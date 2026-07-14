Am französischen Nationalfeiertag vor zehn Jahren erlebt Nizza seine dunkelste Stunde. Mit Ausstellungen und Gedenkfeiern erinnert die Stadt an den Terroranschlag.

Patrick Prigent ist ein Überlebender des Nizza-Anschlags 2016. Mit seinem Opferverein "Life for Nice" kümmert er sich bis heute um Überlebende und Hinterbliebene. Quelle: ZDF

Es sind wenige Minuten, die Patrick Prigents Leben in ein davor und danach einteilen. Wie durch ein Wunder überlebt er am 14. Juli 2016 den Terroranschlag von Nizza. Wie mehrere Zehntausende Menschen ist Prigent an diesem Abend beim Volksfest zum französischen Nationalfeiertag an der Strandpromenade. Als der damals 54-Jährige einen LKW in hoher Geschwindigkeit auf sich zurasen sieht, springt er zur Seite. Ein islamistischer Terrorist fährt hunderte Meter durch die feiernde Menge, tötet so 86 unschuldige Personen. Das jüngste Opfer ist zwei Jahre alt, das älteste 92.

Patrick Prigent bleibt unversehrt, leistet bis tief in die Nacht Ersthilfe für Verletzte. Zehn Jahre danach erinnert er sich an die Tage nach dem Attentat:

Ich habe alles gegeben, um Leben zu retten. Vier Tage später habe ich realisiert, was ich miterlebt habe. „ Patrick Prigent, Überlebender Nizza-Anschlag 2016

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Patrick Prigent gründet Opferverein

Prigent erzählt, dass er nach dem Anschlag fast von seinem Balkon heruntergesprungen wäre. Zu groß seien die Schuldgefühle gewesen, das Attentat im Gegensatz zu anderen überlebt zu haben. Doch er überwindet seine Suizidgedanken. Mehr noch: er möchte fortan helfen. Mit seinem Opferverein "Life for Nice" kümmert sich Patrick Prigent bis heute um Überlebende und Hinterbliebende: "Wir bieten Therapieangebote an, gehen in Schulen - immer in Zusammenarbeit mit Profis auf dem Gebiet."

Die seelischen Folgen sind immens. Jugendliche und Erwachsene haben nach 2016 posttraumatische Störungen entwickelt: sie kratzen sich die Haut auf, hören auf ausreichend zu essen, finden keinen regelmäßigen Schlaf.

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Ein Nationalfeiertag unter besonderen Vorzeichen

Unter den 460 Verletzten in der Terrornacht von 2016 sind auch viele Kinder. Frankreichs damaliger Premierminister Manuel Valls verlängert am Morgen danach den Ausnahmezustand im Land. Zehn Jahre später ist die Normalität in Nizza zurückgekehrt. Doch die Narben von damals sind tief.

Zum zehnten Jahrestag veranstaltet die Stadt an der Côte-d’Azur verschiedene Gedenkfeiern. Am Tag vor der zentralen Zeremonie etwa eine interreligiöse - mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Weltreligionen. Ein Zeichen der Einheit und des gemeinsamen Widerstands gegen radikale Tendenzen. Frankreichs Präsident Macron wird am Abend des Nationalfeiertags in Nizza sprechen.

Es ist wichtig, dass wir all die 86 Engel, die gestorben sind, niemals vergessen. „ Patrick Prigent, Life for Nice

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Ausstellungen erinnern an Folgen des Anschlags

Prigent sieht im Kommen Macrons auch eine Anerkennung des Staates für alle Menschen, die so viele Jahre lang unter den Spätfolgen leiden mussten. Zwei Ausstellungen in Nizza geben diesen Menschen ein Gesicht. Im Stadtpark und in der Villa Masséna, einem Museum, blicken Fotos auf die Tage nach dem Anschlag zurück. Menschen, die Blumen niederlegen. Kinder, die das Erlebte in Zeichnungen verarbeiten. Tonausschnitte von Angehörigen, die bei Gedenkfeiern den Horror in Worte fassen. Die schlimmen Erinnerungen überdauern, auch zehn Jahre später.

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