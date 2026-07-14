Schwerer Hagel in Norddeutschland: Unwetter richtet Schäden an

Große Hagelkörner, vollgelaufene Keller, beschädigte Dächer: In Norddeutschland haben schwere Unwetter massive Schäden angerichtet. Die Feuerwehr rückte zu Hunderten Einsätzen aus.

Über Teile von Nord- und Westdeutschland ist eine heftige Gewitterfront mit Starkregen gezogen. Die Feuerwehr rückte zu Hunderten Einsätzen aus, um Keller auszupumpen und Bäume zu beseitigen. 14.07.2026 | 0:24 min

Bis zu tennisballgroße Hagelkörner sind bei Unwettern in Norddeutschland gefallen. Im niedersächsischen Heidenau (Landkreis Harburg) zertrümmerten laut Polizei die zentimetergroßen Körner unter anderem Scheiben von Autos und schlugen Dellen in den Lack.

Auf Videos war zu sehen, dass auch Dächer teils stark beschädigt wurden.

Zentimetergroße Hagelkörner sind bei einem Unwetter im niedersächsischen Heidenau gefallen. Auch in Wagenfeld südlich von Bremen waren die Straßen zeitweise eher weiß. Quelle: dpa

Hunderte Einsätze wegen Hagelschauer

"Es hat alles kaputt gemacht", sagte eine Anwohnerin einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur zu dem ungewöhnlich starken Hagel. Die Körner seien über ihr Mehrfamilienhaus und den Balkon gezischt. "Es ist nichts mehr heile, es regnet durchs Dach, in die Wohnungen rein." Das nagelneue Auto ihres Mitbewohners sei nun "Schrott", berichtete die Frau.

Ich wohne jetzt 18 Jahre in Heidenau, ich habe sowas noch nie erlebt, so ein Chaos. „ Augenzeugin des Unwetters

In Niedersachsen gingen laut Polizei allein am Montagabend zwischen 21 Uhr und 1 Uhr in der Nacht rund 250 Notrufe deswegen ein. Die Feuerwehr rückte gut 600 Mal in dem Bundesland aus, wie es am Morgen hieß.

Gewitter und Blitze sind schön anzusehen, werden aber von vielen Menschen sehr unterschätzt. Was sollte man tun und lassen, wenn ein Unwetter aufzieht? 09.08.2024 | 2:18 min

Tennisballgroße Hagelkörner in Mecklenburg-Vorpommern

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern sammelten sich auf dem Boden tennisballgroße Hagelkörner an - so dass der Hagel mit Radladern weggeräumt werden musste, teilte die Leitstelle Westmecklenburg mit. Es habe ausgesehen wie nach winterlichem Schneefall. Über Verletzte war der Leitstelle nichts bekannt, auch zu Sachschäden konnte sie zunächst keine Angaben machen.

In dem Landkreis gingen innerhalb einer Stunde etwa 168 wetterbedingte Notrufe ein, wie ein Sprecher der Leitstelle der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Feuerwehr musste Keller auspumpen und umgestürzte Bäume beseitigen. Zunächst hatten NDR und "Bild" über die Unwetter berichtet.

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Quelle: dpa