Stürmisches Wetter im Norden - mehrere Einsätze

Sturmtief "Manja" wirbelt durch den Norden. In vielen Regionen sorgten umgestürzte Bäume und herabfallende Äste für Einsätze. In Hamburg stand der Fischmarkt unter Wasser.

Eine Sturmflut trifft die Nordseeküste und überschwemmt den Hamburger Fischmarkt. Auf den Ostfriesischen Inseln herrscht teils Orkanstärke. 26.10.2026 | 0:22 min

Stürmisches Wetter ist am Wochenende über Deutschland gezogen und hat für Schäden gesorgt. Die Polizeileitstellen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern berichteten von nur wenigen größeren Einsätzen. Schwere Unfälle und Personenschäden blieben nach ihren bisherigen Einschätzungen aus.

Die Einsatzkräfte seien auf die Wetterlage vorbereitet gewesen. Vereinzelt mussten sie sich dennoch um überschwemmte Straßen und Parkplätze sowie umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste kümmern. Die Nacht zum Montag verlief weitgehend ruhig.

Hamburg: Frau von Autodach gerettet

In Hamburg war beispielsweise wie erwartet der Altonaer Fischmarkt überschwemmt. Die Feuerwehr habe die Lage im Blick gehabt und sei darauf vorbereitet gewesen, hieß es am Morgen von einem Mitarbeiter der Hamburger Polizei.

In der Hamburger Hafencity blieb eine Autofahrerin in einer überfluteten Eisenbahnunterführung im Wasser stecken und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Passant hörte in der Nähe der Elbbrücken die Hilferufe der im Auto sitzenden Frau und rief die Feuerwehr. Ein Feuerwehrsprecher sagte am Morgen der Deutschen der Presse-Agentur:

Als wir eintrafen, war das Auto schon nicht mehr zu sehen und die Frau saß auf dem Dach und schrie um Hilfe. „ Sprecher der Feuerwehr

Sie sei dann von den Einsatzkräften aus ihrer misslichen Situation befreit worden.

Sturmtief "Luise" hat im Westen Deutschlands Schäden verursacht, zwei Menschen wurden schwer verletzt, Oberleitungen beschädigt. Mit "Manja" folgt am Sonntag der nächste Sturm. 24.10.2026 | 0:21 min

Parkplätze und Straßen unter Wasser

Auch in Bremerhaven, Wilhelmshaven und Cuxhaven standen Parkplätze unter Wasser. Im nordfriesischen Dagebüll zeigten Videoaufnahmen peitschende Wellen und überspülte Straßen am Ufer.

In Schleswig-Holstein berichteten die Polizeileitstellen ebenfalls von mehreren sturmbedingten Einsätzen. So kam es unter anderem in Heide (Kreis Holstein) wegen einer überfluteten Straße zu einem Feuerwehreinsatz. In Meldorf (Kreis Dithmarschen) wurde ein Hausdach stark beschädigt.

In Mecklenburg-Vorpommern meldeten die Polizeileitstellen keine größeren Vorkommnisse.

Hier warnt der DWD vor Sturm ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Amt warnt vor Sturmfluten an Nordseeküste

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte vor Sturmfluten an weiten Teilen der Nordseeküste. Bereits in der Nacht zu Montag waren die Wasserstände an praktisch allen Pegeln über die Sturmflutgrenze von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser gestiegen.

Für die Hochwasser am Montag wurden örtlich noch höhere Wasserstände erwartet. Besonders stark sollte die Sturmflut in Nordfriesland ausfallen, wo das Wasser bis zu zwei Meter höher als üblich steigen könnte. Im Weser- und Elbegebiet wurden mehr als 1,5 Meter erwartet.

Wegen der hohen Wasserstände drohten Überflutungen von Stränden, Grünflächen direkt am Wasser und Hafenflächen.

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Quelle: dpa