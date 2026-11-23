Menü
Merkliste
Suche
Schließen
Suche
ZDFheute
Inside Deutsche Bank
Iran
Ukraine
Politik
Übersicht
Deutschland
Schwarz-rote Koalition
Ausland
Nahost-Konflikt
USA
Wirtschaft
Übersicht
Unternehmen
Panorama
Übersicht
Kriminalität
Prominente
Sport
Übersicht
Bundesliga
Champions League
Wintersport
Ratgeber
Übersicht
Gesundheit
Garten & Balkon
Wissen
Schlagzeilen
Newsletter
Themen
Wetter
Lotto
Korrekturen & mehr
Merkliste
Video
Einstellungen
Wechseln zu: ZDF
ZDFheute
Inside Deutsche Bank
Iran
Ukraine
Politik
Wirtschaft
Panorama
Sport
Ratgeber
Wissen
Schlagzeilen
Newsletter
Themen
Wetter
Lotto
Korrekturen & mehr
Wetter
Wetterbericht und Wettervorhersagen
Das Wetter
|
Sonne, Regen oder Schnee? Die ZDF-Meteorologen wissen, wie das Wetter wird – und sagen es gerne weiter. Die Vorhersage für die kommenden Tage für Ihren Wohnort, deutschland- und europaweit.
Berlin
1°C
Wolkig
4h
0 / 2
100%
22 km/h WNW
17:00
1°
18:00
1°
19:00
1°
20:00
1°
21:00
1°
22:00
1°
23:00
1°
00:00
1°
01:00
1°
02:00
1°
03:00
1°
04:00
0°
05:00
1°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
1°
09:00
1°
10:00
1°
11:00
2°
12:00
2°
13:00
2°
14:00
2°
15:00
1°
16:00
1°
Aussichten
Morgen
1°/ 3°
15km/h WNW
75%
Mittwoch
-2°/ 1°
13km/h ONO
20%
Donnerstag
-3°/ 1°
17km/h ONO
50%
Für mit * markierte Orte gibt es keine Messwerte. In diesen Fällen werden die Daten berechnet.
Regenradar
Deutschland
Nord
Ost
Süd
West
Deutschland
Wetter
Temperatur
Wind
Biowetter
Sonnenscheindauer
Pollen
UV
Ozon
Waldbrand
Wettervorhersage
So wird das Wetter
Aktuelle Wetterwarnungen
Wetterwarnungen
Wetter-Nachrichten
Örtlich so viel Regen wie in einem Monat
:
Dauerregen und Orkanböen: Wetterwarnungen für den Südwesten
mit Video
1:14
Glätte in Teilen Deutschlands
:
Wetterdienst warnt vor Rutschgefahr und Nebel
mit Video
3:48
Grafiken
Temperatur und Regen in der Wetterbilanz
:
Zu warm, zu kalt - alles normal? So ist das Wetter bei Ihnen
von Moritz Zajonz
mit Video
1:14
Umgestürzte Bäume und Überschwemmungen
:
Sturmtief "Manja" richtet Schäden im Norden an
mit Video
0:22
Unwettergefahr am Wochenende
:
Sturm "Luise" hinterlässt Schäden - "Manja" zieht heran
mit Video
0:21
Heftiger Regen und Erdrutsche
:
Mexiko: Tote und Vermisste wegen Hurrikan "Polo"
mit Video
0:23
Sonnige Tage bis Oktober erwartet
:
Bis zu 31 Grad: Sommerliche Temperaturen zum Wochenstart
mit Video
1:14
Flugausfälle und Überschwemmungen
:
Sturm trifft US-Ostküste: Zehntausende Haushalte ohne Strom
mit Video
0:35
Klimawandel
COP31 in Antalya
:
Klimagipfel gescheitert - dennoch gibt es Ergebnisse
mit Video
2:44
Interview
Kritik an COP31
:
Klimaforscher: "Jedes Zehntelgrad zählt"
mit Video
43:38
Mirko Drotschmann erklärt
:
Kriegen wir die Klima-Kurve?
Video
11:50
Grafiken
ZDFheute-KlimaRadar
:
Daten zum Klimawandel im Überblick
von Moritz Zajonz
Grafiken
Internationaler Vergleich
:
Klimaschutz-Index: Deutschland fällt auf Platz 25
von Luisa Billmayer
mit Video
0:42
"Global Carbon Project"
:
Weltweite CO2-Emissionen steigen
mit Video
0:19
EU-Klimawandeldienst
:
Copernicus: 2026 wird 1,5-Grad-Marke wohl überschreiten
mit Video
1:52
Zu wenig Schnee und zu viel Hitze
:
Gletscherrückgang auf "ganz anderem Level"
von Laura Ozdoba und Lovis Bartetzko
mit Video
1:41
Wetter-Wissen
Nachrichten | heute journal
:
Wenn Plusgrade täuschen
Video
0:37
Grafiken
Klimakonferenz COP31
:
1,5-Grad-Ziel wird verfehlt: Wie sich das Wetter verändert
Video
1:52
Nachrichten | heute journal
:
Nebelzeit
Video
0:34
Nachrichten | heute journal
:
Permafrost taut
Video
0:33
Nachrichten | heute journal
:
Warme Meere, stürmischer Herbst?
Video
1:10
Nachrichten | heute journal
:
Klimaanpassung zu Hause
Video
0:44
Nachrichten | heute journal
:
Was ist ein Zombiefeuer?
Video
0:54
Nachrichten | heute journal
:
Was ist ein Pyrocumulonimbus?
Video
0:51
Nachrichten | heute journal
:
Wenn Regen nicht hilft
Video
0:49
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Wie entsteht Nachthitze?
Video
1:02
Nachrichten | heute journal
:
Unter der Hitzeglocke
Video
0:36
Nachrichten | ZDFheute Xpress
:
Extreme Klimawechsel bei der WM
Video
1:32
Nachrichten | heute journal
:
Klimaphänomen El Niño in 3D
Video
1:06
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Wenn das Wetter "feststeckt"
Video
0:54
Nachrichten | heute journal
:
Schädliche UV-Strahlen
Video
0:44
Nachrichten | heute journal
:
Pollenzeit
Video
0:50
Nachrichten | heute journal
:
Daten sammeln für die Wettervorhersage
Video
0:47
Nachrichten | heute journal
:
Niedrige Ostsee
Video
0:43
Nachrichten | heute journal
:
Lawinengefahr
Video
0:40
Nachrichten | heute journal
:
Mythos Mittagshitze
Video
0:43
Nachrichten | heute journal
:
Warum Gletscher so wichtig sind
Video
0:33
Nachrichten | heute journal
:
2025 war drittwärmstes Jahr
Video
1:01
Nachrichten | heute journal
:
Wie sagt KI das Wetter voraus?
Video
0:46
Nachrichten | heute journal
:
Wie wird das Klima berechnet?
Video
0:49
Nachrichten | heute journal
:
So erwärmen Treibhausgase die Erde
Video
0:59
Nachrichten | heute journal
:
Blitzgefahr
Video
0:52
moma-Wetterfoto der Woche
moma-Foto der Woche
Doku: Heiter bis sonnig - Wo unser Sommer gemacht wird
Heiter bis sonnig - Wo unser Sommer gemacht wird
momaWettertour Island: Der Film
momaWettertour Island: Der Film