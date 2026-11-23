Das Wetter | Sonne, Regen oder Schnee? Die ZDF-Meteorologen wissen, wie das Wetter wird – und sagen es gerne weiter. Die Vorhersage für die kommenden Tage für Ihren Wohnort, deutschland- und europaweit.

Berlin 1°C Wolkig 4 h 0 / 2 100 % 22 km/h WNW

17:00 1 ° 18:00 1 ° 19:00 1 ° 20:00 1 ° 21:00 1 ° 22:00 1 ° 23:00 1 ° 00:00 1 ° 01:00 1 ° 02:00 1 ° 03:00 1 ° 04:00 0 ° 05:00 1 ° 06:00 1 ° 07:00 1 ° 08:00 1 ° 09:00 1 ° 10:00 1 ° 11:00 2 ° 12:00 2 ° 13:00 2 ° 14:00 2 ° 15:00 1 ° 16:00 1 °

Aussichten Morgen 1°/ 3° 15km/h WNW 75 % Mittwoch -2°/ 1° 13km/h ONO 20 % Donnerstag -3°/ 1° 17km/h ONO 50 %

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