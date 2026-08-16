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Panorama

Hitze geht, Regen kommt: So wird das Wetter in der neuen Woche

Comeback für den Regenschirm:Wetter zum Wochenstart: Die Hitze geht, der Regen kommt

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Schluss mit Hitze: Der DWD erwartet zum Wochenstart Regen und Unwetter, besonders im Süden und Südosten. Bis Donnerstag fallen verbreitet 30 Liter Regen, im Süden teils mehr.

Ein Mann geht mit einem Regenschirm vor aufziehenden dunklen Wolken spazieren. (Archiv)

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung

15.08.2026 | 1:21 min

Nach dem Wetterumschwung startet die neue Woche mit Wolken, Schauern und Gewittern. Am Montag werden insbesondere im Süden und Südosten kräftige Schauer und Gewitter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Laufe des Tages ziehen diese allmählich in die Alpen oder nach Tschechien und Polen ab.

"Die Hitze ist dann auch dort Geschichte", sagt DWD-Meteorologe Marcel Schmid. Im Norden und Osten seien ebenfalls Schauer möglich, im Westen, Südwesten und Teilen der Mitte sorge hingegen ein schwacher Hochdruckeinfluss für einen trockenen Sonne-Wolken-Mix. Die Höchstwerte erreichen demnach 20 bis 26 Grad.

In den Folgetagen findet der oftmals schon eingestaubte Regenschirm endlich wieder seine Daseinsberechtigung.

Marcel Schmid, Meteorologe

Auch am Dienstag teils Regen und Gewitter

Auch am Dienstag werde in der Südwesthälfte gebietsweise schauerartig verstärkter Regen erwartet, im Tagesverlauf seien vereinzelt Gewitter möglich. In der Nordosthälfte und vom Breisgau bis zum Hochrhein zeige sich zeitweise die Sonne und es bleibe meist trocken.

Im äußersten Südwesten klettere das Thermometer auf bis zu 28 Grad, sonst liege die Höchsttemperatur zwischen 19 und 25 Grad.

Auch am Mittwoch werde bei ähnlichen Temperaturen vor allem quer über der Mitte und im Nordosten schauerartiger Regen erwartet. Bis Donnerstagabend werden insgesamt flächendeckend 10 bis 30 Liter je Quadratmeter Niederschlag erwartet, so Schmid. Im äußersten Süden seien 30 bis 50 Liter möglich, lokal sogar über 80 Liter je Quadratmeter.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in den heute-Nachrichten am 15.08.2026 ab 19 Uhr.

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