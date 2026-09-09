Machtmissbrauch an Turnerinnen durch Trainer
In Weimar wurden minderjährige Turnerinnen von ihrem Trainer über Jahre missbraucht. Und auch wenn der Fall juristisch mittlerweile abgeschlossen ist, so hinterlässt er weiter Spuren und Fragen bei den Opfern.
Es begann 2007 und es endete erst neun Jahre später, als eine Betroffene den Mut fand, zur Polizei zu gehen. Ein Turntrainer des HSV Weimar missbrauchte mehrere minderjährige Sportlerinnen - auch sexuell. 2022 wurde Robert P. rechtskräftig zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Heute ist er wieder auf freiem Fuß.
Juristisch scheint der Fall abgeschlossen. Doch für die Betroffenen bleibt die große Frage: Warum hat es niemand verhindert? Haben die Erwachsenen damals weggesehen? Übersehen? Niemand hingesehen?
Ein Abschlussbericht legte dieser Tage das Muster eines jahrelangen Machtmissbrauchs im Sport offen.