Rubio-Zettel für Trump: Hinweis auf Gaza-Deal sorgt für Wirbel

Ein Zettel im Weißen Haus sorgt für Aufsehen: Außenminister Rubio teilt Trump mit, dass ein Gaza-Abkommen "sehr nahe" sei – nun steht eine Nahost-Reise des Präsidenten im Raum.

USA, Washington: US-Außenminister Marco Rubio schreibt eine Notiz, bevor er sie US-Präsident Trump während eines Gesprächs über die Antifa im State Dining Room im Weißen Haus überreicht

US-Außenminister Marco Rubio schreibt eine Notiz, bevor er sie US-Präsident Trump während eines Gesprächs über die Antifa im State Dining Room im Weißen Haus überreicht.

Quelle: dpa

US-Präsident Donald Trump hat von Außenminister Marco Rubio eine Notiz erhalten, wonach ein Gaza-Abkommen "sehr nahe" sei. Beide Worte sind auf dem Zettel ebenso zu lesen wie:

Wir brauchen bald Ihre Genehmigung für einen Truth-Social-Beitrag, damit Sie den Deal als Erster bekannt geben können.

Fotograf der Nachrichtenagentur AFP

Das hat ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch während eines Treffens im Weißen Haus beobachtet.

Donald Trump als Schatten mit erhobenen Händen, dahinter Weltkugel mit zerfetzter US-Flagge, unten Schriftzug: Der Trump Effekt - Ist die Demokratie noch sexy?

Trump will die Nationalgarde nach Portland schicken, Europa wankt zwischen Populismus und Protest. Ist die Demokratie noch überzeugend?

08.10.2025 | 61:34 min

Trump deutet Nahost-Reise an

Trump will "möglicherweise" am Ende der Woche in den Nahen Osten reisen, wie er am Mittwoch vor Journalisten sagte. "Wir werden sehen, aber die Chancen stehen gut", sagte er und fügte hinzu, dass dies "vielleicht schon am Sonntag" der Fall sein könnte. "Die Verhandlungen verlaufen sehr gut", fuhr Trump fort.

USA, Washington: US-Außenminister Marco Rubio flüstert US-Präsident Donald Trump während eines Gesprächs über die Antifa im State Dining Room im Weißen Haus zu.

US-Außenminister Marco Rubio sehr vertraut mit US-Präsident Donald Trump im State Dining Room im Weißen Haus. Er steckte Trump einen Zettel zu.

Quelle: dpa

Weiter sagte der US-Präsident, dass er wahrscheinlich nach Ägypten reisen werde. Er ziehe es aber auch in Erwägung, den Gazastreifen zu besuchen.

Gespräche in Ägypten gehen weiter

In Ägypten verhandeln Israel und die islamistische Hamas derzeit indirekt über Trumps Friedensplan. Ägyptischen Medienberichten zufolge wurden die Gespräche am dritten Tag in Folge fortgesetzt. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für Fortschritte bei den Verhandlungen gemehrt.

Social-Post von Donald Trump

Der Social-Post von Donald Trump

Quelle: afp
Themen
Donald TrumpNahost-Konflikt

