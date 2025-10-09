Gaza-Deal:Rubio-Zettel an Trump sorgt für Wirbel
Ein Zettel im Weißen Haus sorgt für Aufsehen: Außenminister Rubio teilt Trump mit, dass ein Gaza-Abkommen "sehr nahe" sei – nun steht eine Nahost-Reise des Präsidenten im Raum.
US-Präsident Donald Trump hat von Außenminister Marco Rubio eine Notiz erhalten, wonach ein Gaza-Abkommen "sehr nahe" sei. Beide Worte sind auf dem Zettel ebenso zu lesen wie:
Das hat ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch während eines Treffens im Weißen Haus beobachtet.
Trump deutet Nahost-Reise an
Trump will "möglicherweise" am Ende der Woche in den Nahen Osten reisen, wie er am Mittwoch vor Journalisten sagte. "Wir werden sehen, aber die Chancen stehen gut", sagte er und fügte hinzu, dass dies "vielleicht schon am Sonntag" der Fall sein könnte. "Die Verhandlungen verlaufen sehr gut", fuhr Trump fort.
Weiter sagte der US-Präsident, dass er wahrscheinlich nach Ägypten reisen werde. Er ziehe es aber auch in Erwägung, den Gazastreifen zu besuchen.
Gespräche in Ägypten gehen weiter
In Ägypten verhandeln Israel und die islamistische Hamas derzeit indirekt über Trumps Friedensplan. Ägyptischen Medienberichten zufolge wurden die Gespräche am dritten Tag in Folge fortgesetzt. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für Fortschritte bei den Verhandlungen gemehrt.
