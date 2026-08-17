Nach Wochen der Trockenheit kommt endlich Regen. Doch reichen ein paar nasse Tage aus, um die angespannte Lage in Wäldern, Flüssen und Böden zu entschärfen?

Was der Regen trockenen Böden jetzt wirklich bringt

Der Waldbrand im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien ist bisher nicht weiter auf die deutsche Grenze vorgerückt. Die Lage ist statisch, doch noch gibt es keine Entwarnung. 17.08.2026 | 2:25 min

Nach langer Trockenheit regnet es in Deutschland wieder. Auf ausgedörrten Feldern und in Wäldern ist das eine willkommene Abkühlung.

Doch beendet das nasse Wetter auch Wasserknappheit und Niedrigwasser? Das hängt davon ab, wo das Wasser gebraucht wird: an der Bodenoberfläche, in Flüssen oder tief im Erdreich.

ZDF-Reporter Lothar Becker berichtet darüber, wie sich die Brände entwickeln. 17.08.2026 | 1:14 min

Waldbrandgefahr sinkt zunächst

Im Wald wirkt der Regen schnell. Feuchtes Laub, Gras und Holz entzünden sich schwerer, auch die Löscharbeiten der Waldbrände werden leichter, sagt Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) gegenüber ZDFheute.

Der Regen entspannt die Waldbrandlage zunächst und erleichtert auch die Brandbekämpfung. „ Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors

Entscheidend sei laut Marx vor allem die Oberfläche: "Wenn die oberen etwa fünf Zentimeter des Waldbodens nass sind, ist das eine gute Ausgangslage."

Dr. Andreas Marx Quelle: Sebastian Wiedling UFZ ... ist Leiter des Deutschen Dürremonitors und des Mitteldeutschen Klimabüros am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig. Der Klimaforscher befasst sich vor allem mit den Fragen der Anpassung an die Folgen der Erderwärmung. Wie der Dürremonitor entsteht Der Dürremonitor wird nach Angaben des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) jede Nacht aktualisiert. Basis sind Daten von ungefähr 2.500 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zunächst wird daraus die aktuelle Bodenfeuchte bis etwa 1,8 Meter Tiefe berechnet und anschließend mit Werten aus der Vergangenheit verglichen. Um Schwankungen auszugleichen, geben die Forscherinnen und Forscher die Dürredaten in einem 14-Tage-Durchschnitt an.

Dauerhafte Entwarnung bedeute das Marx zufolge nicht. Trockne die oberste Schicht nach dem Regen wieder aus, könne auch die Waldbrandgefahr erneut steigen.

Fast ein Drittel Deutschlands ist mit Wald bedeckt. Die grünen Lungen sind in Gefahr. Immer verheerendere Brände bedrohen Forste. 03.07.2025 | 29:45 min

Flüsse profitieren vom Regen nur vorübergehend

Alle deutschen Einzugsgebiete von Flüssen sind von Niedrigwasser betroffen, meldet die Bundesanstalt für Gewässerkunde in ihrem jüngsten Bericht.

Regenwasser gelangt vergleichsweise schnell in Bäche und Flüsse und kann die Pegelstände zunächst anheben. Das Niedrigwasser löst sich dadurch aber nicht dauerhaft auf.

"Die Flüsse profitieren von dem Regen, aber nur vorübergehend", erklärt Marx im ZDFheute-Interview. "Wenn es wieder aufhört zu regnen, kommt kein neues Oberflächenwasser mehr nach." Denn der Regen versickert an den Flussrändern durch den niedrigen Grundwasserspiegel sehr schnell oder verdunstet bei erneuter Hitze wieder.

Bundesweit sinken die Grundwasserstände, vielerorts wurde der Trinkwasser-Notstand ausgerufen. Bei unnötigem Verbrauch drohen Strafzahlungen. Fernwasserleitungen könnten helfen. 16.08.2026 | 3:06 min

Grundwasserspiegel beeinflusst Pegelstände der Flüsse

Normalerweise werden Flüsse auch durch Grundwasser gespeist. Doch dieser Nachschub sei laut dem Klimaforscher aktuell zu gering.

"Derzeit ist das Grundwasser wegen des geringen Niederschlages der letzten neun Monate vielerorts zu niedrig, um dem Niedrigwasser dauerhaft entgegenzuwirken", erklärt Marx. Deshalb könne sich schon nach einigen Tagen erneut eine Niedrigwassersituation einstellen.

Dürre in Deutschland - Zustand des Gesamtbodens der letzten 14 Tage ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Regen: Oberboden wird feucht, doch tiefe Schichten bleiben trocken

Am stärksten helfe der Regen Pflanzen mit Wurzeln im Oberboden.

Für die Landwirtschaft ist der Regen eine gute Nachricht. Vor allem Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais können jetzt von dem Wasser profitieren. „ Andreas Marx, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Der Deutsche Dürremonitor betrachtet neben den oberen 25 Zentimetern auch den Gesamtboden bis in knapp zwei Meter Tiefe. Dort kommt von einzelnen Regenfällen nur wenig an.

Wie Dürre entsteht, wie sie sich in den verschiedenen Bodenschichten auswirkt und welche Folgen das hat - eine Übersicht. 14.08.2023 | 1:18 min

"Die Dürre in den tieferen Bodenschichten löst ein solches einzelnes Regenereignis nicht auf", so Marx. Dafür brauche es mehrere Monate Niederschlag.

Um die Dürre auch im Gesamtboden aufzulösen, brauchen wir ungefähr sechs Monate normale Niederschlagsmengen. „ Andreas Marx, Deutscher Dürremonitor

Grundwasser braucht einen nassen Winter

Noch länger dauert es, bis Regen das Grundwasser erreicht. Im Sommer nehmen Pflanzen einen großen Teil des Wassers auf, zusätzlich verdunstet viel. "Für das Grundwasser ist entscheidend, was im Winterhalbjahr passiert", erklärt Marx.

Deutschland, ein wasserreiches Land? Die Grundwasserstände zeigen bedenkliche Trends. Die Aufbereitung des Trinkwassers wird teurer, aber die Entnahme für Industrie und Co. bleibt meist günstig. 22.03.2026 | 30:19 min

Üblicherweise steigen die Grundwasserstände zwischen November und April, wenn die Vegetation ruht und weniger Wasser verdunstet.

Der Regen dieser Woche ist damit keineswegs wirkungslos: Er senkt kurzfristig die Waldbrandgefahr, hebt vorübergehend die Pegelstände und versorgt Pflanzen. Die langfristige Dürre beendet er aber nicht.

Wasserverbrauch in Deutschland : Kritik an "Null-Tarif-Mentalität der großen Schlucker" Mit der Trockenheit kann Wasser regional und zeitweise knapper werden. Journalist Uwe Ritzer fordert ein modernes Wassermanagement - an dem auch große Firmen beteiligt sind. mit Video 7:06 Interview

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