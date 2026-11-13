Glätte: Wetterdienst warnt vor Rutschgefahr und Nebel

Glätte in Teilen Deutschlands:Wetterdienst warnt vor Rutschgefahr und Nebel
Glätte auf den Straßen: In Teilen Deutschlands müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Rutschgefahr einstellen. Außerdem wird es laut Wetterdienst zumindest nachts teils knackig kalt.
An diesem Freitag kann es vor allem in der Mitte Deutschlands glatt werden, in der Nacht zum Samstag dann in der Südhälfte, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Zudem kann dichter Nebel den Verkehr behindern. Die tiefsten Temperaturen liegen heute bei minus 3 Grad und in der Nacht zum Samstag bei minus fünf Grad.
ZDFheute Infografik
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Milder Sonntag in Sicht
Und so wird das Wetter im Einzelnen: Am Samstag ist es im Süden und Westen nach Nebelauflösung heiter und trocken. Im Norden und Osten wird es laut der DWD-Prognose wechselnd bewölkt, und vor allem an den Küsten kann es einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen erreichen 3 bis 9 Grad.
Am Sonntag ist es in der Westhälfte zunehmend stark bewölkt und es fällt gebietsweise etwas Regen. Nach Osten zu wird es nach der Auflösung von Nebel vielfach heiter, später mitunter wolkig und überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 12 Grad, am Oberrhein sogar bis 14 Grad.
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