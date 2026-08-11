Große Flächenbrände wie zuletzt in Frankreich oder Griechenland gibt es bei uns derzeit nicht. Doch mit Hitze und Dürre wächst die Brandgefahr. Wie sind wir aufgestellt?

Rhein, Elbe und andere Gewässer verzeichnen historisch niedrige Pegelstände, gleichzeitig herrscht durch die Trockenheit Waldbrandgefahr. Wie gut kommt Deutschland mit diesem Extremwetter klar? 08.08.2026 | 6:42 min

Der sandige Boden auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog in Brandenburg ist staubig und ausgetrocknet. Die Kiefern, die hier zusammenstehen, sind besonders anfällig für Feuer. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt für die Region bei Stufe vier, ist also hoch. Vor allem in Mittel- und Süddeutschland ist die Gefahr hoch bis sehr hoch.

Wirft jemand eine glühende Zigarette auf das Gelände, steht der Wald schnell lichterloh in Flammen. Für die Wildnis-Stiftung, der das Areal gehört, ein Problem. Ranger Vincent Viereck betreut das Gelände und sagt:

Die Brände sind zu 99 Prozent menschengemacht. „ Vincent Viereck, Ranger Stiftung Wildnis

Neben weggeworfenen Zigaretten seien Katalysatoren von Autos und Motorräder mögliche Gefahrenquellen.

Waldbrände wüten wieder in ganz Europa, die Feuerwehr bekämpft sie bis zur Erschöpfung. Doch gibt es auch Möglichkeiten, sie im Vorhinein zu verhindern? Ein Start-Up aus München hat Ideen. 05.08.2026 | 1:48 min

EU-Fördergelder für Brandschutz in Jüterbog

Schon vier Mal hat es auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog in diesem Jahr gebrannt. Mit EU-Fördergeldern wurden 20 Meter breite Brandschneisen aus Sand errichtet. "Das Feuer läuft hier an diesen Sand heran. Dadurch, dass keine Vegetation mehr vorhanden ist, kommt es zum Stoppen", sagt der Ranger.

Das System Firewatch hilft dabei, Feuer früh zu erkennen.

Wir haben Kameras in ganz Brandenburg aufgestellt, die die Waldflächen abscannen. „ Vincent Viereck, Ranger Stiftung Wildnis

Ab Gefahrenstufe drei sei die Waldbrandzentrale in Wünsdorf dauerhaft besetzt. Zusätzlich arbeitet die Stiftung Wildnis mit einer Satellitentechnikfirma zusammen. Wenn einer der 20 Satelliten ein Feuer erkennt, schickt das System ein Warnsignal.

Wie ist Deutschland für immer mehr Waldbrände aufgestellt? Wir besuchen Feuerwehrleute bei der Ausbildung, begleiten das modernste Feuerwehrauto Europas und zeigen, wie Brandschutz aussieht. 07.08.2026 | 9:41 min

Laubwälder vertragen mehr Hitze

Waldbrandschutz kann auch anders aussehen: Der Karlsruher Hardtwald besteht zu einem großen Teil aus Kiefern, die aber die Hitze nicht gut vertragen. Deshalb pflanzt das Forstamt Eichen und Linden, denn Laubbäume sind hitzebeständiger und brennen weniger schnell.

Die freiwillige Luftrettungsstaffel Bayern fliegt mit ehrenamtlichen Luftbeobachtern über das Land: "Entstehungsbrände sollen durch uns entdeckt werden und im Keim gelöscht werden, damit sie sich nicht ausbreiten", sagt Luftbeobachter Jörg Kosanke. Er ist alarmiert, denn die Zahl der Einsätze ist stark gestiegen. Außerdem sei man früher im "Juni, Juli, August geflogen", sagt er.

Die letzten Jahre sind wir schon ab März, April geflogen, weil es auch da schon sehr dürre Perioden gab. „ Jörg Kosanke, Luftrettungsstaffel Bayern

Monatelange Trockenheit belastet Böden, Ernten und Wälder. Wie ernst ist die Lage? ZDF-Umweltredakteur Mark Hugo ordnet die Folgen ein und erklärt, was jetzt hilft und künftig nötig ist. 03.08.2026 | 6:32 min

Moderne Feuerwehrautos: Hilfe auch im Ausland

Der deutsche Feuerwehrverband hat ein hochmodernes Feuerlöschfahrzeug entwickelt, das speziell für Waldbrände konzipiert ist. Rund 3.000 Liter Wasser transportiert das Fahrzeug, es kann durch sämtliches Gelände fahren und sich selbst mithilfe von Wasserdüsen vor großer Hitze schützen.

Der Einsatz dieser Fahrzeuge ist derzeit vor allem für das Ausland vorgesehen, bei uns wird es kaum benötigt. Mit der französischen Feuerwehr arbeitet die Feuerwehr in Baden-Württemberg eng zusammen, auch mit der kroatischen sei man im Erfahrungsaustausch, sagt Feuerwehrkommandant Stefan Hermann aus Reutlingen.

Heidi Oschmiansky (Deutsches Rotes Kreuz) zur Hitzewelle 11.08.2026 | 5:26 min

Finanzierung für Brandschutz gesichert?

Einen Flächenbrand, wie in Südfrankreich im Juli, müssen wir aktuell in Deutschland kaum befürchten, sagen die Experten der Stiftung Wildnis in Brandenburg und das Forstamt Karlsruhe. Unsere Wälder bestünden selten aus Monokulturen und sind durch Forstwege zugänglich. Auch die Zahl der freiwilligen und Berufsfeuerwehrleute ist mit rund 1,5 Millionen stabil.

Sorgen macht den Experten aber der Klimawandel. Durch ihn gibt es häufiger Hitzeperioden und die Waldbrandgefahr steigt. Gleichzeitig müssen Länder und Kommunen, die für Brand- und Katastrophenschutz zuständig sind, sparen. Die Stiftung Wildnis hofft, "dass EU und auch das Land die Förderung fortsetzen, sonst stehen die Waldbrandschutzsysteme vor einer schwierigen Zukunft".

Deutschland-Karte : So hoch ist die Waldbrandgefahr aktuell Hitze, Trockenheit, menschliches Fehlverhalten: Die Waldbrandgefahr steigt. Wie hoch ist das Risiko aktuell, welche Regionen sind besonders gefährdet? Und was kann man tun? von Christine Elsner und Birgit Hermes mit Video 0:27 Grafiken

Victoria Kunzmann berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Baden-Württemberg.