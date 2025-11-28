  3. Merkliste
Handball - Champions League: Füchse setzen Siegesserie gegen Veszprém fort

von Olaf Bozdech

v.l. Ahmed Hesham Elsayed Moham Veszprem, Max Darj Füchse Berlin, Mathias Gidsel Füchse Berlin, Patrik Ligetvari Veszprem

Die Füchse gewinnen auch ihr neuntes Gruppenspiel gegen Veszprém und stehen damit kurz vor dem vorzeitigen direkten Einzug in das Viertelfinale. Auch ein weiterer Ausfall kann sie nicht stoppen.

