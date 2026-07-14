Brüssel: Mehrere Tote bei Brand in der Innenstadt

Bei einem Brand in der Brüsseler Innenstadt sind mehrere Tote gefunden worden. In einem Aufzug wurden leblose Menschen entdeckt. Die Feuerwehr ist weiter im Einsatz.

Bei einem Brand in der Brüsseler Innenstadt sind mehrere Menschen gestorben. Nach der Löschung des Brandes, fanden die Rettungskräfte mehrere Tote in einem Aufzug des betroffenen Gebäudes. 14.07.2026 | 0:31 min

Bei einem Gebäudebrand in der Brüsseler Innenstadt sind mehrere Tote gefunden worden. In einem Aufzug des sich im Umbau befindlichen OXY-Gebäudes wurden mehrere leblose Menschen entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die genaue Zahl der Opfer und ihre Identität war zunächst nicht bekannt. Sechs Menschen galten als vermisst.

Die Rettungskräfte hätten aus dem Treppenhaus mehrere Menschen in dem Fahrstuhl gesehen, sich aber keinen Zugang verschaffen können. "Wir haben Leichen gefunden, können aber noch nicht sagen wie viele", sagte der Arbeitsrechtsbeauftragte der Stadt Brüssel, Brecht Speybrouck, vor Journalisten. "Sicher zwei, vielleicht drei", fügte er hinzu. Insgesamt seien sechs Arbeiter am Nachmittag nicht mehr erreicht worden.

Brand am Morgen ausgebrochen

Zu einem weiteren Aufzug gab es zunächst keinen Zugang. Der Staatsanwalt konnte nicht ausschließen, dass sich in diesem weitere Tote befinden. Rund 250 Arbeiter waren laut Staatsanwaltschaft vor Ort. In dem Gebäude sollten Aufzüge eingebaut werden.

Quelle: ZDF

Der Brand war einem Feuerwehrsprecher zufolge am Morgen ausgebrochen. Demnach seien die Feuerleute zu einem kleinen Feuer im zweiten Stock des Gebäudes ausgerückt, sagte er der dpa. Wie der Staatsanwalt weiter sagte, wurden die Toten nach der Löschung des Brandes gefunden. Zudem ist das Gebäude aber noch nicht wieder vollständig zugänglich.

Brüssels Bürgermeister spricht von Drama

Zwei Arbeiter haben dem Feuerwehrsprecher zufolge Verbrennungen erlitten und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten demnach einen Hitzschlag.

Brüssels Bürgermeister Philippe Close sprach vor Ort von einem Drama, das tief berühre. Er versprach Unterstützung für alle Betroffenen und dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz. Auch der belgische Innenminister Bernard Quintin zeigte sich im Onlinedienst X "geschockt". Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Quelle: dpa, Reuters, AFP