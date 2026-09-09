Es begann 2007 und es endete erst neun Jahre später, als eine Betroffene den Mut fand, zur Polizei zu gehen. Ein Turntrainer des HSV Weimar missbrauchte mehrere minderjährige Sportlerinnen - auch sexuell. 2022 wurde Robert P. rechtskräftig zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Heute ist er wieder auf freiem Fuß.