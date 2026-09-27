Beim Luftwaffenstützpunkt Fairford sind fünf Männer festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, einen Anschlag geplant zu haben. Die Basis wird auch vom US-Militär genutzt.

Nahe dem Luftwaffenstützpunkt Fairford in Großbritannien hat die Polizei nach einem Sprengstoffalarm fünf Männer festgenommen. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, die Lage sei unter Kontrolle. 27.09.2026 | 0:25 min

Nach der Festnahme von fünf Männern in der Nähe eines von den USA genutzten Luftwaffenstützpunkts Fairford in Großbritannien gehen die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Verdächtigen würden unter dem Verdacht festgehalten, einen Anschlag geplant zu haben, teilte die britische Anti-Terror-Polizei am Sonntag mit.

Zunächst hatte es geheißen, sie seien wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz festgenommen worden. Experten für die Entschärfung von Bomben würden derzeit "mehrere Fahrzeuge untersuchen", teilte die Polizei der südwestlichen Grafschaft Gloucestershire am Sonntag mit und sprach von einem ernsten Vorfall.

Sprengstoff-Vorfall bei Luftwaffenbasis: Anwohner evakuiert

Der stellvertretende Polizeichef Richard Ocone erklärte, die Polizei habe gegen 00:45 Uhr einen Anruf wegen dreier verdächtiger Fahrzeuge in der Nähe der RAF-Basis Fairford erhalten und die Insassen festgenommen.

Ermittlerin Vicki Evans sagte, 400 Meter rund um die verdächtigen Fahrzeuge herum sei eine Absperrung errichtet worden, während die Autos untersucht würden. Als Vorsichtsmaßnahme seien rund 85 Haushalte in der Nähe evakuiert worden. Sicherheitskräfte sagten, die Lage sei "unter Kontrolle".

Bewaffnete Polizisten bewachen einen Eingang des Luftwaffenstützpunkts Fairford im Südwesten Englands. Quelle: Justin Tallis / AFP

Britische Regierung dankt Einsatzkräften für rasches Handeln

Der britische Premierminister Andy Burnham werde über den Vorfall auf dem Laufenden gehalten, sagte ein Regierungssprecher. "Wir danken den Notdiensten, die schnell gehandelt haben, um mehrere Verdächtige festzunehmen und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung einzuleiten", fügte der Sprecher hinzu.

Weitere Angaben lehnte er unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen ab.

Verteidigungsminister Streeting: Lage unter Kontrolle

Verteidigungsminister Wes Streeting dankte auf der Plattform X den "Notfall- und Spezialistenteams" vor Ort.

Wir können sicher sein, dass man sich darum kümmert. „ Wes Streeting, britischer Verteidigungsminister

Mitteilung von Wes Streeting Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Medien berichteten über ein großes Aufgebot von Rettungsdiensten in dem Gebiet, darunter auch ein Team für besonders gefährliche Einsätze. "Einige Grundstücke im Gebiet Whelford werden derzeit evakuiert", teilte die Polizei mit. Dem Sender BBC zufolge wurden mehrere Bewohner des Dorfes Whelford in ein nahegelegenes Freizeitzentrum gebracht.

USA nutzen Basis in Fairford für Langstreckenbomber

Im März hatte der damalige britische Premierminister Keir Starmer die Genehmigung erteilt für "defensive" US-Aktionen gegen iranische Raketenstellungen von zwei britischen Militärbasen aus. Daraufhin verlegten die US-Streitkräfte Langstreckenbomber an die Basis in Fairford. Das Verteidigungsministerium in London hatte in dem Zusammenhang bestätigt, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische Verteidigungsoperationen" im Krieg gegen Iran nutzten.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten Großbritannien im Juli davor gewarnt, US-Bombern den Abflug von Fairford zu gestatten. Ein Sprecher der US-Luftwaffe erklärte, man werde sich nicht zu konkreten Schutzmaßnahmen äußern. Man sei jedoch wachsam und werde geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des US-Personals zu gewährleisten.

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Quelle: AFP, AP, Reuters, dpa