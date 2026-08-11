Wachsende Gefahr:Wie gut ist Deutschland für Waldbrände gerüstet?
von Victoria Kunzmann
Große Flächenbrände wie zuletzt in Frankreich oder Griechenland gibt es bei uns derzeit nicht. Doch mit Hitze und Dürre wächst die Brandgefahr. Wie sind wir aufgestellt?
Der sandige Boden auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog in Brandenburg ist staubig und ausgetrocknet. Die Kiefern, die hier zusammenstehen, sind besonders anfällig für Feuer. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt für die Region bei Stufe vier, ist also hoch. Vor allem in Mittel- und Süddeutschland ist die Gefahr hoch bis sehr hoch.
Wirft jemand eine glühende Zigarette auf das Gelände, steht der Wald schnell lichterloh in Flammen. Für die Wildnis-Stiftung, der das Areal gehört, ein Problem. Ranger Vincent Viereck betreut das Gelände und sagt:
Neben weggeworfenen Zigaretten seien Katalysatoren von Autos und Motorräder mögliche Gefahrenquellen.
EU-Fördergelder für Brandschutz in Jüterbog
Schon vier Mal hat es auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog in diesem Jahr gebrannt. Mit EU-Fördergeldern wurden 20 Meter breite Brandschneisen aus Sand errichtet. "Das Feuer läuft hier an diesen Sand heran. Dadurch, dass keine Vegetation mehr vorhanden ist, kommt es zum Stoppen", sagt der Ranger.
Das System Firewatch hilft dabei, Feuer früh zu erkennen.
Ab Gefahrenstufe drei sei die Waldbrandzentrale in Wünsdorf dauerhaft besetzt. Zusätzlich arbeitet die Stiftung Wildnis mit einer Satellitentechnikfirma zusammen. Wenn einer der 20 Satelliten ein Feuer erkennt, schickt das System ein Warnsignal.
Laubwälder vertragen mehr Hitze
Waldbrandschutz kann auch anders aussehen: Der Karlsruher Hardtwald besteht zu einem großen Teil aus Kiefern, die aber die Hitze nicht gut vertragen. Deshalb pflanzt das Forstamt Eichen und Linden, denn Laubbäume sind hitzebeständiger und brennen weniger schnell.
Die freiwillige Luftrettungsstaffel Bayern fliegt mit ehrenamtlichen Luftbeobachtern über das Land: "Entstehungsbrände sollen durch uns entdeckt werden und im Keim gelöscht werden, damit sie sich nicht ausbreiten", sagt Luftbeobachter Jörg Kosanke. Er ist alarmiert, denn die Zahl der Einsätze ist stark gestiegen. Außerdem sei man früher im "Juni, Juli, August geflogen", sagt er.
Moderne Feuerwehrautos: Hilfe auch im Ausland
Der deutsche Feuerwehrverband hat ein hochmodernes Feuerlöschfahrzeug entwickelt, das speziell für Waldbrände konzipiert ist. Rund 3.000 Liter Wasser transportiert das Fahrzeug, es kann durch sämtliches Gelände fahren und sich selbst mithilfe von Wasserdüsen vor großer Hitze schützen.
Der Einsatz dieser Fahrzeuge ist derzeit vor allem für das Ausland vorgesehen, bei uns wird es kaum benötigt. Mit der französischen Feuerwehr arbeitet die Feuerwehr in Baden-Württemberg eng zusammen, auch mit der kroatischen sei man im Erfahrungsaustausch, sagt Feuerwehrkommandant Stefan Hermann aus Reutlingen.
Finanzierung für Brandschutz gesichert?
Einen Flächenbrand, wie in Südfrankreich im Juli, müssen wir aktuell in Deutschland kaum befürchten, sagen die Experten der Stiftung Wildnis in Brandenburg und das Forstamt Karlsruhe. Unsere Wälder bestünden selten aus Monokulturen und sind durch Forstwege zugänglich. Auch die Zahl der freiwilligen und Berufsfeuerwehrleute ist mit rund 1,5 Millionen stabil.
Sorgen macht den Experten aber der Klimawandel. Durch ihn gibt es häufiger Hitzeperioden und die Waldbrandgefahr steigt. Gleichzeitig müssen Länder und Kommunen, die für Brand- und Katastrophenschutz zuständig sind, sparen. Die Stiftung Wildnis hofft, "dass EU und auch das Land die Förderung fortsetzen, sonst stehen die Waldbrandschutzsysteme vor einer schwierigen Zukunft".
Victoria Kunzmann berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Baden-Württemberg.
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