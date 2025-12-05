Nations League der Frauen : Spanien wartet: DFB-Frauen in Finalstimmung

28.11.2025 | 11:43 |

Die DFB-Frauen greifen nach ihrem ersten Titel seit neun Jahren. Im Nations-League-Finale kommt es zum Wiedersehen mit Spanien. Mit dem Vize-Europameister hat Deutschland noch eine Rechnung offen.