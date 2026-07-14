Ein Dinoskelett für 26 Millionen Euro? Warum nicht. In der Welt der Auktionen gibt es kaum Limits, weder beim Preis noch beim Objekt. Kuriose Versteigerungen der letzten Jahre.

Bei Sotheby’s in New York soll erstmals ein nahezu vollständiges Skelett eines T-Rex versteigert werden. Der Schätzwert für "Gus" liegt zwischen 20 und 30 Millionen Dollar. 02.07.2026 | 1:50 min

Das rund 67 Millionen Jahre alte Skelett eines Tyrannosaurus Rex könnte bei einer Auktion in New York für bis zu 30 Millionen Dollar (26 Millionen Euro) versteigert werden. Bei dem im US-Bundesstaat South Dakota ausgegrabenen Skelett handele es sich um eines der größten und komplettesten Skelette dieser Art, die je gefunden worden seien, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Versteigerung ist für den 14. Juli geplant.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. 2024 brachte das Skelett eines Stegosaurus in New York fast 45 Millionen Dollar ein (39,4 Millionen Euro) - laut Sotheby's handelte es sich damit um das teuerste je bei einer Auktion versteigerte Fossil.

Ein seltenes Fabergé-Ei aus Platin und Diamanten ist in London für 22,9 Millionen Pfund versteigert worden. Das "Winterei" von 1913 gilt als eines der spektakulärsten Stücke der Zarenschmiede. 02.12.2025 | 0:32 min

Freddie Mercurys Nachlass und andere Rockstar-Memorabilia

Dankbarer Umschlagplatz für kultige Versteigerungsobjekte und hohe Summen ist stets die Musikbranche. Hier werden immer wieder Rock- und Pop-Memorabilien versteigert, die nicht nur die Herzen von Millionen Fans höher schlagen lassen.

Etwa der Königsmantel samt Krone von Queen-Sänger Freddie Mercury (743.000 Euro) von der "Magic Tour" der Band 1986.

Eine graue, ungewaschene Strickjacke von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain, inklusive einiger eingebrannter Zigarettenlöcher (300.000 Euro).

Das Steinway-Klavier, an dem John Lennon seinen Friedenssong "Imagine" komponierte - ersteigert im Jahr 2000 für 4,65 Millionen Mark von Sänger George Michael.

Die sogenannte "Black Strat", eine E-Gitarre von David Gilmour (Pink Floyd), wurde im März für stolze 12,4 Millionen Dollar versteigert. Quelle: Imago

Oder, ganz frisch, die sogenannte "Black Strat" von Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour. Die E-Gitarre der Marke Fender Stratocaster, die Gilmour unter anderem bei den Aufnahmen von "The Dark Side of the Moon" und "The Wall" spielte, erzielte bei der Versteigerung des Auktionshauses Christie's im März 14,55 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 12,4 Millionen Euro). Damit ist die "Black Strat" die bislang teuerste Gitarre, die je bei einer Auktion verkauft wurde.

Kuriose Versteigerungen der letzten Jahre:

T-Rex-Skelett "Gus" Es hat stolze 67 Millionen Jahre auf dem Buckel und gilt als eines der größten, vollständigen Dino-Skelette dieser Art. Bei Sotheby's soll "Gus" für 26 Millionen Euro versteigert werden. Quelle: dpa

Gemalte Kunst von Leonardo Da Vinci und Frida Kahlo

Rockstar-Erinnerungen hin oder her, am tiefsten in die Tasche greifen bei Auktionen die Interessenten meistens für gemalte Kunst. So wurde das Gemälde "Salvator Mundi" von Leonardo da Vinci 2017 für sagenhafte 450 Millionen Dollar (knapp 394 Millionen Euro) versteigert. Es gilt seither als das teuerste Kunstwerk der Welt.

Ein Gemälde der mexikanischen Malerin Frida Kahlo wurde in New York für knapp 55 Millionen US-Dollar versteigert. Es ist das teuerste je verkaufte Bild einer Frau. 21.11.2025 | 0:23 min

Einen Bruchteil der Summe und dennoch einen Rekordpreis brachte das Bild "El sueño (La cama)" der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo ein. 2025 wechselte es für 54,7 Millionen US-Dollar (rund 47,4 Millionen Euro) den Besitzer - als bis dato teuerstes Gemälde einer Frau.

Die kuriosesten Objekte bei Auktionen: Klos und Kometen

In der Welt der Auktionen ist nichts unmöglich, da werden Klos genauso versteigert wie Kometen: So wurde vor einem Jahr ein 25 Kilogramm schwerer Marsmeteorit für 5,3 Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro) an eine Privatperson versteigert.

Die Aktion ist allerdings umstritten, ihre Rechtmäßigkeit wurde angezweifelt. Denn laut dem US-Paläontologen Paul Soreno sei ein Meteorit "Naturerbe", in vielerlei Hinsicht sogar "Welterbe" und solle für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden, statt in den Besitz eines Privateigentümers zu verschwinden.

In New York wurde vor einem Jahr der größte bekannte Marsmeteorit versteigert. Experten hatten mit Geboten zwischen zwei und vier Millionen Dollar für den 25 Kilogramm schweren Gesteinsbrocken gerechnet - verkauft wurde er schließlich für 5,3 Millionen Dollar. 16.07.2025 | 0:14 min

Nicht angezweifelt wurde dagegen der Verkauf einer goldenen Toilette: "America" - ein voll funktionsfähiges Klo aus 18-karätigem Gold, angefertigt vom Künstler Maurizio Cattelan, war dem Käufer 12,1 Millionen Dollar (10,58 Millionen Euro) wert.

Besonders kurios ist die Versteigerung eines Nierensteins. Und zwar der des Schauspielers William Shatner, dem Captain Kirk aus der "Raumschiff Enterprise"-Reihe. Ein Online-Casino hatte den Stein im Jahr 2006 für 25.000 Dollar (21.870 Euro) ergattert. Der Erlös kam einem Verein zugute, der Häuser für Bedürftige baut. Shatner, der den Preis in die Höhe getrieben hatte, zeigte sich erfreut: So sei es möglich, mit seinem Stein zumindest ein halbes Haus bauen zu können.

Mit Material von dpa, AFP und AP