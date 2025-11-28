Handball - Champions League : Füchse setzen Siegesserie gegen Veszprém fort

von Olaf Bozdech 28.11.2025 | 12:17 |

Die Füchse gewinnen auch ihr neuntes Gruppenspiel gegen Veszprém und stehen damit kurz vor dem vorzeitigen direkten Einzug in das Viertelfinale. Auch ein weiterer Ausfall kann sie nicht stoppen.