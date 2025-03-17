moma-Wetterfoto der Woche

Das ZDF-Morgenmagazin sucht das „Wetterfoto der Woche“.

Das Foto, das eine meteorologische Besonderheit zeigt, wird vom Wettermoderator Benjamin Stöwe als „Wetterfoto der Woche“ ausgewählt.

Der Aufruf zur Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch den Wettermoderator Benjamin Stöwe On Air innerhalb der Sendung ZDF-Morgenmagazin, die in jeder zweiten Kalenderwoche wochentäglich von 5:30 Uhr bis 9:00 Uhr ausgestrahlt wird.

Die Teilnahme erfolgt durch Senden des Fotos an die Emailadresse: MoMa-Wetter@zdf.de.

Die Rechte sind ausgeschlossen. ZDF-Mitarbeiter sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Teilnehmende Kinder benötigen das Einverständnis der Eltern. Eine Barauszahlung anstelle des Preises wird ausgeschlossen. Einsendeschluss ist jeweils donnerstags, 9:00 Uhr, der Sendewoche des ZDF-Morgenmagazins.

Die Gewinner werden per email kontaktiert, der Preis wird per Post dem Gewinner zugeschickt. Die Daten der Teilnehmer werden nicht weitergegeben.

Der Name des Gewinners wird bei der Bekanntgabe jeweils freitags in der Sendewoche des ZDF-Morgenmagazins im ZDF-Morgenmagazins genannt.