht

Quelle: ZDF

Guten Abend,

der Wiederaufbau im Ahrtal gestaltet sich für viele Menschen schwierig. Auch fünf Jahre nach der katastrophalen Flut wirkt das Ereignis bei vielen noch nach. In der Pflege steigen die Kosten weiter - auch die Eigenbeiträge. Im Norden gab es Unwetter mit teils tennisballgroßen Hagelkörnern - und der Deutsche Wetterdienst warnt weiter.

Ahrtal-Flut beschäftigt Menschen weiter

Das ist passiert: Vor fünf Jahren verwüstete eine katastrophale Flut im Ahrtal ganze Ortschaften. Das Hochwasser kostete dort 135 Menschen das Leben, Tausende verloren ihr gesamtes Hab und Gut.

Vor fünf Jahren verwüstete eine katastrophale Flut im Ahrtal ganze Ortschaften. Das Hochwasser kostete dort 135 Menschen das Leben, Tausende verloren ihr gesamtes Hab und Gut. So viel Aufbauhilfe haben betroffene Gebiete erhalten: Von den bis zu 30 Milliarden Euro, die der Bund als Fluthilfen für das Ahrtal und andere Hochwassergebiete bereitgestellt hat, ist bundesweit erst rund ein Fünftel ausgezahlt worden. Das sind etwa 6,2 Milliarden Euro, die bisher aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" ausgezahlt worden sind. 5,2 Milliarden Euro gingen an die Länder und rund eine Milliarde Euro wurde in den Wiederaufbau der Bundesinfrastruktur gesteckt.

Von den bis zu 30 Milliarden Euro, die der Bund als Fluthilfen für das Ahrtal und andere Hochwassergebiete bereitgestellt hat, ist bundesweit erst rund ein Fünftel ausgezahlt worden. Das sind etwa 6,2 Milliarden Euro, die bisher aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" ausgezahlt worden sind. 5,2 Milliarden Euro gingen an die Länder und rund eine Milliarde Euro wurde in den Wiederaufbau der Bundesinfrastruktur gesteckt. Das sagt eine Betroffene: "Die Flut hat mich komplett aus meinem Leben gespült", sagt Andrea Mausberg. Für sie ist im Ahrtal eine gewisse Leichtigkeit verloren gegangen. Sie hat mit ihrer Tochter die Flutnacht im oberen Stockwerk ihres Fachwerkhäuschens in Ahrweiler ausgeharrt. "Es ging alles wahnsinnig schnell. Es war laut, es hat gestunken." Der Wiederaufbau ihres fast vollständig zerstörten Hauses gestaltet sich als Fass ohne Boden. Mehr zu ihrer und anderen Geschichten erfahren Sie hier.

Länderspiegel, 04.07.2026, 17:05 Uhr 03.07.2026 | 26:45 min

Platz im Pflegeheim wird immer teurer

Das ist passiert: Die Pflege im Heim wird für Bewohner wegen steigender Eigenanteile immer teurer. Die geplante Pflegereform der Bundesregierung dürfte viele Betroffene zusätzlich treffen. Eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen ergab: Im ersten Jahr im Heim waren zum Stand 1. Juli im Schnitt 3.364 Euro im Monat Eigenanteil fällig - monatlich 119 Euro mehr als zu Jahresbeginn und 256 Euro mehr als zum 1. Juli 2025.

Die Pflege im Heim wird für Bewohner wegen steigender Eigenanteile immer teurer. Die geplante Pflegereform der Bundesregierung dürfte viele Betroffene zusätzlich treffen. Eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen ergab: Im ersten Jahr im Heim waren zum Stand 1. Juli im Schnitt 3.364 Euro im Monat Eigenanteil fällig - monatlich 119 Euro mehr als zu Jahresbeginn und 256 Euro mehr als zum 1. Juli 2025. Das ist der Hintergrund: Kostentreiber sind vor allem die Personalausgaben für dringend benötigte Pflegekräfte. Seit 2022 können Heime nur noch Verträge mit den Pflegekassen schließen, wenn sie nach Tarif oder ähnlich bezahlen. Auch Unterkunft und Verpflegung sind teurer geworden.

Kostentreiber sind vor allem die Personalausgaben für dringend benötigte Pflegekräfte. Seit 2022 können Heime nur noch Verträge mit den Pflegekassen schließen, wenn sie nach Tarif oder ähnlich bezahlen. Auch Unterkunft und Verpflegung sind teurer geworden. Das sagt die Chefin des Ersatzkassenverbands: Es brauche eine Begrenzung des Kostenanstiegs, sagt Ulrike Elsner, Chefin des Ersatzkassenverbands. Die anvisierte Pflegereform müsse eine faire Lastenteilung und austarierte Eigenanteile erreichen. "Es gab Nachholbedarf, und es ist richtig, dass Pflegekräfte gut bezahlt werden. Doch es kann nicht sein, dass das zu immer stärkeren Belastungen der Pflegebedürftigen führt."

heute Xpress, 14.07.2026, 11:23 Uhr 14.07.2026 | 0:27 min

Folgenschwere Hagelschauer und Gewitterwarnungen

Das ist passiert: Bis zu tennisballgroße Hagelkörner sind bei Unwettern in Norddeutschland gefallen. Betroffen waren am Montag und in der Nacht zu heute unter anderem Teile des Landkreises Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern und der niedersächsische Kreis Harburg, wo Hagelkörner Löcher in Dächer schlugen und Autoscheiben zertrümmerten. Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitere Unwetter in verschiedenen Landesteilen.

Bis zu tennisballgroße Hagelkörner sind bei Unwettern in Norddeutschland gefallen. Betroffen waren am Montag und in der Nacht zu heute unter anderem Teile des Landkreises Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern und der niedersächsische Kreis Harburg, wo Hagelkörner Löcher in Dächer schlugen und Autoscheiben zertrümmerten. Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitere Unwetter in verschiedenen Landesteilen. Das sagt ein Feuerwehrsprecher: "Bereits auf dem Weg zum Feuerwehrhaus" seien Fahrzeuge mit zerstörten Scheiben zu sehen gewesen, sagt Nils Renken von der Feuerwehr Samtgemeinde Tostedt. "Ganze Straßenzüge hier in Heidenau wurden tatsächlich durch den Hagel auch beschädigt, das heißt, die Dächer sind dort durchschlagen und müssen in den nächsten Tagen instand gesetzt werden."

"Bereits auf dem Weg zum Feuerwehrhaus" seien Fahrzeuge mit zerstörten Scheiben zu sehen gewesen, sagt Nils Renken von der Feuerwehr Samtgemeinde Tostedt. "Ganze Straßenzüge hier in Heidenau wurden tatsächlich durch den Hagel auch beschädigt, das heißt, die Dächer sind dort durchschlagen und müssen in den nächsten Tagen instand gesetzt werden." So geht es weiter: In den kommenden Tagen ist dem DWD zufolge noch keine Wetterberuhigung in Sicht. Am Mittwoch besteht demnach die größte Unwettergefahr im Süden, wo vor allem südlich der Donau schwere Gewitter, darunter auch sogenannte Superzellen mit Regen, Hagel und Sturm möglich seien. Am Donnerstag drohen im Nordosten und auch im äußersten Süden neuerliche Gewitter. Auch am Freitag hält die Unwettergefahr laut derzeitiger Prognose an.

heute in Deutschland, 14.07.2026, 14 Uhr 14.07.2026 | 1:27 min

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Ratgeber: So gut sind aufbereitete Fahrräder

Auf der Suche nach einem guten Fahrrad gibt es meist zwei Optionen: neu vom Händler oder gebraucht von privat. Inzwischen gibt es auch "refurbished" - professionell aufbereitete Gebrauchträder. Worauf man bei der Auswahl achten sollte:

Volle Kanne, 14.07.2026, 09:05 Uhr 14.07.2026 | 6:01 min

Fußball-WM 2026

Welches Team schafft es als erstes ins WM-Endspiel? Im ersten Halbfinale stehen sich in wenigen Stunden Vize-Weltmeister Frankreich und Europameister Spanien gegenüber. Unser Redaktionsmitglied Tim-Julian Schneider erwartet in seiner Prognose ein enges und torreiches Spiel, in dem die "Équipe Tricolore" knapp die Nase vorn haben wird.

Ob er damit Recht behält, können Sie live im ZDF verfolgen, die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr. Anstoß ist um 21 Uhr. Nach dem Spiel diskutiert die ZDF-Expertenriege - das sind Per Mertesacker, Christoph Kramer und Christian Streich - die vorangegangenen Ereignisse.

Für Taktikliebhaber bieten wir noch einen zusätzlichen Service: In einem separaten Livestream laufen die Bilder der Spidercam, die aus der Vogelperspektive einen hervorragenden Blick auf Laufwege, Formationen und taktische Muster bietet.

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Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

hallo deutschland, 02.07.2026, 15:41 Uhr 02.07.2026 | 1:50 min

Ein Dinoskelett für 26 Millionen Euro? Warum nicht. In der Welt der Auktionen gibt es kaum Limits, weder beim Preis noch beim Objekt. Meine Kollegin Nina Bogert-Duin hat sich kuriose Versteigerungen der vergangenen Jahre angeschaut:

Ein Lichtblick

Familie, Trennung oder Alter: Wohnbedürfnisse verändern sich. Ein Leipziger Projekt setzt auf flexible Wohnungen, die sich an neue Lebenssituationen anpassen lassen - ohne Umzug.

heute in Deutschland, 14.07.2026, 14 Uhr 14.07.2026 | 2:06 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Fang mich doch!": Georg ist ein Hochstapler und chronisch pleite. Als er in der Kita seiner Tochter zum Finanzvorstand gewählt wird, bekommt er Zugang zum reich gefüllten Kitakonto. Und er legt los. (88 Minuten)

ZDF, 2025 13.07.2026 | 87:35 min

"Großbritanniens schönste Bahnstrecken": Diese Doku-Reihe von ZDFinfo begleitet Züge auf spektakulären Strecken, von Küstenlinien bis zu Bergbahnen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Landschaften und die Menschen, die diese Bahnen betreiben oder erhalten. In der Folge "Die Rückkehr des grünen Drachen" geht es um die "Keighley & Worth Valley"-Museumslinie. (43 Minuten)

ZDFinfo, 07.07.2026 07.07.2026 | 43:17 min

Rezept des Tages: Fruchtiges Beeren-Quark-Gratin

Mario Kotaska bringt mit diesem cremigen Dessert den Sommer auf den Teller. Die süßen Früchte werden mit einem klassischen Quark-Gratin serviert. Dazu gibt es luftige Eiweiß-Hippen. 14.07.2026 | 5:18 min

TV-Koch Mario Kotaska bringt mit diesem cremigen Dessert den Sommer auf den Teller. Die süßen Früchte werden mit einem klassischen Quark-Gratin serviert. Dazu gibt es luftige Eiweiß-Hippen. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

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