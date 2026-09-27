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Bis zu 31 Grad: Sommerliche Temperaturen zum Wochenstart

Sonnige Tage bis Oktober erwartet:Bis zu 31 Grad: Sommerliche Temperaturen zum Wochenstart

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Viel Sonnenschein und hohe Temperaturen in der neuen Woche: Ende September kommt der Sommer zurück. In den letzten Septembertagen werden bis zu 31 Grad erwartet.

Baden-Württemberg, Ertingen: Eine Frau badet im Schwarzachtalsee

So wird das Wetter in den kommenden Tagen: Die Vorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung.

27.09.2026 | 0:14 min

Auf den letzten Metern bringt der September noch einmal den Sommer zurück: Die kommenden Tage bringen Höchstwerte von mancherorts bis zu 31 Grad nach Deutschland.

Insgesamt soll es im Süden freundlicher werden als im Norden, wo zeitweise dichtere Wolken erwartet werden, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt. Auch dort soll es tagsüber aber angenehm warm werden.

September endet mit spätsommerlichen Temperaturen

Die neue Woche bringt sommerliche Temperaturen. Insbesondere nach Süden hin gibt es am Montag häufig Sonnenschein und bis zu 31 Grad im Südwesten. Meist wird es maximal 23 bis 29 Grad warm. Im Norden und Nordwesten sind allerdings stellenweise Schauer möglich.

Dort kann es auch am Dienstag anfangs etwas nass werden. Insgesamt steht aber ein trockener und heiterer bis sonniger Tag an, an dem es wieder spätsommerlich warm wird.

Das zum Teil ausgetrocknete Flussbett des Rheins bei Köln.

Der Sommer 2026 hat die Folgen der Klimakrise vor allem durch hohe Temperaturen gezeigt. Es war der zweitwärmste Sommer, der in Deutschland jemals gemessen wurde.

31.08.2026 | 1:23 min

Schauer ab Oktober wieder wahrscheinlicher

Der Altweibersommer hält voraussichtlich bis zur Wochenmitte an. "Vor allem in den Niederungen im Südwesten sind mehrere Tage mit Höchstwerten um 30 Grad zu erwarten", so DWD-Meteorologe Nico Bauer.

Erst in der zweiten Wochenhälfte nehme die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter von Westen her allmählich zu.

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Quelle: dpa
Über das Wetter berichtet das ZDF regelmäßig, etwa in der heute-Sendung am 27.09.2026 ab 19 Uhr.
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