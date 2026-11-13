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Panorama

Glätte: Wetterdienst warnt vor Rutschgefahr und Nebel

Glätte in Teilen Deutschlands:Wetterdienst warnt vor Rutschgefahr und Nebel

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Glätte auf den Straßen: In Teilen Deutschlands müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Rutschgefahr einstellen. Außerdem wird es laut Wetterdienst zumindest nachts teils knackig kalt.

Benjamin Stöwe präsentiert das Wetter

Ein Tiefdrucktrio bringt Sturm und Gewitter an den Küsten, im restlichen Land beruhigte Wetterlage mit Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 Grad im Südosten und 10 Grad im Nordwesten.

13.11.2026 | 3:48 min

An diesem Freitag kann es vor allem in der Mitte Deutschlands glatt werden, in der Nacht zum Samstag dann in der Südhälfte, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Zudem kann dichter Nebel den Verkehr behindern. Die tiefsten Temperaturen liegen heute bei minus 3 Grad und in der Nacht zum Samstag bei minus fünf Grad.

Hier warnt der DWD vor Glätte

ZDFheute Infografik

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Milder Sonntag in Sicht

Und so wird das Wetter im Einzelnen: Am Samstag ist es im Süden und Westen nach Nebelauflösung heiter und trocken. Im Norden und Osten wird es laut der DWD-Prognose wechselnd bewölkt, und vor allem an den Küsten kann es einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen erreichen 3 bis 9 Grad.

Am Sonntag ist es in der Westhälfte zunehmend stark bewölkt und es fällt gebietsweise etwas Regen. Nach Osten zu wird es nach der Auflösung von Nebel vielfach heiter, später mitunter wolkig und überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 12 Grad, am Oberrhein sogar bis 14 Grad.

3D-Studio, 3D-Grafik, Christa Orben, Wiese, See, Nebel

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14.10.2026 | 0:34 min
Quelle: dpa
Über die aktuelle Wetterlage und weitere Aussichten berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 13.11.2026 ab 5:30 Uhr.

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