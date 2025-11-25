Superman-Heft von 1939 erzielt bei Auktion Millionen

Erst vergessen, jetzt Millionen wert: Ein Superman-Heft von 1939 wurde in New York für mehrere Millionen Dollar versteigert. Die Finder, ein Brüdertrio, dürfte das freuen.

Drei Brüder aus Texas haben einen original verpackten Superman-Comic aus dem Jahr 1939 entdeckt. Die Erstausgabe wurde für 9,12 Millionen Dollar versteigert. 25.11.2025 | 0:23 min

Ein Superman-Heft von 1939 hat alle Rekorde gebrochen. Auf einer Auktion in New York wurde das erste Heft der eigenen Superman-Reihe für einen Preis von 9,12 Millionen Dollar (7,98 Millionen Euro) einschließlich Gebühren versteigert. Das teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit.

Das erste Superman-Heft. Quelle: AP

Damit sei es das teuerste Comicbuch, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde, berichtete die "New York Times".

Neun Millionen für Superman-Heft: Brüder entdecken Sammlung

Das Heft lag nach einem Bericht der Zeitung jahrzehntelang vergessen in einer Kiste auf einem Dachboden. Drei Brüder aus Kalifornien hatten demnach nach dem Tod ihrer Mutter deren Besitztümer gesichtet und entdeckten dabei das Heft. Nach Angaben der Zeitung wussten sie, dass ihre Mutter eine Comic-Sammlung besaß, hatten die Hefte aber nicht gesehen.

Supermen gab es schon viele. Aktuell verkörpert US-Schauspieler David Corenswet den Comic-Helden. 08.07.2025 | 0:40 min

Superman debütierte 1938 in einer Anthologie-Reihe von Action Comics. Er wurde schnell so populär, dass er 1939 seine eigene Serie bekam. Die nun versteigerte Erstausgabe mit dem Helden vom Planeten Krypton war nach Angaben des Auktionshauses in einem sehr guten Zustand.