moma-Wetterfoto der Woche

Das ZDF-Morgenmagazin sucht das "Wetterfoto der Woche". Wettermoderator Benjamin Stöwe prämiert das schönste Foto der Woche mit zwei moma-Tassen.

Wildgänse über der Diepholzer Moorniederung in Niedersachsen
Tautropfen im Sonnenaufgang bei Hamm
Wolkenloch über Großmaischeid im Westerwald
Birgenblüte im Eispanzer als Frostschutz im Alten Land
Morgenstimmung in Mittelberg
Regenschirme in Rathenow
Perseiden über der Lüneburger Heide
Regen über Schmallenberg im Hochsauerland
Steigerwald, Erfurt
Mont Blanc bei Chamonix
Mohn vorm Feld bei Fürstenwalde
Rapskontrast bei Liegau-Augustusbad
Regenbögen überm Chiemsee
Aprilwetter im Mai, Templin
Tulpenfeld bei Grevenbroich
Eisvogel in Delmenhorst
Eiskristall auf einem schneebedeckten Fichtenzweig im Sauerland
Blick von der Achtermannhöhe im Harz, kurz vor Sonnenaufgang
Winterstille in Oberschwaben
Morgenblick vom Grünten im Allgäu
Kraniche über dem Tister Bauernmoor
Brückkanal bei Nürnberg
Regenbogen über Köln
Kühe in Ostfriesland
Wolkenadler mit Regenbogeneffekt
Sonnenuntergang über dem Olympiapark in München
Foto von Gerhard Fritz
Blick ins Münsterland vom Kleeberg bei Tecklenburg (Teutoburgerwald)
Gewinnerfoto vom 28. November 2025

Mystischer Novemberwald des Rothaargebirges

Das ZDF-Morgenmagazin sucht das „Wetterfoto der Woche“.
Das Foto, das eine meteorologische Besonderheit zeigt, wird vom Wettermoderator Benjamin Stöwe als „Wetterfoto der Woche“ ausgewählt.
Der Aufruf zur Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch den Wettermoderator Benjamin Stöwe On Air innerhalb der Sendung ZDF-Morgenmagazin, die in jeder zweiten Kalenderwoche wochentäglich von 5:30 Uhr bis 9:00 Uhr ausgestrahlt wird.
Die Teilnahme erfolgt durch Senden des Fotos an die Emailadresse: MoMa-Wetter@zdf.de.
Die Rechte sind ausgeschlossen. ZDF-Mitarbeiter sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Teilnehmende Kinder benötigen das Einverständnis der Eltern. Eine Barauszahlung anstelle des Preises wird ausgeschlossen. Einsendeschluss ist jeweils donnerstags, 9:00 Uhr, der Sendewoche des ZDF-Morgenmagazins.
Die Gewinner werden per email kontaktiert, der Preis wird per Post dem Gewinner zugeschickt. Die Daten der Teilnehmer werden nicht weitergegeben.
Der Name des  Gewinners wird bei der Bekanntgabe jeweils freitags in der Sendewoche des ZDF-Morgenmagazins im ZDF-Morgenmagazins genannt.

