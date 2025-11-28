Handball - Champions League:Füchse setzen Siegesserie gegen Veszprém fort
von Olaf Bozdech
Die Füchse gewinnen auch ihr neuntes Gruppenspiel gegen Veszprém und stehen damit kurz vor dem vorzeitigen direkten Einzug in das Viertelfinale. Auch ein weiterer Ausfall kann sie nicht stoppen.
