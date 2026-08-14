Eifel: Ortsteil mit 1.800 Einwohnern wegen Waldbrand evakuiert

Waldbrand bei Hürtgenwald:Ortsteil in der Eifel mit 1.800 Einwohnern evakuiert
Im Kreis Düren wütet ein heftiger Waldbrand. Zahlreiche Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Behörden warnen vor "extremer Gefahr."
Wegen eines Waldbrandes in der Gemeinde Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen wurde ein Ortsteil evakuiert.
Alle Bewohner des Ortsteils Gey hätten mittlerweile ihre Häuser und Wohnungen verlassen, teilte eine Sprecherin des Kreises Düren mit. In Gey leben rund 1.800 Menschen. Die Warn-App Nina zeigt die höchste Warnstufe "Extreme Gefahr" an.
Nach Angaben der Gemeinde breite sich das Feuer weiter aus. Die Flammen seien nur noch weniger als 300 Meter von dem Ortsteil entfernt, sagte Bürgermeister Stephan Cranen (parteilos). Der Kreis Düren hat einen Krisenstab eingerichtet.
Hinweise für Betroffene
Wie der WDR berichtet, war auch ein Pflegeheim von der Evakuierung betroffen. Rettungskräfte würden den Bewohnern helfen.
Betroffene sollten nur die nötigsten privaten Gegenstände sowie Ausweisdokumente und Medikamente mitnehmen, hieß es von offizieller Stelle. Bewohner sollen gegebenenfalls Mund und Nase etwa mit einem Stofftuch, Kleidung oder einer Maske bedecken. Eine Anlaufstelle werde laut Gemeinde in der Grundschule Straß eingerichtet.
"Wir haben hier knapp 300 Hektar, die gebrannt haben und wo Glutnester sind", erklärte Ralf Nolten, Landrat im Kreis Düren, dazu dem WDR.
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25 Hektar seit Donnerstag in Flammen
Mindestens ein Hubschrauber soll die Feuerwehr beim Löschen des Waldbrandes nahe Hürtgenwald unterstützen. Die Hilfe sei angefordert, sagte die Sprecherin des Kreises Düren. Feuerwehrleute versuchen zu verhindern, dass die Flammen den Ort erreichen. In der Nacht hatte eine Polizeisprecherin noch berichtet, dass die Flammen gut 500 Meter von dem Ort entfernt seien.
Insgesamt stehen seit Donnerstagnachmittag rund 25 Hektar Wald bei der Gemeinde Hürtgenwald in Flammen. Das entspricht einer Fläche von etwa 35 Fußballfeldern. Die Gemeinde spricht von einer "Großschadenslage". Hürtgenwald liegt im Westen Nordrhein-Westfalens nahe der belgischen Grenze. In der gesamten Gemeinde leben knapp 9.000 Menschen.
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