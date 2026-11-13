Glätte: Wetterdienst warnt vor Rutschgefahr und Nebel

Glätte auf den Straßen: In Teilen Deutschlands müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Rutschgefahr einstellen. Außerdem wird es laut Wetterdienst zumindest nachts teils knackig kalt.

Ein Tiefdrucktrio bringt Sturm und Gewitter an den Küsten, im restlichen Land beruhigte Wetterlage mit Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 Grad im Südosten und 10 Grad im Nordwesten. 13.11.2026 | 3:48 min

An diesem Freitag kann es vor allem in der Mitte Deutschlands glatt werden, in der Nacht zum Samstag dann in der Südhälfte, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Zudem kann dichter Nebel den Verkehr behindern. Die tiefsten Temperaturen liegen heute bei minus 3 Grad und in der Nacht zum Samstag bei minus fünf Grad.

Hier warnt der DWD vor Glätte ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Milder Sonntag in Sicht

Und so wird das Wetter im Einzelnen: Am Samstag ist es im Süden und Westen nach Nebelauflösung heiter und trocken. Im Norden und Osten wird es laut der DWD-Prognose wechselnd bewölkt, und vor allem an den Küsten kann es einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen erreichen 3 bis 9 Grad.

Am Sonntag ist es in der Westhälfte zunehmend stark bewölkt und es fällt gebietsweise etwas Regen. Nach Osten zu wird es nach der Auflösung von Nebel vielfach heiter, später mitunter wolkig und überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 12 Grad, am Oberrhein sogar bis 14 Grad.

Klare Nächte, feuchte Luft: Im Herbst sind die Bedingungen für Nebel besonders günstig. Meteorologin Christa Orben erklärt, wo und wie die winzigen Wassertröpfchen entstehen. 14.10.2026 | 0:34 min

Quelle: dpa